İnternet
Google, selfie filtrelerini kaldırıyor
Google, bu hafta görüntü düzenleme yaklaşımında ve Pixel cihazıyla çekilen görüntülere uygulanan filtrelerde önemli bir gelişme duyurdu. Modern dijital çağın en önemli problemlerinden biri çoğu zaman gerçeği temsil etmeyen sosyal medya paylaşımlarıyla insanların kendilerini kıyaslamaları.
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Google, filtre problemine nasıl yaklaşıyor?
Çeşitli sosyal platformlar, karşılaştırma ve filtre ile ilgili sorunları ele alabilecekleri yolları araştırıyor. Ve bu hafta Google, Pixel cihazlarda çekilen selfie görüntülerinde uygulanan filtreleri kaldıracağını duyurarak önemli bir adım attı.
Çeşitli sosyal platformlar, karşılaştırma ve filtre ile ilgili sorunları ele alabilecekleri yolları araştırıyor. Ve bu hafta Google, Pixel cihazlarda çekilen selfie görüntülerinde varsayılan olarak uygulanan filtreleri kaldıracağını duyurarak kendi yaklaşımında önemli bir adım attı. Google tarafından açıklandığı gibi:”Çok sayıda çalışma yürüttük. Dünyanın dört bir yanından çocuk ve akıl sağlığı uzmanlarıyla konuştuk ve fotoğraflara filtre uygulandığında, fotoğrafların zihinsel sağlığı olumsuz etkileyebileceğini gördük. Bu varsayılan filtreler sessizce olabilir habersiz de yapılabiliyor ve insanların güzellik standatrtlarını olumsuz etkiliyor.” Araştırmalarının bir sonucu olarak Google, rötuş araçlarında ‘güzelliğe’ yapılan atıfları kaldırırken, filtre kullanımını daha şeffaf hale getirmek istiyor.
“Pixel 4a ile başlayarak, yeni Pixel 4a (5G) ve Pixel 5 yüz rötuş seçenekleri kamera uygulamasında mevcut, ancak varsayılan olarak kapalıdır. Yüz rötuş efektlerini kullanmayı seçerseniz, her bir ayarın nasıl uygulandığı ve görüntünüzde ne gibi değişiklikler yaptığı hakkında daha fazla bilgi göreceksiniz. ”
Bu özellik ne anlama geliyor?
Bu oldukça küçük bir adım gibi görünebilir, ancak gerçekçi olmayan karşılaştırmaya karşı daha geniş bir savaşta, özellikle gençler kullanıcılar açısından önemli. İnsanların sosyal medya hakkında anlamaları gereken bir diğer ayrıntı ise, sosyal medyanın her zaman gerçekleri yansıtmak zorunda olmadığı.
Çoğu durumda, sosyal medyada gördüğünüz şey, hepimizin yaşadığı ve deneyimlediği tüm tüm olağan, gündelik şeyleri dışarıda bırakırken, o kişinin en iyi anlarının bir derlemesidir. Fakat bunları emojiler ve filtrelerle daha gösterişli hale getirmek zorunda değiliz. İş arkadaşlarınız veya okul arkadaşlarınızın tatil fotoğraflarına bakarken kendinizi onlarla kıyaslıyor olarak bulabilirsiniz. Aklınızda olması gereken şey, bu kıyaslamaların adil olmadığıdır.
Genel
Google Chrome, kayıtlı şifrelerin düzenlenmesine izin verecek
Google Chrome internet tarayıcısı, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreleri düzenlemenize olanak veren bir özellik üzerinde çalışıyor. Halihazırda ‘https://passwords.google.com/’ bağlantısı üzerinden şifre değişikliği yapılabiliyor fakat pek kullanışlı değil. Google Chrome internet tarayıcının mobil ya da bilgisayar versiyonunda mevcut şifremizi düzenlemek istediğimizde, daha önce tarayıcıya kaydettiğiniz şifreyi silip, yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor.
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Google Chrome, şifre düzenleme özelliğine kavuşuyor
Bu özellik ilk olarak 2014 yılında talep edilmiş fakat şirket tarafından karşılık bulamamıştı. Şirket, 2018 yılının sonunda, tarayıcı şifrelerini daha erişilebilir bir hale getirdi ve şifre özelliklerine daha fazla odaklanmaya başladı.
Şirket, konuyla ilgili olarak, “Bu özellik, geçmişte çokça istenen fakat genel öncelik sıralamamızda bulunmayan bir özellikti. Versiyon 69 ile birlikte, ayarları/şifreleri daha erişilebilir bir pozisyona getiren yeni kullanıcı arayüzünü sunmuştuk. Bu özelliği üç aylık planlamamız içerisine dahil ettik ve yakında yeni gelişmeleri sizlere sunuyor olacağız.” açıklamasını yaptı.
