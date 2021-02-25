Genel
Samsung Galaxy Tab S7 Lite Geekbench üzerinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Tab S7 Lite, Geekbench‘te ortaya çıktı. Orta seviye tabletin bazı teknik özellikleri de böylece ortaya çıkmış oldu.
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Samsung Galaxy Tab S7 Lite Snapdragon 750G ile piyasaya çıkacak!
Samsung tablet piyasasında var olmaya devam ediyor. Güney Kore devi oldukça önemsediği bu rekabette daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefinde. Özellikle Apple‘ın baskın olduğu bu yarışta firma, daha fazla ürün çıkartıyor. Bu sayede teknoloji devi daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Galaxy Tab S7 Lite modelini geliştiren firma, cihazı ile birlikte Geekbench platformuna uğradı. Tablet, tekli çekirdek performansında, 650 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 1694 puanı hanesine yazdırdı.
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Ayrıca Geekbench sayesinde cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu. Samsung Galaxy Tab S7 Lite Snapdragon 750G işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Öte yandan Geebench‘te listelenen tabletin, S7 Lite modelinin 5G‘li versiyonu olacağı iddia ediliyor. Ancak şu an için 4G‘li versiyon ile alakalı bir bilgi ortaya çıkmadı. Bununla birlikte tablet 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Yine de tabletin 6 ve 8 GB RAM kapasitesi başka versiyonlarının da olacağı tahmin ediliyor. Android 11 ile piyasaya çıkacak tablet, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip
Samsung şirketinin en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S21 Ultra ekran performansı için DxOMark’ın incelemesine girdi. Samsung’un amiral gemisi Galaxy S21 Ultra, sunduğu özelliklerin yanında ekran performansı ile de dikkat çekiyor.
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Galaxy S21 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde bir ekran sunuyor. 1440 x 3200 piksel çözünürlüğe sahip olan bu ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X panel sayesinde bir akıllı telefonun sunabileceği en iyi görüntü deneyimlerinden birini vadediyor.
Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,8 inç ekran paneli, 1440 x 3200 çözünürlük, 516 ppi piksel yoğunluğu
- İşlemci: Snapdragon 888 ya da Exynos 2100
- RAM: 12 GB ya da 16 GB
- Depolama Alanı: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB
- Ön Kamera: 40 MP
- Arka Kamera: Geniş: 108 MP f/1.8 + Ultra geniş: 12 MP f/2.2 + Periskop Telefoto: 10 MP f/4.9 + Telefoto: 10 MP f/2.4
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 5G, USB Type-C 3.2
- İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1
- Batarya: 5.000 mAh (25W kablolu hızlı şarj veya 15W kablosuz şarj veya 4,5W tersine şarj)
Son olarak Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark ekran testiyle zirveye yerleşti. En iyi ekrana sahip akıllı telefon olan cihaz, testten 91 puan almayı başardı. Aynı zamanda listenin ikinci sırasında da Galaxy Note 20 Ultra yer alıyor.
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Genel
Epic Games, Sunless Sea oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Sunless Sea oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 31,00 TL olan Sunless Sea adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Sunless Sea, strateji, rogue-like, RPG ve macera oyunlarının ögelerini karıştıran türlerin bir karışımı. Oyun sırasında yeni bölgeler keşfeder, kaynakları topluyor, diplomasi yapıyor ve savaş yürütüyoruz. Oyun doğrusal ilerlemiyor verdiğiniz kararlar oldukça önemli. Yolculuğunuz başarılı da olabilir, başarısız da olabilir. Ayrıca yeraltı kolonilerini özgürleştirmeye mi yoksa onları kalıcı olarak Britanya İmparatorluğu’na mı tabi kılmaya karar veren de siz olacaksınız.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Sunless Sea oyunu için minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP veya daha yenisi
- İşlemci: 2Ghz veya daha iyisi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: en az 1280×768 çözünürlük veya DirectX destekli bir ekran kartı
- Depolama: 700 MB boş alan
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Sunless Sea oyununu henüz indirmediyseniz 04.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
ASUS GeForce RTX 3060 12 GB serisi ekran kartları piyasaya çıktı
ASUS, en yeni NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU’ya sahip ROG Strix, TUF Gaming ve ASUS Dual ekran kartlarının piyasaya çıktığını duyurdu. Daha önce yalnızca en üst seviye GPU’larla gelen NVIDIA Ampere mimarisini daha geniş bir kitleye ulaştıran yeni serideki her bir ekran kartı en son NVIDIA yonga setinin en iyi özelliklerini yeni nesil termal çözümler, gelişmiş PCB’ler ve sağlam güç tasarımlarıyla birlikte geliyor.
