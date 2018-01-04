Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “VR” Oyunu #14

Steam’in Kış İndirimleri’nin son günündeyiz. Şimdi de serimizin en son önerimizde Steam’im 2017 yılı en iyi sanal gerçeklik oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi bu son gününde ise sizlere Steam’de 2017 yılında en çok oynanan 5 VR oyunu önererek serimize nokta koyuyoruz.

Fallout 4 gibi bir evrenin sanal gerçeklik versiyonu demek zaten yeterli olacaktır.

Sanal gerçeklik dünyasının en çok konuşulan yapımlarından olan SuperHot, uygun fiyatlı yapısıyla da dikkat çekiyor.

Rick ve Morty ikilisinin efsanevi dünyasına giriş yapmaya hazır mısınız? Uygun fiyatlı yapısıyla karşınızda.

DOOM efsanesinin sanal gerçeklik dünyaya aktarılmış hali olan VFR, indirim almasa da DOOM severler için güzel bir seçenek olacak.

Kendine güvenen arkadaşları bekliyoruz demek yeterli olacak bile.

Böylece bu akşam 21:00’da bitecek olan Steam indirimleri serimizi de noktalamış oluyoruz. İki hafta boyunca 14 farklı konsept önerimize aşağıdaki bağlantılardan göz atabilirsiniz. İyi oyunlar..