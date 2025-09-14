Teknoloji dünyasının gözü kulağı, Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi üzerinde. Özellikle Galaxy S26 Ultra ekran özellikleri, son günlerde sızıntı ve söylentilerle gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung’un bu yeni modelde ekran boyutunda küçük bir değişiklik yapacağı öne sürülüyor. Bu durum, teknoloji meraklıları arasında hem heyecan hem de bazı soru işaretleri yaratıyor.

Samsung’un Yeni Amiral Gemisi Modeli Galaxy S26 Ultra Ekranı ile Gündemde

Son söylentilere göre, Galaxy S26 Ultra ekran boyutu 6,89 inç olacak ve bu boyut pazarlama materyallerinde 6,9 inç olarak belirtilecek. Bu değer, bir önceki model olan Galaxy S25 Ultra‘nın 6,86 inçlik ekranıyla karşılaştırıldığında minimal bir artışı gösteriyor. Ancak, ekran boyutuyla ilgili bu ufak farka rağmen, sızıntılarıyla tanınan kaynaklar, Samsung’un yeni panelde “sürprizler” hazırladığını belirtiyor.

Bu “sürprizlerin” tam olarak ne olduğu bilinmese de, sektör uzmanları bu yeniliklerin Samsung’un temel ekran teknolojilerinden bazılarını kapsayabileceğini tahmin ediyor. Örneğin, daha yüksek bir parlaklık seviyesi, daha iyi bir renk doğruluğu veya yeni bir ekran kaplama teknolojisi gibi özellikler, Galaxy S26 Ultra ekran panelini selefinden ayırabilir.

Öte yandan, yeni amiral gemisi modelinin kamera özellikleriyle ilgili de çelişkili bilgiler geliyor. Bazı iddialara göre, 5x telefoto kamera aynı kalırken, 3x telefoto kamerada bir gerileme yaşanabilir. Ancak, ana kamera sensörünün f/1.4 diyafram açıklığına sahip olacağı ve bu sayede sensöre %47 daha fazla ışık ulaşacağı belirtiliyor.

Bu durum, düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraf çekme imkanı sunarak, fotoğrafçılık deneyimini önemli ölçüde geliştirebilir. Kamera ve Galaxy S26 Ultra ekran arasındaki bu dengeli geliştirme yaklaşımı, Samsung’un kullanıcı deneyimini bütünsel olarak iyileştirmeye çalıştığını gösteriyor. Tüm bu söylentiler ve sızıntılar, Samsung’un yeni modeliyle teknoloji dünyasında büyük bir etki yaratmayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

