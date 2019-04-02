AnTuTu, Mart ayının en iyi telefonlarını sıraladı!

Her ne kadar önemini geçmiş yıllara göre yitirmiş olsa da akıllı telefonların AnTuTu testleri yapılmaya devam ediyor. Her ay olduğu gibi Mart ayında da tanıtılan telefonlar arasında bir sıralama yapan AnTuTu, özellikle MWC’de tanıtılan telefonların performanslarını gözler önüne seriyor.

İlginizi Çekebilir; Meizu 16s adına AnTuTu’dan iddialı skor!

AnTuTu lideri Xiaomi Mi 9!

Yapılan test sonuçlarına göre Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (nam-ı diğer Explorer Edition) 372.072 puanla zirvede yer alırken, baz modeli Xiaomi Mi 9 ise 371.878 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devamında ise Vivo iQOO Monster Edition yer alırken, sıralama Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10, Vivo iQOO, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Honor V20 ve Huawei Mate 20 X şeklinde devam ediyor. Sıralamaya aşağıdan göz atabilirsiniz;