Söz konusu özellik şu anda beta versiyonlarında kullanıma sunulmuş durumda. Google Chrome’da kayıtlı olan şifrelerinizi düzenlemek için, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecek.
1. Google Chrome’un bilgisayar veya Android için sunduğu beta versiyonunu indirip kurun.
Bilgisayar versiyonunu indirmek için tıklayın.
Android versiyonunu indirmek için tıklayın.
2. Adres çubuğuna ‘chrome://flags/#edit-passwords-in-settings’ yazıp ‘Enter’ tuşuna basın.
3. ‘Edit passwords in settings’ bölümünü ‘Enabled’ olarak değiştirin.
4. Tarayıcıyı yeniden başlatın.
5. Adres çubuğuna ‘chrome://settings/passwords’ yazıp ‘Enter’ tuşuna bastığınızda, halihazırda kayıtlı olan şifrelerinizin bulunduğu bölümü göreceksiniz. Değiştirmek istediğiniz şifrenizin karşısında dikey pozisyonda bulunan üç noktaya tıklayıp, ‘Edit password’ seçeneğiyle mevcut şifrenizi düzenleyebilirsiniz.
Versiyon 86 ile birlikte sunulması bekleniyor
Özellik henüz stabil olarak çalışmıyor ve çeşitli hatalar içeriyor. Google Chrome versiyon 86’nın kararlı hali önümüzdeki hafta yayınlandığında, özelliğin sorunsuz bir şekilde çalışması bekleniyor.
İnternet
TP-Link Deco X20 ve X60, Wi-Fi 6 ve Mesh desteğine sahip olacak
TP-Link, Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojisine sahip iki yeni cihazı olan Deco X20 ve X60 modellerini satışa sunuyor.
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TP-Link Deco X20 ve Deco X60 modelleri, ev kullanıcılarının beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış
TP-Link, son dönemde kullanıcıların en çok aradığı 2 özellik olan Mesh ve Wi-Fi 6 teknolojilerini, Deco X20 ve X60 modellerinde kullanıcılara sunuyor. Ev Mesh Wi-Fi sistemleri olan Deco ailesinin bu iki yeni üyesi, yüksek Wi-Fi hızı, geniş kapsama alanı ve çok sayıda cihaza aynı anda bağlantı olanağı sunuyor. Oluşturulan ağa, Mesh teknolojisi sayesinde evin her yerinde aynı ağ adı ve şifre ile bağlanabilmek de mümkün. Wi-Fi 6 ve Mesh teknolojilerinin bir arada bulunması sayesinde, geniş, çok katlı ve çok sayıda cihazın ağa bağlandığı (her iki yeni Deco sistemi 150’den fazla cihaza Wi-Fi desteği sunuyor) evlerde; evin her yerinde hızlı, kesintisiz ve güvenli bir Wi-Fi ağı oluşturulabiliyor.
Wi-Fi 6 teknolojili Deco X20 Mesh sistemi, 5 GHz bandında 1201 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 574 Mbps olmak üzere toplamda 1800 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Deco X60 modeli ise toplamda 3000 Mbps (5 GHz: 2.402 Mbps; 2.4GHz: 574 Mbps) gibi hızlara kablosuz olarak ulaşabiliyor.
TP-Link, yeni modelleriyle evlerdeki ölü Wi-Fi alanlarını da yok edebilmeyi amaçlamış
Deco X20 ve Deco X60 modelleri, Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı ‘artırılmış kapsama alanı’ ile, evlerdeki Wi-Fi ölü bölge sorununu çözen sistemlere sahip. BSS Color ve Hüzmeleme
(beamforming) teknolojileri sayesinde, iki birimli bir Deco X60, 460 metrekareye varan bir kapsama alanı sunabiliyor. Üç birimli Deco X20’nin kapsama alanı mesafesi ise, yaklaşık 540 metrekareyi buluyor. Bunlara ek olarak, ağınızı daha da genişletmek isterseniz; yeni Deco birimleri ekleyerek bu işlemi gerçekleştirebilmeniz de mümkün. Tüm Deco ürünleri,
(farklı modeller bile olsa) bir arada ve sorunsuzca çalışabiliyor. TP-Link Mesh teknolojisi, Deco birimlerinin tek bir birleşik ağ oluşturarak birlikte çalışmasını sağlıyor. Kullanıcılar, evde hareket halindeyken telefonlarından ya da tabletlerinden otomatik olarak en hızlı Deco’ya bağlanabiliyor; ve bu sayede, sorunsuz bir Wi-Fi deneyimi yaşayabiliyorlar.
Her iki modelde de, en yeni 1024-QAM ve daha yüksek sembol hızı, kablosuz bağlantı hızlarını 2-3 Gbps’ye kadar artırmak için bir araya geliyor. Bu da, daha keyifli online oyun oynama ve 4K video izleyebilme imkanı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, kesintisiz video ve arabelleksiz ses akışı ile, canlı video izleme deneyimini problemsiz bir şekilde yaşayabiliyorlar.
