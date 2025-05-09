Google’ın yaklaşmakta olan Google Pixel 10 serisi, yeni nesil Google Tensor G5 işlemcisiyle dikkat çekecek. Peki Google Tensor G5 özellikleri neler olacak? Tensor G5 vs Snapdragon 8 Elite karşılaştırmasında kim önde olacak? İşte Tensor G5 hakkında merak edilenler.

Google Pixel 10 işlemcisi Tensor G5 GPU performansı nasıl olacak?

Twitter’da OreXda adlı sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Google Tensor G5, önceki Tensor işlemcilerinde kullanılan Arm Mali GPU’lardan farklı olarak, Imagination Technologies’in DXT-48-1536 GPU’sunu kullanacak. Bu GPU, 1.1 GHz saat hızında çalışıyor ve 4. seviye ray tracing desteği sunuyor. Bu, mobil cihazlarda daha gerçekçi ışıklandırma ve gölge efektleri sağlayarak oyun ve görsel deneyimi geliştirecek.

DXT-48-1536 GPU’su ayrıca güç verimliliği açısından da avantajlı. Imagination Technologies’in DXT serisi, önceki nesillere göre %20’ye kadar daha iyi güç verimliliği sunuyor. Bu da Pixel 10’un pil ömrünü olumlu yönde etkileyebilir. Google Pixel telefonlar pil ömrü konusunda rakiplerin gerisindeydi, bu nedenle pil ömrü konusunda iyileşme olması sevindirici.

Tensor G5, 8 çekirdekli bir CPU yapısına sahip olacak:

1x Cortex-X4 Prime çekirdeği – 3.4 GHz

5x Cortex-A725 performans çekirdeği – 2.85 GHz

2x Cortex-A525 verimlilik çekirdeği – 2.4 GHz

Bu yapı, önceki nesillere göre daha iyi çoklu görev performansı ve enerji verimliliği sunmayı hedefliyor. Sızdırılan Geekbench 6 skorları, Tensor G5’in tek çekirdek performansında 1.323 ve çoklu çekirdek performansında 4.004 puan aldığını gösteriyor. Bu skorlar, Tensor G4’ün skorlarının bile altında kalıyor. Ancak bu sonuçların erken testlere ait olduğunu ve nihai performansın daha yüksek olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Cihaz test aşamasında ilerledikçe bu skorların iyileşeceğinin kesin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Google Pixel 10 modellerinin, 2024 yılının tepe işlemcisi olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine benzer bir performans göstereceğini düşünüyoruz.

Tensor G5, TSMC’nin 3nm üretim süreciyle üretilecek. Bu, önceki nesil Samsung 5nm sürecine göre daha yüksek transistör yoğunluğu ve daha düşük güç tüketimi anlamına geliyor. TSMC’nin 3nm süreci, aynı performans seviyesinde %25-30 daha az güç tüketimi ve %10-15 daha yüksek hız sunabiliyor. Bu da Pixel 10’un daha serin çalışmasını ve daha uzun pil ömrü sunmasını sağlayabilir.

Tensor G5, Google’ın yeni nesil Edge TPU’sunu içerecek. Bu, cihaz üzerinde daha hızlı ve verimli yapay zeka işlemleri yapılmasını sağlayacak. Ancak, TPU performansındaki artışın %14 civarında olacağı ve önceki nesillere göre büyük bir sıçrama olmayacağı belirtiliyor. Bu da Google’ın bu nesilde grafik ve güç verimliliğine daha fazla odaklandığını gösteriyor.

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Google Tensor G5, Pixel 10 serisi için önemli bir adım olacak. Yeni GPU mimarisi, gelişmiş CPU yapısı ve TSMC’nin 3nm süreci sayesinde daha iyi grafik performansı, güç verimliliği ve yapay zeka yetenekleri sunması bekleniyor. Bu işlemcinin Snapdragon 8 Elite gibi hem kararlılığı hem de performansı yüksek işlemcilerle rekabet edip edemeyeceğini zaman gösterecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Google Pixel nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!