Steam Kış İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken 5 “En Çok Oynanan” Oyun #13

Steam’in Kış İndirimleri’nde oyun önermeye devam ediyoruz. Şimdi de serimizin on üçüncü gün önerisinde Steam’im 2017 yılında en çok oynanan oyunları ile karşınızdayız.

Steam’in 4 Ocak tarihine kadar devam edecek indirim şöleninde her gün 5 oyun önereceğimizi açıklamıştık. Şimdi on üçüncü gününde sizlere Steam’de 2017 yılında en çok oynanan 5 oyunu önererek serimize devam ediyoruz.

Steam İndirimleri konusunda indirim olmayan bir oyun. Hatta hiçbir zaman indirime girmeyen bir yapım. PUBG olarak tanıdığımız Playerunknown’s Battlegrounds, yılın en çok kişi tarafından oynanan oyunu olarak listemizde yerini aldı. İndirime hiç girmemesine rağmen bunu başarması önemli.

Yıllarca en çok oynanan oyun olarak rekorlar kıran CS:GO, PUBG’ye kaptırdığı tahtına rağmen en çok oynanan oyunlardan biri olmaya devam edecek. Hatta Battle Royale modu getireceği konuşulan CS:GO, Valve’in en büyük kozu olmaya devam ediyor.

Hayatta kalma türünün en iyi yapımlarından biri olan ARK, hala en çok oynanan oyunlardan biri olmaya devam ediyor.

Tam bir takım oyunu ve co-op tecrübesi isteyen Rainbow Six Siege, CS:GO deneyimini daha taktiksel ve daha dar bir alanda yapılmasını sağlıyor. Tam bir SWAT ekibi olma zamanı!

Yıllar geçer, GTA V oynanmaya devam eder. Hala PC alırken “GTA V kaldırıyor mu?” sorusunu sorduran oyun elbete GTA Online en çok oynanan oyunlardan biri olmaya devam ediyor.

Böylece dördüncü 5 oyun önerimizi sizlere sunmuş olduk. diğer günlerde görüşmek üzere, cüzdanlara sahip çıkalım. İyi oyunlar.