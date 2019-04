Türkiye’de Xbox One için yeniden reklam çalışmaları ve çeşitli etkinlikler ile dikkat çeken Microsoft Türkiye, geçtiğimiz dönemde oyunlara ve GamePass servisine yaptığı zamların ardından tekrar 100 – 150 TL arasında zam getirdi.

Xbox Türkiye’de Zamlı Fiyatlar!

Yeni fiyatlandırma sonucunda Red Dead Redemption 2 için 566 TL ödemeniz gerekirken, The Division 2 602 TL, FIFA 19 468 TL, Anthem 470 TL ve Sekiro: Shadows Die Twice ise 570 TL oldu. En pahalı oyun The Division 2’nin Gold versiyonu 837 TL, Ultimate versiyonu ise 920 TL’den satın alınabilir durumda.

Xbox Türkiye’de Tutunabilecek Mi?

Türkiye’de PlayStation 4 satışlarının epey gerisinde kalan ve sadece Xbox One X ile ufak bir çıkış yakalayan Microsoft Türkiye, PlayStation Türkiye’nin PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro satışlarının iyice gerisinde kalabilir. Sosyal medyada dikkat çeken tepkilere bakılırsa ikinci el satış sitelerinde Xbox One ilanları artacak gibi görünüyor.