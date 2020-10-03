Google, selfie filtrelerini kaldırıyor

Google, bu hafta görüntü düzenleme yaklaşımında ve Pixel cihazıyla çekilen görüntülere uygulanan filtrelerde önemli bir gelişme duyurdu. Modern dijital çağın en önemli problemlerinden biri çoğu zaman gerçeği temsil etmeyen sosyal medya paylaşımlarıyla insanların kendilerini kıyaslamaları.

İlginizi çekebilir: Google, Youtube ses özelliği geliştirdi

reklam

Google, filtre problemine nasıl yaklaşıyor?

Çeşitli sosyal platformlar, karşılaştırma ve filtre ile ilgili sorunları ele alabilecekleri yolları araştırıyor. Ve bu hafta Google, Pixel cihazlarda çekilen selfie görüntülerinde uygulanan filtreleri kaldıracağını duyurarak önemli bir adım attı.

Çeşitli sosyal platformlar, karşılaştırma ve filtre ile ilgili sorunları ele alabilecekleri yolları araştırıyor. Ve bu hafta Google, Pixel cihazlarda çekilen selfie görüntülerinde varsayılan olarak uygulanan filtreleri kaldıracağını duyurarak kendi yaklaşımında önemli bir adım attı. Google tarafından açıklandığı gibi:”Çok sayıda çalışma yürüttük. Dünyanın dört bir yanından çocuk ve akıl sağlığı uzmanlarıyla konuştuk ve fotoğraflara filtre uygulandığında, fotoğrafların zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gördük. Bu varsayılan filtreler sessizce olabilir habersiz de yapılabiliyor ve insanların güzellik standatrtlarını olumsuz etkiliyor.” Araştırmalarının bir sonucu olarak Google, rötuş araçlarında ‘güzelliğe’ yapılan atıfları kaldırırken, filtre kullanımını daha şeffaf hale getirmek istiyor.

“Pixel 4a ile başlayarak, yeni Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 yüz rötuş seçenekleri kamera uygulamasında mevcut, ancak varsayılan olarak kapalıdır. Yüz rötuş efektlerini kullanmayı seçerseniz, her bir ayarın nasıl uygulandığı ve görüntünüzde ne gibi değişiklikler yaptığı hakkında daha fazla bilgi göreceksiniz. ”

Bu özellik ne anlama geliyor?

Bu oldukça küçük bir adım gibi görünebilir, ancak gerçekçi olmayan karşılaştırmaya karşı daha geniş bir savaşta, özellikle gençler kullanıcılar açısından önemli. İnsanların sosyal medya hakkında anlamaları gereken bir diğer ayrıntı ise, sosyal medyanın her zaman gerçekleri yansıtmak zorunda olmadığı.



Çoğu durumda, sosyal medyada gördüğünüz şey, hepimizin yaşadığı ve deneyimlediği tüm tüm olağan, gündelik şeyleri dışarıda bırakırken, o kişinin en iyi anlarının bir derlemesidir. Fakat bunları emojiler ve filtrelerle daha gösterişli hale getirmek zorunda değiliz. İş arkadaşlarınız veya okul arkadaşlarınızın tatil fotoğraflarına bakarken kendinizi onlarla kıyaslıyor olarak bulabilirsiniz. Aklınızda olması gereken şey, bu kıyaslamaların adil olmadığıdır.