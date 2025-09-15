Apple’ın merakla beklenen yeni serisi iPhone 17, yalnızca tasarım ve performansıyla değil, aynı zamanda servis maliyetleriyle de gündem oldu. Peki iPhone sahipleri, ekran veya pil değişimi gibi durumlarda nasıl ücretlerle karşılaşacak? iPhone servis ücreti ne kadar yükseldi ve Türkiye’de kullanıcıları neler bekliyor?

iPhone 17 ailesi için açıklanan rakamlar, özellikle ekran onarımında ciddi bir artış olduğunu gösteriyor. Yeni serinin batarya değişim ücretleri de dikkat çekiyor. iPhone 17 servis ücreti kapsamında düz modelin batarya değişim fiyatı 4.799 TL olarak belirlenirken, 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air için bu ücret 5.799 TL’ye çıkıyor.

İşte iPhone 17 serisi servis ücretileri!

Model Batarya Ekran Arka cam Ekran + Arka cam Arka kamera iPhone 17 4.799 TL 15.999 TL 7.739 TL 20.239 TL 8.299 TL 17 Pro 5.799 TL 15.999 TL 7.739 TL 20.239 TL 12.499 TL 17 Pro Max 5.799 TL 18.499 TL 7.739 TL 22.899 TL 12.499 TL iPhone Air 5.799 TL 15.999 TL 7.739 TL 20.239 TL 8.299 TL

Ekran onarımlarında ise fiyatlar daha da çarpıcı. Standart model, 17 Pro ve iPhone Air modellerinde ekran değişim bedeli 15.999 TL iken, en pahalı seçenek olan 17 Pro Max’te bu rakam 18.499 TL’ye ulaşıyor.

Sadece ekran değil, arka cam onarımları da gündemde. iPhone servis ücreti kapsamında arka cam değişim fiyatı tüm modellerde 7.739 TL olarak açıklandı. Ancak hem ekran hem de arka cam hasar gördüğünde maliyet hızla artıyor.

Düz iPhone 17, 17 Pro ve Air için bu tutar 20.239 TL olurken, 17 Pro Max fiyat 22.899 TL’ye çıkıyor. Bu seviyedeki rakamlar, kullanıcıların cihaz sigortası veya AppleCare+ paketlerini tercih etmesini neredeyse zorunlu hale getirebilir.

iPhone 17 hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Artan servis ücretleri kullanıcı tercihlerinde etkili olur mu?