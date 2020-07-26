Samsung Galaxy Tab S7 serisinin detayları netleşti

Önümüzdeki günlerde Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni ürünlerini sergileyecek olan Samsung, akıllı telefonlar dışında üst seviye tablet modelleri de duyuracak. En güçlü Android tablet olmayı hedefleyen Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+’ın basın görselleri ve bütün teknik özellikleri ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy Tab S7 ve Tab S7+, tasarımı ve özellikleriyle karşımızda!

Bir süre önce Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın yanı sıra Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık modeli de ortaya çıkmıştı. Samsung Galaxy Tab S7 serisi, etkinlikte duyurulacak cihazların son halkasını oluşturuyor. Tasarımında önemli bir farklılık bulunmayan iki tablet, ekran gibi bazı özellikleri ile ayrışıyor.

Galaxy Tab S7’de 11 inçlik Quad HD+ (2560 x 1600 piksel) IPS bir ekran yer alıyor. Galaxy Tab S7+ modelinde ise 12.4 inçlik Quad HD+ (2800 x 1752 piksel) Super AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca her iki ekran da 120Hz yenileme hızı ve S Pen akıllı kalem desteği sunuyor.

Samsung Galaxy Tab S7 serisi, gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alacak. Bu yönüyle amiral gemisi telefonlar ile denk bir performans sunacak olan tabletler, Snapdragon X55 modem sayesinde 5G deneyimi de barındırıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ise yine iki tablette de ortak olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Samsung, tabletinin kamera sensörleri tarafında da benzer donanımları kullanmayı tercih etmiş. Seride 13+5 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameraya 8 megapiksellik ön kamera eşlik edecek. Batarya tarafında ise Tab S7 7.040 mAh kapasiteli bir pil hücresi sunarken, Tab S7+ modelinde 10.090 mAh’lik batarya kullanılacak.

AKG imzalı Dolby Atmos dörtlü hoparlör, kablosuz DeX desteği ve Android 10 işletim sistemi ise serinin kilit özellikleri arasında bulunuyor. Tablet serisinin Plus sürümünde ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu konuşlandırılırken, düz versiyonda ise parmak izi sensörü güç butonuna entegre edilecek.

5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek lansman ile Samsung’un pek çok yeni cihazı gün yüzüne çıkacak. Özellikleri sayesinde iPad’in Android tarafındaki en yakın rakibi olması beklenen Galaxy Tab S7 serisinin fiyatı da bu lansmanda netlik kazanacak.