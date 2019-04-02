Huawei CEO’su 2020’de Samsung’u geçeceklerine inanıyor!

Huawei CEO’su Richard Yu, verdiği yakın tarihli bir röportajda 2020‘de Samsung‘u koltuğundan ederek akıllı telefon piyasasına liderlik edeceklerini açıkladı.

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Huawei CEO’su neler söyledi?

Çok değil henüz üç yıl önce Apple‘ı 2019‘da, Samsung‘u ise 2021‘de geçmeyi kendisine hedef aldığını açıklamıştı. Şirket geçtiğimiz ağustos ayında bu hedeflerinden ilkini gerçekleştirerek toplam satış rakamlarında ikinci sıraya yükselerek Apple‘ı üçüncü sıraya atmıştı. Şirketin yeni hedefi ise listenin birinci sırasındaki Samsung. 2018‘de 200 milyonu aşkın telefon satışı gerçekleştiren Çinli teknoloji devi için bu iş o kadarda zor gözükmüyor.

Şirketin CEO’su Richard Yu yakın tarihli bir röportajında, Huawei’nin 2020’de akıllı telefon sektöründe hakimiyeti kazanacağına inandığını söyledi. Yine de ana rakiplerinin Samsung ve Apple olduğunu çünkü hala tüketicilere inovasyon sunabildiklerini belirtti.

Teknoloji devinin yeni duyurduğu P30 serisi, sonbaharda tanıtılacak olan Mate 30 serisi ve diğer pek çok fiyat-performans telefonuyla 2018‘deki başarısını yakalaması muhtemel gözüküyor. Bakalım bunlar 2020‘de Samsung‘u geçerek akıllı telefon sektörünün zirvesine oturmasını sağlayacak mı?