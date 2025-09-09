Apple’ın merakla beklenen iPhone 17 ailesi bugün gerçekleşen Awe Dropping etkinliğinde resmen tanıtıldı. Bu etkinlikte Apple’ın yeni uygun fiyatılı akıllı saati olan Apple Watch SE 3 da tanıtıldı. Peki Apple Watch SE 3 özellikleri neler? Apple Watch SE 3 fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

Apple Watch SE 3 Neler Sunuyor?

Yeni Apple Watch SE 3, gücünü Apple‘ın S10 yonga setinden alıyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Apple Watch Series 10 modelinde kullanılan bu işlemci, performans ve enerji verimliliği açısından önceki SE modellerine göre önemli bir yükseltme sağlıyor. Ancak en büyük yeniliklerden biri, seriye ilk kez eklenen Her Zaman Açık Ekran teknolojisi.

Kullanıcılar artık saatin ekranını sürekli olarak görebilirken, bu özellik pil ömründen fazla ödün vermiyor. Ayrıca, hücresel versiyonu tercih edenler için 5G desteği de bu modelle birlikte geliyor. Bu sayede, internete daha hızlı ve kesintisiz erişim mümkün hale geliyor.

Gelişmiş sağlık ve fitness takip özellikleriyle öne çıkan Apple Watch SE 3, vücut sıcaklığı ölçümü yapabiliyor ve önceki nesildeki diğer sensörlerle birlikte adet döngüsü takibi ve uyku apnesi tespiti gibi fonksiyonları da sunuyor. Apple Intelligence teknolojisiyle entegre olan Workout Buddy adındaki yeni fitness deneyimi, kullanıcının antrenman verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş ve sözlü motivasyon desteği sağlıyor.

Apple Watch SE 3 ayrıca, ekrana dokunmadan parmak hareketleriyle çağrı yanıtlama, şarj değiştirme ve bildirimleri susturma gibi kullanım kolaylığı sağlayan özellikler barındırıyor. Ekrana ek olarak Ion-X kaplama ile çatlamalara karşı dayanıklılık dört kat artırılmış durumda. Tüm bu iyileştirmeler, Apple Watch SE 3 modelini çok daha yetenekli bir akıllı saat haline getiriyor.

Pil tarafında ise, Apple Watch SE 3 önceki model gibi 18 saate kadar kullanım süresi sunmaya devam ediyor. Ancak hızlı şarj desteği eklenerek şarj süresi önemli ölçüde kısaltılmış durumda. Cihaz, 15 dakikalık şarj ile 8 saate kadar kullanım imkanı sağlarken, 45 dakikada %0’dan %80’e kadar dolabiliyor. Bu da kullanıcıların cihazlarını çok daha kısa sürede kullanıma hazır hale getirmesini sağlıyor.

Apple Watch SE 3 Teknik Özellikleri

Kasa: 40 mm, 44 mm

40 mm, 44 mm Ekran: AMOLED Her Zaman Açık Ekran

AMOLED Her Zaman Açık Ekran İşlemci: S10

S10 İşletim Sistemi: watchOS 26

watchOS 26 Suya Dayanıklılık: IP6X, 50m su geçirmezlik

Apple Watch SE 3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yenilenen Apple Watch SE 3, 249 dolarlık bir başlangıç fiyatı etiketiyle piyasaya sürülüyor. Ürünün bugün itibarıyla ön siparişe açıldığı ve 19 Eylül tarihinde satışa sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Apple Watch SE 3, uygun fiyatı ve sunduğu yeni özelliklerle akıllı saat pazarında iddialı bir konumda yer alacak gibi görünüyor. Kullanıcılar, bütçe dostu bir fiyata gelişmiş teknoloji ve kullanım kolaylığı sunan bir ürüne sahip olma fırsatı bulacaklar. Apple, bu modelle uygun fiyatlı segmentteki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.