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NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GPU
Verimli ve yüksek performanslı mimarisi ve ikinci nesil NVIDIA RTX™ platformuyla GeForce® RTX 3060, donanım tabanlı ışın izleme özelliklerini, NVIDIA DLSS desteğini ve diğer teknolojileri 329 ABD dolarından başlayan fiyatlarda sunuyor.
RTX 30 serisindeki tüm GPU’lar gibi, RTX 3060 da en önde gelen üç GeForce oyun özelliği olan ― NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex ve NVIDIA Broadcast özelliklerine sahip. Ayrıca bu özellikler performans hızlandırmanın yanı sıra görüntü kalitesini de artırıyor. Gerçek zamanlı ışın izleme ile birlikte GeForce oyun platformunun temelini oluşturan bu teknolojiler, nerede olursa olsun oyunlara ve oyunculara performans ve özellikler sunuyor.
ROG Strix: Uçuşa geçin
ROG Strix GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları baştan aşağı yepyeni güçlü bir termal tasarım ve dinamik NVIDIA Ampere mimarisiyle geliyor. Böylece metal hatlara sahip bir ön koruma, gelişmiş ASUS Eksen Teknolojili fan tasarımını meydana getiren üç adet fanı örtüyor. Daha küçük boyutlu fan yuvası daha uzun fan kanatları kullanabilmeyi sağlarken, tam boy bariyer halkaları statik basıncı artırarak havayı soğutma bloğundan geçirip GPU ısı dağıtıcısına iletiyor. Diğer fanların aksi yönde dönen merkezi fan türbülansı azaltıyor. Bu da hava akışının daha verimli olmasını sağlıyor. Fanlar ve ekran kartının üst kısmı RGB ışıkları da mevcut. Bu ışıklar Armoury Crate yazılımıyla ayarlanabiliyor.
ASUS TUF Gaming: TUF sağlamlığı
TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 GB ekran kartları sağlam güç ve soğutma sistemleriyle geliyor. Tamamen metalden üretilen ön kapakta dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip Eksen Teknolojili güçlü fanlar mevcut. Diğer yandan fan dönüşü türbülansı azaltman için optimize edilirken, durma modu ise düşük sıcaklıklarda üç fanı da tamamen kapatıyor. Arka kısmın büyük bölümünü kaplayan metal plakada ısının yükselmesini önleyen geniş bir havalandırma açıklığı da var. Ayrıca GPU’nun altındaki yuva ise işlemci ile ısı dağıtıcı arasında sürekli bir basınç uyguluyor. Böylece kartın çelikten üretilen giriş çıkış yuvası ise bağlantı noktalarını koruyor ve kartın yerine daha sağlam oturmasını sağlıyor. Kullanışlı bir konuma yerleştirilen Dual BIOS anahtarı, yazılım kullanmadan kartın varsayılan performans profilini değiştirme imkanı veriyor.
ASUS Dual: 2 kat fan, 2 kat eğlence
ASUS Dual GeForce RTX 3060 12 GB, dinamik termal performans ve geniş uyumluluk arasında denge kurarak küçük boyutlu sistem kuracakların ilk tercihi oluyor. Ayrıca ön korumanın altında, geniş soğutma bloğundan geçen hava akımını maksimum düzeye taşımak için iki adet Eksen Teknolojili fan mevcut. Kartta kullanılan 0 dB teknolojisi ise sıcaklıklar düşük olduğunda fanları otomatik olarak durduruyor. 20 cm uzunluğunda olan ve 2 yuvaya sığan bir tasarıma sahip olan ASUS Dual ekran kartı, sunduğu termal performans ile küçük boyutlu sistemlere uygun.
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