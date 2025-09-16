Samsung’un en çok merak edilen yazılım güncellemelerinden One UI 8 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Peki One UI 8 hangi telefonlara gelecek? One UI 8 çıkış tarihi Türkiye’de ne zaman olacak? Samsung Android 16 tabanlı bu güncelleme kullanıcı deneyimini nasıl değiştirecek? Bu sorular şu an milyonlarca Galaxy kullanıcısının gündeminde.

One UI 8 çıkış tarihi ve güncelleme takvimi nasıl?

One UI 8, resmi takvime göre ilk olarak Eylül ayında Galaxy S25 serisine dağıtılacak. Ekim ayında ise sıra Galaxy S24 ailesine gelecek. Böylece One UI 8 çıkış tarihi kademeli şekilde ilerleyecek ve Samsung’un üst segment cihazları öncelikli olarak güncellemeyi deneyimlemiş olacak. Samsung Android 16 tabanlı bu sürüm, yalnızca bir yazılım güncellemesi değil, aynı zamanda kullanıcı arayüzünde büyük bir değişim anlamına geliyor.

İşte hangi cihaz One UI 8 ne zaman alacak tablosu!

İşte hangi cihaz One UI 8 ne zaman alacak tablosu:

Ay Modeller Eylül Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra Ekim Galaxy S24 Serisi

– Galaxy S24

– Galaxy S24+

– Galaxy S24 Ultra Galaxy S23 Serisi

– Galaxy S23

– Galaxy S23+

– Galaxy S23 Ultra Galaxy S22 Serisi

– Galaxy S22

– Galaxy S22+

– Galaxy S22 Ultra Galaxy Tab Serisi

– Galaxy Tab S10

– Galaxy Tab S9 Katlanabilir Modeller

– Galaxy Z Fold6

– Galaxy Z Flip6 Kasım Katlanabilir Önceki Nesiller

– Galaxy Z Fold5

– Galaxy Z Flip5

– Galaxy Z Fold4

– Galaxy Z Flip4 Daha fazla model Kasım ayında eklenecek.

Yeni One UI 8 ile birlikte bildirim merkezi daha sade bir yapıya kavuşuyor, hızlı ayarlar menüsü ise çok daha akıcı hale geliyor. Uygulama simgelerindeki keskin hatların yerini daha yuvarlatılmış ve modern tasarımlar alıyor. Özellikle koyu mod optimizasyonunun geliştirilmesi, Türkiye’de akşamları telefon kullanan kullanıcıların gözüne daha az yük bindirecek.

One UI 8 çıkış tarihi yaklaşırken paylaşılan ekran görüntüleri, yeniliklerin yalnızca görsel olmadığını, performans tarafında da ciddi iyileştirmeler sunacağını gösteriyor. Samsung Android 16 tabanlı güncellemeyle birlikte çoklu görev deneyimi güçleniyor. Bölünmüş ekran modunda daha fazla uygulama aynı anda çalışabiliyor, bu da özellikle iş ve eğitim için Galaxy cihazları kullanan Türkiye’deki kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak.

Ayrıca pil optimizasyonları sayesinde oyun oynarken veya video izlerken daha uzun süreli bir deneyim sağlanacağı konuşuluyor. Türkiye özelinde en çok merak edilen konulardan biri de Samsung Android 16 orta segment cihazlara ne zaman ulaşacağı. İlk etapta S25 ve S24 serileri ön planda olsa da, kademeli dağıtım ile A serisi modellerin de güncellemeyi yıl sonuna doğru alması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? One UI ile gelen yeni tasarım ve özellikler sizce yeterli mi, yoksa beklentilerin altında mı kalacak? Türkiye’deki Galaxy kullanıcıları olarak sizin görüşleriniz neler? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!