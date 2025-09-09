Apple Watch ailesi için büyük bir yenilik kapıda. Peki yeni modeller hangi özelliklerle gelecek? Apple Watch fiyatı Türkiye’de nasıl şekillenecek? Etkinlikte sadece saatler mi tanıtılacak yoksa daha fazlası mı var? Bu sorular merak edilirken gözler Apple’ın gerçekleştireceği lansmana çevrilmiş durumda.

Yeni Apple Watch modelleri geliyor!

Apple Watch Series 11, Ultra 3 ve SE 3 modelleri 9 Eylül’de yapılacak etkinlikte iPhone 17 ile birlikte duyurulacak. Bu etkinlik, Türkiye’deki teknoloji meraklıları için heyecan verici olacak. Yeni nesil cihazların özellikle donanım tarafında ciddi bir değişim getirmesi bekleniyor.

Serinin üç modeli de aynı işlemciyi kullanacak: S11. Bu çipin önceki S9 ve S10 mimarisine dayandığı, ancak daha verimli çalışacağı söyleniyor. Bu da Apple Watch kullanıcıları için daha hızlı uygulama deneyimi ve pil optimizasyonu anlamına geliyor.

Watch Series 11’in tasarımında büyük bir devrim beklenmiyor ancak ekran parlaklığı artırılacak ve yeni renk seçenekleri eklenecek. Türkiye’de özellikle genç kullanıcıların bu renk çeşitliliğine ilgi göstereceği düşünülüyor. Watch Ultra 3 ise çok daha iddialı bir yenilikle geliyor: Uydu iletişim desteği.

Bu özellik sayesinde özellikle doğa sporlarıyla ilgilenen ya da sık seyahat eden kullanıcılar için güvenlik anlamında büyük bir avantaj sağlanacak. Uygulamalar tarafında da Apple Watch deneyimini güçlendirecek değişiklikler var. Arayüz daha sade, simgeler daha modern hale getirilecek. Aktivite, uyku takibi ve sağlık uygulamalarının yeni tasarımı, kullanıcıların günlük hayatında daha net veriler görmesini sağlayacak.

Watch SE 3 ise serinin daha uygun fiyatlı alternatifi olarak konumlanıyor. Cihaz, aynı S11 işlemciyi kullanacak ve bu sayede performans artışı sunacak. Daha büyük ekranla gelecek olan SE 3’te alüminyum gövde korunacak, plastik kasa söylentileri ise üretim sorunları nedeniyle rafa kalkmış görünüyor.

Watch ailesi, 2025 sonbaharında üç farklı modelle karşımıza çıkacak: Series 11, Ultra 3 ve SE 3. Daha parlak ekranlar, güçlü işlemci, uydu iletişimi ve modernleşen uygulama tasarımlarıyla bu serinin Türkiye’de büyük ilgi görmesi bekleniyor.

