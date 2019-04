PUBG Mobile Prime ve Prime Plus üyelik sistemi çıktı!

PUBG Mobile Prime ve Prime Plus üyelik sistemi, iOS ve Android kullanıcıları için sunuldu. PUBG Mobile oyununun arkasındaki isim PUBG Corp ve Tencent Games tarafından duyurulan yeni abonelik sistemleri, her ay belli bir ücret karşılığında oyunculara oyunda bazı avantajlar sunuyor.

PUBG Mobile Prime ve Prime Plus nedir?

Üyelikler Prime ve Prime Plus olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aylık ücretlendirmesi 0.99 dolar olan Prime üyeliğiyle birlikte Battle Points (BP) ile oyun için eşyaları alınabiliyor ve oyuncular her gün 5 Unknown Cash (UC) kazanarak ay sonunda 150 UC‘ye sahip oluyor.

İlk ay 4.99 dolar sonraki aylar ise 9.99 dolar ücretlendirmesi olan Prime Plus aboneliğinde ise BP ile oyun içi eşyalarını alabilmenin yanı sıra, günlük 20 UC, her gün 10 RP puanı, farklı eşyalarda günlük indirimler ve her gün ilk “Classic Crate” piyangosunda %50 indirim sağlanıyor.