Huawei İstinye Park mağaza açılışına özel indirimler: Hangi ürün kaç TL?

Huawei, 6 Nisan Cumartesi günü ülkemizdeki ikinci mağazasını İstinye Park‘ta açıyor. Gelen bilgilere göre, açılışa özel 6 – 7 Nisan tarihleri arasında birçok indirim olacak. Peki hangi model, kaç TL’ye satılacak?
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Huawei İstinye Park mağazası açılışa özel fiyatlar
Huawei Mate 20 Pro – 5200 TL
Huawei P20 Pro – 4000 TL
Huawei Mate 20 Lite – 2080 TL
Huawei P Smart 2019 – 1520 TL
Huawei P20 Lite – 1840 TL
Huawei Y7 2019 – 1360 TL
Huawei Y6 2019 – 1199 TL
MateBook X Pro – 9920 TL
MateBook 13 – 4400 TL
MateBook X – 3680 TL
Watch GT Active – 880 TL
Watch GT Classic – 1040 TL
T5 10 – 840 TL
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