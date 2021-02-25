Samsung Galaxy Tab S7 Lite Geekbench üzerinde görüntülendi!

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Sunless Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 31,00 TL olan Sunless Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.

Sunless Sea, strateji, rogue-like, RPG ve macera oyunlarının ögelerini karıştıran türlerin bir karışımı. Oyun sırasında yeni bölgeler keşfeder, kaynakları topluyor, diplomasi yapıyor ve savaş yürütüyoruz. Oyun doğrusal ilerlemiyor verdiğiniz kararlar oldukça önemli. Yolculuğunuz başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Ayrıca yeraltı kolonilerini özgürleştirmeye mi yoksa onları kalıcı olarak Britanya İmparatorluğu’na mı tabi kılmaya karar veren de siz olacaksınız.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Sunless Sea oyunu için minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi

İşlemci: 2Ghz veya daha iyisi

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: en az 1280×768 çözünürlük veya DirectX destekli bir ekran kartı

Depolama: 700 MB boş alan

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Sunless Sea oyununu henüz indirmediyseniz 04.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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