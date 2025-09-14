YouTube Music son güncellemeyle birlikte kullanıcı arayüzünü tamamen elden geçirdi. Peki bu yenilikler ne kadar işe yarayacak? YouTube Music artık daha mı kolay kullanılacak, yoksa alışkanlıklarımızı bozacak mı? Android ve iOS kullanıcılarının merak ettiği bu değişiklikler Türkiye’de müzik deneyimini nasıl etkileyecek?

YouTube Music yeni tasarımı ortaya çıktı!

YouTube Music güncellemesiyle en dikkat çeken değişiklik “Now Playing” yani “Şimdi Çalıyor” ekranında ortaya çıktı. Uygulamanın hem Android hem de iOS sürümünde görülen bu yenilikler, kullanıcıların müzik akışı sırasında kontrolü daha hızlı sağlamasını amaçlıyor. Örneğin, eskiden üst bölümde yer alan şarkı/video geçiş düğmesi kaldırıldı. Sağ üst köşedeki yayın (Cast) ikonu ve üç noktalı menü simgesi ise yerini korudu.

Artık Music kontrolleri farklı bir düzenle karşımıza çıkıyor. Karışık çalma, geri sarma, oynat, ileri sarma ve tekrar ikonları ilerleme çubuğunun üst kısmına taşındı. Beğeni, yorum, kaydet ve paylaş gibi aksiyon düğmeleri ise yeni bir karusel tasarımıyla çubuğun altına yerleştirildi. Dahası, ilerleme çubuğu daha kalın hale getirilerek gözle görülür bir fark yaratıldı. Bu düzenleme özellikle küçük ekranlı cihazlarda kontrol kolaylığı sağlayacak.

Music arayüzündeki bir diğer yenilik ise “Up Next” düğmesinin yerini alan sürüklenebilir tutamaç. Kullanıcı bu tutamacı yukarı çektiğinde çalma listesi veya radyo kanalı görünür hale geliyor. Eğer sadece üzerine dokunulursa, çift pencereli bir görünüm açılıyor: üstte “Now Playing” ekranı, altta ise sıradaki dört şarkı listeleniyor. Böylece müzik dinlerken hem kontrol hem de akış daha şeffaf hale geliyor.

Türkiye’deki kullanıcılar için bu değişiklikler pratik avantajlar sunuyor. Özellikle Android cihazlarda yapılan bu düzenleme, büyük ekranlı telefonlarda tek elle kullanımı kolaylaştırabilir. Ayrıca şarkı sözleri ve ilgili içerikler artık daha rahat erişilebilir. Uygulamanın yeni tasarımı, görsel sadeliği ve kalınlaştırılmış barlarıyla daha modern bir görünüme kavuşmuş durumda.

YouTube Music bu güncellemeyle hedefi, kullanıcıların daha hızlı erişim sağlaması ve uygulama içinde kaybolmadan istediklerine ulaşabilmesi. Son dönemde Google’ın uygulamalarında yaptığı sadeleştirme hamleleri düşünüldüğünde, bu değişiklikler “görsel makyaj” olmanın ötesinde işlevsel bir dönüşümü işaret ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? YouTube Music uygulamasındaki bu yeni tasarım ve özellikler sizce kullanıcı deneyimini geliştirdi mi? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!