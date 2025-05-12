OnePlus Pad 2 Pro, markanın tablet dünyasındaki iddiasını üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. İlk kez Mart ayında sızdırılan teknik detaylarıyla gündeme gelen cihaz, nihayet Çin’deki Oppo mağazasında listelendi. Görünüşe göre bu tablet, aslında yakın zamanda tanıtılan Oppo Pad 4 Pro’nun yeniden markalanmış bir versiyonu. Peki OnePlus Pad 2 Pro özellikleri neler sunuyor? OnePlus Pad 2 Pro fiyatı ne kadar olacak? OnePlus Pad 2 Pro çıkış tarihi ne zaman?

OnePlus Pad 2 Pro özellikleri neler olacak?

OnePlus Pad 2 Pro, özellikle ekran boyutu ve işlemci gücüyle dikkat çekiyor. 13.2 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, 2400×3392 piksel çözünürlük ve 144Hz tazeleme hızı sunuyor. Bu, cihazı hem medya tüketimi hem de çoklu görev kullanımı için ideal hale getiriyor. Özellikle çizim tabletleri ve üretkenlik odaklı kullanıcılar için geniş ekran büyük avantaj sağlıyor.

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite yonga setinden alıyor. Bu işlemci, amiral gemisi seviyesinde performans sunarken Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olması, yazılım açısından güncel bir deneyim vaat ediyor. Cihazda 13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera bulunuyor. Her ne kadar tablet kameraları genellikle öncelikli olmasa da, bu çözünürlükler günlük işler ve görüntülü aramalar için yeterli görünüyor.

12.140 mAh batarya kapasitesiyle uzun kullanım süresi hedeflenirken, 67W hızlı şarj desteği sayesinde büyük batarya kısa sürede şarj edilebilecek. Renk seçenekleri arasında Deep Ocean Blue ve Glacier Silver yer alıyor. Bellek ve depolama tarafında ise 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB ve 16/512 GB. seçenekleri ile oldukça geniş bir yelpaze sunuluyor:

OnePlus Pad 2 Pro teknik özellikleri

13.2 inç LCD ekran, 2400×3392 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

Snapdragon 8 Elite işlemci

8 / 12 / 16 GB RAM seçenekleri

256 / 512 GB depolama seçenekleri

13 MP arka kamera, 8 MP ön kamera

12.140 mAh batarya, 67W hızlı şarj

Android 15 işletim sistemi

Deep Ocean Blue ve Glacier Silver renk seçenekleri

OnePlus Pad 2 Pro çıkış tarihi ne zaman?

OnePlus Pad 2 Pro çıkış tarihi için resmi tanıtım 13 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Cihaz şimdiden Çin’deki Oppo mağazasında listelenmiş durumda. Global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak cihazı büyük ihtimalle Türkiye’de görmeyeceğiz.

OnePlus Pad 2 Pro fiyatı ne kadar olacak?

Henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmasa da, cihazın Çin’deki listeleme detayları ve donanım seviyesi göz önüne alındığında, giriş seviyesinin 650–700 dolar bandından başlaması bekleniyor.

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En üst model olan 16/512 GB versiyonun ise 900 doların üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Yani cihaz iPad Pro ile benzer fiyata satılacak gibi.