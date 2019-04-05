Cuma Raporu #44: Huawei indirimleri, PUBG üyelikleri ve dahası

Cuma Raporu #44 videomuzda, yine haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

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Cuma Raporu #44 haberleri

Huawei ve Honor hedeflerini açıkladı – Huawei dünyanın birinci, Honor ise dünyanın en büyük 4. telefon üreticisi olmayı hedefliyor.

Huawei mağazasına özel indirimler – Şirketin İstinye Park’ta açılacak mağazasında 6-7 Nisan arasında %20 oranında indirim olacak.

Apple News+ iyi başladı – Açıklanan verilere göre servis ilk iki günde 200.000 yeni abone kazandı.

PUBG Mobile için yeni abonelikler – Oyun için Prime ve Plus olmak üzere iki farklı abonelik sistemi duyuruldu.

AnTuTu Mart ayı için yeni listesini açıkladı – Listenin ilk sırasında Xiaomi Mi 9 Explorer Edition ve ikinci sırada da Mi 9 var.

La Casa de Papel için yeni fragman – Dizinin 3. sezonu 19 Temmuz itibarıyla Netflix’te yayında olacak.

Xbox Türkiye’den zam – Xbox Türkiye, oyun fiyatlarına önemli oranda zam yaptı.

Honor 8C satışa çıkıyor – Şirketin yeni akıllı telefonu Türk Telekom aracılığıyla 12 taksit avantajıyla satılacak.