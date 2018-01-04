Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “VR” Oyunu #14

Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “VR” Oyunu #14

4 Ocak, 2018 Oyun 0 yorumlar

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Steam’in Kış İndirimleri’nin son günündeyiz. Şimdi de serimizin en son önerimizde Steam’im 2017 yılı en iyi sanal gerçeklik oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi bu son gününde ise sizlere Steam’de 2017 yılında en çok oynanan 5 VR oyunu önererek serimize nokta koyuyoruz.

1-Fallout 4 VR – 266,00 TL (İndirim Yok)

Fallout 4 gibi bir evrenin sanal gerçeklik versiyonu demek zaten yeterli olacaktır.

2- SUPERHOT VR – 29,25 TL (%25 İndirim)

Sanal gerçeklik dünyasının en çok konuşulan yapımlarından olan SuperHot, uygun fiyatlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

3- Rick and Morty: Virtual Rick-ality – 34,30 TL (%30 İndirim)

Rick ve Morty ikilisinin efsanevi dünyasına giriş yapmaya hazır mısınız? Uygun fiyatlı yapısıyla karşınızda.

4- DOOM VFR – 133,00 TL (İndirim Yok)

DOOM efsanesinin sanal gerçeklik dünyaya aktarılmış hali olan VFR, indirim almasa da DOOM severler için güzel bir seçenek olacak.

5- Paranormal Activity: The Lost Soul – 29,50 TL (%50 İndirim)

Kendine güvenen arkadaşları bekliyoruz demek yeterli olacak bile.

Böylece bu akşam 21:00’da bitecek olan Steam indirimleri serimizi de noktalamış oluyoruz. İki hafta boyunca 14 farklı konsept önerimize aşağıdaki bağlantılardan göz atabilirsiniz. İyi oyunlar..

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