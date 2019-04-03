Apple News+ iki günde 200.000 abone kazandı

Apple News+ abonelik servisi, New York Times‘ın aktardığı bilgilere ilk 2 günde toplamda 200.000 abone kazandı. Tabii ki servisin ilk ay ücretsiz olduğunu ve birçok kişinin ilk aydan sonra abonelikten çıkabileceğini de unutmamak gerek.

Apple News+ başarılı olacak mı?

Geçtiğimiz günlerde TV+ ve Arcade gibi servislerle birlikte duyurulan platform, bünyesinde 200’den fazla dergi ve birçok günlük gazeteyi barındırıyor. İlk ay denemesi ücretsiz olan bu servis için sonrasında her ay 9.99 dolar ödemeniz gerekiyor.

Apple’ın aktardığı bilgilere göre dergi abonelik platformunun gelirlerinin %50’si şirkete, diğer %50’si ise içerik sağlayıcılarına gidiyor. Bakalım bir aylık sürecin sonunda insanlar 9.99 dolar ödeyerek servisi kullanmaya devam mı edecek, yoksa ücretsiz dönem sonrası aboneliklerini iptal mi edecek.