Sony, PlayStation Store Hafta Sonu Teklifi indirimleri , sınırlı süreli dev bir kampanya başlattı. 13 Mayıs 2025’e kadar geçerli olacak bu etkinlikte, hem AAA kalitesinde yapımlar hem de sevilen bağımsız oyunlar büyük oranlarla indirime girdi. Bazı oyunlarda indirim oranı %90’a kadar ulaşıyor. Bu kampanya, halihazırda devam eden “Üst Düzey İndirimler” indirimiyle birlikte mağazadaki fırsatları daha da artırmış durumda. Peki PlayStation Store Hafta Sonu Teklifi indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar neler?

Hafta Sonu Teklifi: Öne çıkan PlayStation indirimleri

PlayStation oyuncularının merakla takip ettiği yapımlar PlayStation Store Hafta Sonu Teklifi indirimleri dahilinde oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor.

Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, GTA V ve Hogwarts Legacy gibi hit oyunlar, normal fiyatlarının çok altında alıcı buluyor.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Call of Duty Black Ops 6 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.819,35 TL %35 Cyberpunk 2077 (PS5/PS4) 2.799 TL 1.399,50 TL %50 GTA V (PS5) 1.399 TL 699,50 TL %50 Hogwarts Legacy (PS5) 3.149 TL 944,70 TL %70 Lies of P (PS5/PS4) 1.949 TL 1.169,40 TL %40 Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 74,80 TL %80 Mortal Kombat 1 (PS5) 1.749 TL 577,17 TL %67 NBA 2K25 All-Star Edition (PS5/PS4) 3.600 TL 720 TL %80 Need for Speed Unbound (PS5) 1.400 TL 210 TL %85 Red Dead Redemption (PS4) 1.749 TL 1.049,40 TL %40 Red Dead Redemption 2 (PS4) 2.099 TL 524,75 TL %75 Sea of Thieves (PS5) 999 TL 499,50 TL %50 Skyrim Special Edition (PS5/PS4) 1.399 TL 349,75 TL %75 Star Wars Outlaws Deluxe Edition 3.499 TL 1.749 TL %50 The Witcher 3: Wild Hunt (PS5/PS4) 254 TL 50,80 TL %80

İki kampanya bir arada: Hafta Sonu Teklifi + Üst Düzey Tasarruflar

13 Mayıs’a kadar geçerli olan Hafta Sonu Teklifi kampanyasına ek olarak, “Üst Düzey İndirimler” isimli indirim etkinliği de halen devam ediyor ve 22 Mayıs’ta sona erecek. Bu sayede PlayStation Store’da farklı türlerdeki birçok oyunu indirimli olarak sepete eklemek mümkün hale geliyor.

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PlayStation Store Hafta Sonu Teklifi indirimleri kapsamında tüm oyunları görmek için bu bağlantıdan mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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