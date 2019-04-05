Türkiye’de Xbox oyun fiyatlarına bir zam daha! Artık PS4’ten daha pahalılar!

Türkiye’de Xbox oyun fiyatlarına bir zam daha! Artık PS4’ten daha pahalılar!

5 Nisan, 2019 HABER, Oyun, Oyun Konsolu 0 yorum

Türkiye’de Xbox One için yeniden reklam çalışmaları ve çeşitli etkinlikler ile dikkat çeken Microsoft Türkiye, geçtiğimiz dönemde oyunlara ve GamePass servisine yaptığı zamların ardından tekrar 100 – 150 TL arasında zam getirdi.

Xbox One S

Xbox Türkiye’de Zamlı Fiyatlar!

Yeni fiyatlandırma sonucunda Red Dead Redemption 2 için 566 TL ödemeniz gerekirken, The Division 2 602 TL, FIFA 19 468 TL, Anthem 470 TL ve Sekiro: Shadows Die Twice ise 570 TL oldu. En pahalı oyun The Division 2’nin Gold versiyonu 837 TL, Ultimate versiyonu ise 920 TL’den satın alınabilir durumda.

Division 2

Xbox Türkiye’de Tutunabilecek Mi?

Türkiye’de PlayStation 4 satışlarının epey gerisinde kalan ve sadece Xbox One X ile ufak bir çıkış yakalayan Microsoft Türkiye, PlayStation Türkiye’nin PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro satışlarının iyice gerisinde kalabilir. Sosyal medyada dikkat çeken tepkilere bakılırsa ikinci el satış sitelerinde Xbox One ilanları artacak gibi görünüyor.

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