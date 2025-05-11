Realme GT 7, Çin pazarındaki lansmanının ardından global sahneye çıkıyor. Dev bataryası, gelişmiş soğutma sistemi ve yüksek tazeleme oranına sahip ekranıyla dikkat çeken cihazın Avrupa çıkış tarihi sonunda açıklandı. Peki Realme GT 7 ne zaman çıkacak, Realme GT 7 özellikleri neler olacak?

Realme GT 7 ne zaman çıkacak?

Realme, GT 7 ve GT 7T modellerini 27 Mayıs 2025 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenleyeceği global etkinlikte tanıtacağını resmen duyurdu. Tanıtım etkinliği sonrasında cihazların Avrupa ve diğer global pazarlarda satışa sunulması bekleniyor. Renk seçenekleri tarafında GT 7, IceSense Black ve IceSense Blue tonlarıyla gelirken, GT 7T modeli ise iddialı sarı rengiyle öne çıkacak.

Realme GT 7 özellikleri neler olacak?

Realme GT 7, 6.78 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan OLED bir ekranla geliyor. Bu panel, 144Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir kullanıcı deneyimi sağlarken özellikle mobil oyun ve video içeriklerinde yüksek performans vadediyor. Cihazın dayanıklılığı da dikkat çekici: IP69 sertifikası sayesinde hem suya hem de toza karşı üst düzey koruma sağlıyor.

Performans tarafında ise MediaTek’in en güçlü yonga setlerinden biri olan Dimensity 9300+ işlemcisine yer verilmiş. Bu işlemci, günlük kullanımın ötesinde yüksek performans isteyen kullanıcılar için tasarlanmış. Cihazda 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri bulunurken, depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB kapasiteli modeller mevcut.

Batarya kapasitesi 7.200 mAh olarak belirlenmiş. Bu kapasite, günümüzdeki birçok telefonun neredeyse iki katı seviyesinde ve uzun süreli kullanım için büyük avantaj sunuyor. Ayrıca soğutma tarafında Realme’nin IceSense Graphene adını verdiği özel bir ısı dağılım sistemi kullanılıyor. Bu sistem, geleneksel bakır tabanlı soğutmalara göre 6 dereceye kadar daha iyi performans gösteriyor ve cihazın tamamında 360 derecelik bir termal kapsama alanı sunuyor.

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Kamera tarafında 50 MP çözünürlüklü çift arka kamera kurulumu yer alıyor. Ön yüzde ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Kamera yazılımında yapay zeka destekli sahne tanıma, gece modu ve gelişmiş HDR özellikleri de mevcut.

Realme GT 7 fiyatı ne kadar olacak?

Realme GT 7 fiyatı Çin’de yaklaşık 355 dolar seviyesindeydi. Ancak global pazarda bu fiyatın daha yüksek olması bekleniyor. Özellikle Avrupa’da vergiler ve distribütör politikaları nedeniyle fiyatların 450–500 dolar bandında olabileceği tahmin ediliyor. Detaylı fiyat bilgisi ise 27 Mayıs’taki Paris etkinliğinde kesinleşecek.

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