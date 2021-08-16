Samsung Eco 2 OLED ekran, Galaxy Z Fold 3’ün daha az güç kullanmasını sağlıyor

Samsung Galaxy Z Fold 3 yaklaşık bir hafta önce açıklandı ancak yeni nesil katlanabilir telefon Z Fold 3 ekranı düşünülenlerden daha yeni bir teknolojiye sahip. Bugün Samsung Display, Galaxy Z Fold 3 için çeşitli avantajlar sunan yeni Eco 2 OLED teknolojisini ilk kullanan telefon olduğunu açıkladı. Eco’nun açılımını ise şu şekilde tanımladı;

– Efficient power Consumption (Verimli Güç Tüketimi) + Eco-friendly Component (Çevre Dostu Bileşen)

Samsung Display yaptığı basın açıklamasında Eco 2 OLED’in plastik polarizör katmanı ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtti. Böyle bir katman telefonların harici ışığı yansıtmasına yardımcı olmak için kullanılmaktaydı. Bununla birlikte, yine bu katman aynı zamanda telefondan gelen ışığın iletim hızını %50’nin üzerinde azaltmakta.

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Yeni Eco 2 OLED ekran, şirketin kendi deyimiyle “Yenilikçi piksel yapısına” sahip. Bu ekranın, Galaxy Z Fold 3’teki geçirgenlik oranını %33 oranında arttırmasını sağlıyor. Aynı zamanda telefon çok fazla ışık iletmediği için, pil ömrü normal bir OLED ekran kullanmaya kıyasla %25’e kadar iyileştirilmiş oluyor.

Yeni ekran teknolojisi Eco2 OLED, Galaxy Z Fold 3’ün 4MP ekran altı kamerasının da performansını arttırıyor. Polarizör katmanından kurtulmak, ekran altı kameranın daha fazla ışığa maruz kalmasını sağlar. Böylece kullanılmadığı zaman ekranı açtığınızda telefonunuzu tam ekran kullanım sağlayabiliyorsunuz.

Eco 2 OLED ekran plastik polarizör katmanına sahip olmadığından, bu teknolojiyi kullanan telefonlar, çevresel etkisi açısından daha iyi bir rol almakta. Çünkü genel olarak plastik kullanımını azaltabilir.

Samsung, Eco 2 OLED ekranın Amerika da dahil olmak üzere 7 ülkede patentini aldığını söylemekte. Buradan anladığımız üzere Samsung yeni çıkartacak cihazlarında da bu ekran teknolojisini kullanmasını bekleyeceğiz.