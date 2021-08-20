Samsung Galaxy Tab S8 Serisi Snapdragon 898 ile Geliyor

Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ ve Tab S8 Ultra, hakkında birçok sızıntıya maruz kaldı. Yeni gelen bir sızıntı ise Galaxy Tab S8 ve serisinin donanımı hakkında bazı önemli ayrıntıları açıkladı. İsim serisi daha tam belli değil ancak geçen yıl Samsung, Galaxy Tab S7 serisini duyurdu. Bu nedenle, bu yıl Galaxy Tab S8 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir.

İlginizi Çekebilir: Tüm Detayları İle Tab S7

Galaxy Tab S8 ve serideki diğer modeller hakkında çok fazla sızıntı mevcut. Ancak Samsung, bu sızıntılar hakkında olumlu veya olumsuz bir açıklama yapmadı.

Galaxy Tab S8 Serisinin Detayları Açıklandı

Twitter kullanıcısı Ice Universe, Galaxy Tab S8 serisini güçlendirecek işlemcinin Exynos 2200 değil Snapdragon 898 olduğunu söylemekte. Samsung Exynos serisini bırakmasının sebebi Exynos 2200’ın verim oranının yeterli olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

İşlemcisi dışında Galaxy Tab S8 serisinin 45W hızlı şarj desteği ile geleceği de söylenmekte. Buradan bir önceki tableti olan Galaxy Tab S7 serisinin zaten 45W hızlı şarjı desteklediğini belirtmemizde fayda var. Samsung kullanıcıları, yeni tabletlerde daha da hızlı bir şarj deneyimini yaşamak istiyorlardı. Örnek verirsek, Xiaomi Mi Pad 5 67W şarjı destekleyecek. Tabii ki şuan sızıntı olarak devam eden 45W, Samsung tarafından lansman zamanı bir sürpriz ile daha hızlı şarj sürümüne geçirilmiş olarak karşımıza çıkabilir.

Teknik Özellikler ve Beklenen Özellikler

Yine, Ice Universe tarafından açıklanan bilgiye göre Galaxy Tab S8+’ın pil gücünün 10.090mAh, Galaxy S8 Ultra’nın ise 11.500mAh pil güçlerine sahip olacağını açıkladı. Galaxy Tab S8 serisi için pil gücü hakkında bilgi yok ama sızıntılar 8.000mAh ile geleceğini söylemekte.

Tab S8 Ultra’nın 120 Hz ekran yenileme hızında, 14.6 inç OLED ekrana sahip olacağını söylenmişti. Ayrıca 512GB dahili depolama alanı olacağı da söylenen bilgilerin içindeydi.

Tab S8+ ise 120 Hz ekran yenileme hızına sahip, 12.4 inç OLED ekrana sahip olacağı söylenmişti. 8MP selfie kamerası ve 8GB Ram ile geleceği belirtilmişti. Plus modeli için 256GB dahili hafızanın bulunması bekleniyor.

Tab S8, 120 Hz ekran yenileme hızına sahip, 11 inç TFT ekrana sahip olacağı söylenmişti. 8MP selfie kamerası ve 8GB Ram ile geleceği belirtilmişti. S8 modeli için 128GB dahili hafızanın bulunması bekleniyor.

Bunların dışında üç tablette de, flaşlı çift kamera (13MP, 5MP) olması bekleniyor. Bluetooth özellikli S Pen ve dörtlü hoparlörler gibi önemli özelliklere de sahip olacaklar. Bazı sızıntılar, Galaxy Tab S8 serisinin 2022’nin başlarında tanıtılmasını bekliyor.