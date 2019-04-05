Honor 8C, Türk Telekom’da satışa çıkıyor

Honor 8C modeli, ülkemizde Türk Telekom aracılığıyla satışa sunuluyor. Açıklanan bilgilere göre cihaz peşin fiyatına 12 taksit imkânı ile 1.799 TL‘ye satışa sunuluyor.

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Honor 8C özellikleri

Mavi ve siyah renk seçenekleriyle ülkemizde satılacak telefon, degrade geçişli bir tasarım anlayışına sahip. Telefonun arka tarafında parmak izi sensörü yer alırken, dileyenler yüz tanıma özelliğini de kullanabiliyor.

Ön taraftan baktığınızda çentik tasarımını kullanan cihazda, 6.26 inç boyutlu 1520 x 720 piksel çözünürlüklü ekran bulunuyor. Gücünü Snapdragon 632 işlemcisinden alan cihazda, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Dahili depolama alanını microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün. Batarya noktasında ise cihazın 4000 mAh kapasiteli bir pil sunduğunu belirtelim.

Kamera özelliklerine baktığımızda 13 MP ve F/1.8 diyafram değeri sunan ana kameranın yanı sıra 2 MP’lik bir derinlik algıyacısı cihazın arka bölümünde yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir ön kamera mevcut.

Honor 8C teknik özellikleri ve fiyatı

6,26 inç FullView 1520×720 piksel

19 : 9ekran oranı

3 GB RAM

32 GB depolama

microSD bellek kartı yuvası

8 çekirdekli Snapdragon 632 işlemci (8×1.8 GHz)

13 MP f/1,8 + 2 MP çift ana kamera

8 MP ön kamera

Android Oreo 9işletim sistemi

EMUI 9 arayüz

Parmak izi okuyucu

4.5G desteği

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4G

Bluetooth 4.2

4000 mAh pil

GPS, Glonass, AGPS

167 gram

1.799 TL