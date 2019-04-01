La Casa de Papel 3. sezon için yeni fragman ve tarih duyurusu!

Netflix’in ülkemizde ve dünya genelinde oldukça sevilen İspanyol orijinal yapımı La Casa de Papel (Money Heist) üçüncü kısmı ile geri dönüyor. Aylar önce yeni sezonun geleceği duyurulan yapım için 19 Temmuz 2019 tarihi verildi.

Tatil zamanı!

Yayınlanan fragmana göz attığımızda başarılı bir şekilde darphaneden kaçan ekip adına farklı farklı yerlerde tatil yapıldığı görülüyor. Özellikle çift olarak yapılan tatillerde Tokyo ile Rio, Denver ile Mónica’yı çocuklarıyla beraber ve Profesör ile Raquel’i görmekteyiz. Ayrıca Nairobi de tek başına eğlenirken dikkat çekiyor. Ancak elbette o kadar parayı alıp uzamak kolay değil. Görünüşe göre farklı noktalarda tatil yapan ekibe güvenlik kuvvetleri tarafından baskı yapılacak ve heyecan yeniden doruklara çıkacak.

Şu anda farklı bir bilgi göremediğimiz fragmanı aşağıda izleyebilirsiniz.

La Casa de Papel 3 fragman