iOS 19 henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da, ortaya çıkan ilk detaylar Apple’ın sadece tasarım değil, kullanım kolaylığı anlamında da büyük adımlar atacağını gösteriyor. iOS 19 yeni özelliği sayesinde artık halka açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak çok daha pratik hale gelecek. Peki yeni iOS 19 özelliği kullanıcılara nasıl faydalı olacak?

iOS 19 yeni özelliği halka açık Wi-Fi ağı senkronizasyonu nedir?

Apple’a yakınlığıyla bilinen Mark Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığına göre, iOS 19 ile birlikte gelen küçük ama oldukça faydalı bir özellik, halka açık Wi-Fi bağlantı sürecini ciddi anlamda hızlandıracak. Otel, spor salonu ya da ofis gibi alanlarda, genellikle her cihaz için yeniden doldurmanız gereken giriş formu, artık yalnızca bir cihazda doldurulacak. Geri kalan cihazlar, bu oturum bilgilerini Apple ekosistemi içinde otomatik olarak senkronize edecek.

Bu ne anlama geliyor? Örneğin, oteldeki ağ sayfasında iPhone’unuzla oturum açtığınızda, iPad veya MacBook’unuzda aynı formu tekrar doldurmanız gerekmeyecek. Apple, bu işlemi sizin yerinize hallederek zaman kaybını ve kullanıcı uğraşını ortadan kaldıracak. Özellikle birden fazla Apple cihazı kullananlar için bu özellik, küçük ama günlük hayatı kolaylaştıran oldukça şık bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Apple’ın bu tür “ekosistem odaklı konfor” özelliklerine odaklanması, iOS 19’un sadece tasarımsal bir dönüşüm değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimi merkezli bir güncelleme olacağının da işaretlerinden biri.

iOS 19 ne zaman çıkacak?

Apple’ın yazılım takvimine bakıldığında iOS 19’un Haziran 2025’teki WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

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Geliştirici betalarının hemen ardından, Temmuz ve Ağustos aylarında herkese açık beta sürümleri yayınlanacak. Final sürüm ise geleneksel olarak Eylül 2025’te yeni iPhone modelleriyle birlikte kullanıma sunulacak.

iOS 19 hangi cihazlara gelecek?

Henüz kesin bir cihaz listesi açıklanmış değil. Ancak Apple’ın son üç büyük güncellemede olduğu gibi, en azından A12 Bionic ve üzeri işlemcili cihazları desteklemesi bekleniyor. Bu durumda aşağıdaki cihazlar iOS 19 ile uyumlu olabilir:

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16e, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

Tabii ki Apple bu listeye sürpriz şekilde daha eski ya da yalnızca yeni modellere özel destek de sunabilir. Bu detaylar resmi tanıtımla netleşecek.