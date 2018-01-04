Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “VR” Oyunu #14

Steam’in Kış İndirimleri’nin son günündeyiz. Şimdi de serimizin en son önerimizde Steam’im 2017 yılı en iyi sanal gerçeklik oyunları ile karşınızdayız.
Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi bu son gününde ise sizlere Steam’de 2017 yılında en çok oynanan 5 VR oyunu önererek serimize nokta koyuyoruz.
1-Fallout 4 VR – 266,00 TL (İndirim Yok)
Fallout 4 gibi bir evrenin sanal gerçeklik versiyonu demek zaten yeterli olacaktır.
2- SUPERHOT VR – 29,25 TL (%25 İndirim)
Sanal gerçeklik dünyasının en çok konuşulan yapımlarından olan SuperHot, uygun fiyatlı yapısıyla da dikkat çekiyor.
3- Rick and Morty: Virtual Rick-ality – 34,30 TL (%30 İndirim)
Rick ve Morty ikilisinin efsanevi dünyasına giriş yapmaya hazır mısınız? Uygun fiyatlı yapısıyla karşınızda.
4- DOOM VFR – 133,00 TL (İndirim Yok)
DOOM efsanesinin sanal gerçeklik dünyaya aktarılmış hali olan VFR, indirim almasa da DOOM severler için güzel bir seçenek olacak.
5- Paranormal Activity: The Lost Soul – 29,50 TL (%50 İndirim)
Kendine güvenen arkadaşları bekliyoruz demek yeterli olacak bile.
Böylece bu akşam 21:00’da bitecek olan Steam indirimleri serimizi de noktalamış oluyoruz. İki hafta boyunca 14 farklı konsept önerimize aşağıdaki bağlantılardan göz atabilirsiniz. İyi oyunlar..
- #1 – 22 Aralık Cuma
- #2 – 23 Aralık Cumartesi
- #3 – 24 Aralık Pazar
- #4 – 25 Aralık Pazartesi
- #5- 26 Aralık Salı (Bağımsız – Indie)
- #6- 27 Aralık Çarşamba (20 TL Altı)
- #7- 28 Aralık Perşembe (10 TL Altı)
- #8- 29 Aralık Cuma (Türkçe)
- #9- 30 Aralık Cumartesi (Bundle)
- #10- 31 Aralık Pazar (Simülasyon)
- #11- 1 Ocak Pazartesi (En Çok Satan)
- #12- 2 Ocak Salı (En İyi Yeni Çıkan)
- #13- 3 Ocak Çarşamba (En Çok Oynanan)
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