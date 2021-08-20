Samsung
Samsung Galaxy Tab S8 Serisi Snapdragon 898 ile Geliyor
Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra, hakkında birçok sızıntıya maruz kaldı. Yeni gelen bir sızıntı ise Galaxy Tab S8 ve serisinin donanımı hakkında bazı önemli ayrıntıları açıkladı. İsim serisi daha tam belli değil ancak geçen yıl Samsung, Galaxy Tab S7 serisini duyurdu. Bu nedenle, bu yıl Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.
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Galaxy Tab S8 ve serideki diğer modeller hakkında çok fazla sızıntı mevcut. Ancak Samsung, bu sızıntılar hakkında olumlu veya olumsuz bir açıklama yapmadı.
Galaxy Tab S8 Serisinin Detayları Açıklandı
Twitter kullanıcısı Ice Universe, Galaxy Tab S8 serisini güçlendirecek işlemcinin Exynos 2200 değil Snapdragon 898 olduğunu söylemekte. Samsung Exynos serisini bırakmasının sebebi Exynos 2200’ın verim oranının yeterli olmamasından kaynaklanıyor olabilir.
İşlemcisi dışında Galaxy Tab S8 serisinin 45W hızlı şarj desteği ile geleceği de söylenmekte. Buradan bir önceki tableti olan Galaxy Tab S7 serisinin zaten 45W hızlı şarjı desteklediğini belirtmemizde fayda var. Samsung kullanıcıları, yeni tabletlerde daha da hızlı bir şarj deneyimini yaşamak istiyorlardı. Örnek verirsek, Xiaomi Mi Pad 5 67W şarjı destekleyecek. Tabii ki şuan sızıntı olarak devam eden 45W, Samsung tarafından lansman zamanı bir sürpriz ile daha hızlı şarj sürümüne geçirilmiş olarak karşımıza çıkabilir.
Teknik Özellikler ve Beklenen Özellikler
Yine, Ice Universe tarafından açıklanan bilgiye göre Galaxy Tab S8+’ın pil gücünün 10.090mAh, Galaxy S8 Ultra’nın ise 11.500mAh pil güçlerine sahip olacağını açıkladı. Galaxy Tab S8 serisi için pil gücü hakkında bilgi yok ama sızıntılar 8.000mAh ile geleceğini söylemekte.
Tab S8 Ultra’nın 120 Hz ekran yenileme hızında, 14.6 inç OLED ekrana sahip olacağını söylenmişti. Ayrıca 512GB dahili depolama alanı olacağı da söylenen bilgilerin içindeydi.
Tab S8+ ise 120 Hz ekran yenileme hızına sahip, 12.4 inç OLED ekrana sahip olacağı söylenmişti. 8MP selfie kamerası ve 8GB Ram ile geleceği belirtilmişti. Plus modeli için 256GB dahili hafızanın bulunması bekleniyor.
Tab S8, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip, 11 inç TFT ekrana sahip olacağı söylenmişti. 8MP selfie kamerası ve 8GB Ram ile geleceği belirtilmişti. S8 modeli için 128GB dahili hafızanın bulunması bekleniyor.
Bunların dışında üç tablette de, flaşlı çift kamera (13MP, 5MP) olması bekleniyor. Bluetooth özellikli S Pen ve dörtlü hoparlörler gibi önemli özelliklere de sahip olacaklar. Bazı sızıntılar, Galaxy Tab S8 serisinin 2022’nin başlarında tanıtılmasını bekliyor.
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Genel
Samsung Sistem Uygulamalarında Bulunan Reklamları Kaldırıyor
Günümüzde akıllı telefonlardaki en can sıkıcı durumlardan biri, bazı şirketlerin sistem uygulamalarında kullanıcıya reklamlar sunmasıdır. Bu konuda özellikle Realme, Xiaomi ve Samsung bulunmaktaydı. Ancak Samsung tarafından açıklama ile artık sistem uygulamalarında reklam bulunmayacağını duyurdu.
Maeil Business News‘in haberine göre, Samsung mobil uygulama sorumlusu Roh Taemoon, bir belediye binası toplantısında çalışanlara şirketin daha önceden yüklenmiş Samsung uygulamalarından reklamları kaldırmaya karar verdiğini söyledi.
Roh, “Samsung Hava Durumu, Samsung Pay, Samsung Temalar” gibi temel uygulamalardan reklamları kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.
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Roh, reklamların One UI yazılım güncellemeleri aracılığı ile kaldırılacağını söyledi. Ancak Samsung bunu bir sonraki büyük güncellemede mi yoksa ileride mi vereceği henüz belli değil.
Bununla birlikte, bu adım kesinlikle Samsung için doğru yönde atılmış bir adım olacaktır. Bir yıl önce, One UI‘a gelen reklamlarla ilgili haberler ortaya çıktığında yapılan anketlerde kullanıcıların %90’ından fazlası, reklamlar olsaydı Samsung telefon almayı reddeceklerini söylemişti. Bu ortalama kullanıcıyı temsil etmeyebilir ancak yine de kayda değer bir sayıda insanın Samsung uygulamalarını sevmediğini göstermekte.
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Genel
Samsung Galaxy S22, S22 Plus ve S22 Ultra Temel Özellikleri Sızdırıldı
Samsung, bir sonraki Galaxy S amiral gemilerinin piyasaya sürülmesine aylar kaldı. Ancak sızdıran kişiler yeni Galaxy S serisinden ne bekleyeceğimizi söylemelerini durduramadı. Twitter kullanıcısı FrontTron Galaxy S22 serisinin birkaç önemli özelliklerini açıkladı.
İçindekiler
Samsung Galaxy S22 Serisi Özellikleri
Ekran Özellikleri
- S22: 6.06 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Plus: 6.55 inç ve LTPS ekrana,
- S22 Ultra: 6.81 inç LTPO ekrana sahip olacak.
Anlaşılana göre Samsung Galaxy S21 serisinin ekranına kıyasla çok fazla değişiklik olmuyor.
Samsung Galaxy S22 Serisi Sızdırılanlar
Kamera Özellikleri
- S22: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Plus: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 12MP telefoto lens
- S22 Ultra: 108MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı, 2 adet 12MP telefoto lense sahip olacak.
Batarya Özellikleri
- S22: 3800 mAh pil gücüne
- S22 Plus: 4600 mAh pil gücüne
- S22 Ultra: 5000 mAh pil gücüne sahip olacak.
Burada bir önceki serisine bakarak düşme gözükmekte. Daha önceki serisinde S21 4000mAh ve s21 Plus 4800mAh pil gücüne sahipken bu seride S22 3800mAh ve S22 Plus 4600mAh pil gücüne sahip olacak. Seride Galaxy Z Fold 3′de olan ekran aktı kamera ile gelmesi beklenmekte.
İşlemci Özellikleri
Samsung Galaxy S22 serisinde yeni ve daha güçlü olan Exynos 2200 yonga seti ile daha güçlü olması bekleniyordu. Ayrıca telefonda daha iyi bir ekrana sahip olmak için AMD grafiklerine sahip olacaktı.
Son sızdırılan bilgilere göre ise Exynos Galaxy S22 modellerinde düşük verimi nedeniyle çok sınırılı sayıda çıkarılıcağı iddia ediyor. Bu nedenle çoğu pazarda Adreno grafik işlemcisine ve Snapdragon 898 sürümünü kullanacağını söylemekte.
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