TP-Link, güvenliğe verdiği önemi yeni Deco modellerinde de ihmal etmemiş
Yeni Deco modellerinde TP-Link, WPA3 şifreleme ve TP-Link HomeCare güvenlik paketi ile, ağın ve ağa bağlı cihazların güvenliğini sağlamayı amaçlamış. İçinde yerleşik bir antivirüs yazılımı da olan TP-Link HomeCare uygulamasıyla, ağ güvenliği seçeneklerinizi özelleştirilebilmeniz de mümkün. Ayrıca bütün bu işlemleri, kolay kullanıma sahip bir arayüz üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.
TP-Link, yeni Deco modellerini satın alan kullanıcıların kolayca kurulum yapabilmesi adına, kurulum işlemini de olabildiğince basit bir yapıda tutmuş. Ürünleri kutudan çıkarıp, Android ve iOS destekli Deco uygulamasını telefon ya da tablete yükleyip, uygulamadaki talimatları izleyerek kurulum gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede Deco uygulaması, gerekli işlemleri birkaç dakika içinde yapmanızı sağlıyor ve sistem çok kısa bir süre içinde çalışır hale geliyor. Aynı uygulama ile, ağ yönetimi de basit bir hale getirilmiş. Ev dışındayken bile akıllı telefonlar ile ağı denetlemek, bağlı cihazları görmek, belli cihazlara/kişilere öncelik vermek, konuk ağı oluşturmak, tüm ebeveyn denetimlerini ayarlamak, düzenlemek gibi işlemler yine Deco uygulaması ile yapılabiliyor.
Deco X20 ve Deco X60’ın Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları ise şu şekilde:
– Deco X20 2 birimli paket : 267 USD (KDV dahil)
– Deco X60 2 birimli paket : 367 USD (KDV dahil)
İnternet
SpaceX uydu internetindeki gecikme süresi 20 ms!
SpaceX tarafından geliştirilen uydu interneti hizmeti Starlink, gecikme (ping) süresinin 20 ms‘nin altında olduğunu açıkladı. Bu değer, halihazırda kullandığımız fiziksel altyapı ile benzer düzeyde.
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SpaceX tarafından açıklanan gecikme değeri ne anlama geliyor?
Gecikme süresini, bilgisayarımız ile karşı sunucu arasında bir veri iletilmesi sırasında geçen süre olarak tanımlamak yanlış olmaz. Özellikle çevrimiçi (online) oyunlar oynayan kullanıcılar tarafından oldukça fazla önemsenen bir değer.
SpaceX söz konusu verileri dahil ettiği sunumu geçtiğimiz hafta FCC‘ye (Federal İletişim Komisyonu) iletti. Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen detayda, Ookla‘nın herkes tarafından bilinen Speedtest hizmeti üzerinden yapılan iki ayrı karşılaştırma testine ulaşıldı. Starlink‘in 102 Mbps ve 103 Mbps indirme (download) hızlarına, 40 Mbps ve 42 Mbps yükleme (upload) hızlarına, 18 ms ve 19 ms gecikme (ping) sürelerine ulaştığı görülüyor.
Sunumda aynı zamanda SpaceX‘in uydu politikaları direktörü David Goldman‘ın beta sürecinde 30 ms‘nin altına inme hedefinin gerçekleştiğine dair bir beyanatı da var. ABD‘deki fiziksel altyapının ortalama gecikme süreleri 25 ms iken, mobil tarafta alınan ortalama gecikme süresi ise 48 ms.
SpaceX geçtiğimiz aylarda 100 Mbps üstünde indirme değerine ulaştıklarını müjdelemişti. FCC‘ye aktarılan raporlar, şirketin abartılı bir açıklama yapmadığını gösteriyor. Her iki ölçüm de 30 Haziran tarihinde, Seattle/Washington‘da gerçekleştirildi. 30 Haziran tarihinde SpaceX‘in 500 adet Starlink uydusu yörüngedeydi. Şu anda bu sayının 700 olduğunu belirtmekte fayda var.
Sunuma göre, SpaceX ayda 120 adet Starlink uydusu üretiyor. SpaceX‘in hedefleri; dünya çapında bir kapsama alanı sunma ve 1 Gbps indirme (download) hızını sağlama. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için, binlerce Starlink uydusunun uzaya fırlatılması gerekiyor. Starlink hizmetinin son kullanıcıya ulaşabilmesi için alıcı terminallere gereksinim duyulduğu biliniyor. Şirket bir yandan da söz konusu alıcıları üretmeye çalışıyor. SpaceX yakın zamanda birçok eyaleti kapsayan ve herkese açık bir beta testi yapmayı planlıyor.