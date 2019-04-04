Huawei İstinye Park mağaza açılışına özel indirimler: Hangi ürün kaç TL?

Huawei İstinye Park mağaza açılışına özel indirimler: Hangi ürün kaç TL?

4 Nisan, 2019 Diğer 0 yorum

Huawei, 6 Nisan Cumartesi günü ülkemizdeki ikinci mağazasını İstinye Park‘ta açıyor. Gelen bilgilere göre, açılışa özel 6 – 7 Nisan tarihleri arasında birçok indirim olacak. Peki hangi model, kaç TL’ye satılacak?

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Huawei İstinye Park mağazası açılışa özel fiyatlar

Huawei Mate 20 Pro – 5200 TL

Huawei P20 Pro – 4000 TL

Huawei Mate 20 Lite – 2080 TL

Huawei P Smart 2019 – 1520 TL

Huawei P20 Lite – 1840 TL

Huawei Y7 2019 – 1360 TL

Huawei Y6 2019 – 1199 TL

MateBook X Pro – 9920 TL

MateBook 13 – 4400 TL

MateBook X – 3680 TL

Watch GT Active – 880 TL

Watch GT Classic – 1040 TL

T5 10 – 840 TL

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