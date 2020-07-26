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Samsung Galaxy Tab S7 serisinin detayları netleşti
Önümüzdeki günlerde Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni ürünlerini sergileyecek olan Samsung, akıllı telefonlar dışında üst seviye tablet modelleri de duyuracak. En güçlü Android tablet olmayı hedefleyen Samsung Galaxy Tab S7 ve S7+’ın basın görselleri ve bütün teknik özellikleri ortaya çıktı!
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Samsung Galaxy Tab S7 ve Tab S7+, tasarımı ve özellikleriyle karşımızda!
Bir süre önce Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra’nın yanı sıra Galaxy Buds Live kablosuz kulaklık modeli de ortaya çıkmıştı. Samsung Galaxy Tab S7 serisi, etkinlikte duyurulacak cihazların son halkasını oluşturuyor. Tasarımında önemli bir farklılık bulunmayan iki tablet, ekran gibi bazı özellikleri ile ayrışıyor.
Galaxy Tab S7’de 11 inçlik Quad HD+ (2560 x 1600 piksel) IPS bir ekran yer alıyor. Galaxy Tab S7+ modelinde ise 12.4 inçlik Quad HD+ (2800 x 1752 piksel) Super AMOLED ekran bulunuyor. Ayrıca her iki ekran da 120Hz yenileme hızı ve S Pen akıllı kalem desteği sunuyor.
Samsung Galaxy Tab S7 serisi, gücünü Qualcomm Snapdragon 865+ işlemciden alacak. Bu yönüyle amiral gemisi telefonlar ile denk bir performans sunacak olan tabletler, Snapdragon X55 modem sayesinde 5G deneyimi de barındırıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama ise yine iki tablette de ortak olarak sunulan özellikler arasında yer alıyor.
Samsung, tabletinin kamera sensörleri tarafında da benzer donanımları kullanmayı tercih etmiş. Seride 13+5 megapiksel çözünürlüklü çift arka kameraya 8 megapiksellik ön kamera eşlik edecek. Batarya tarafında ise Tab S7 7.040 mAh kapasiteli bir pil hücresi sunarken, Tab S7+ modelinde 10.090 mAh’lik batarya kullanılacak.
AKG imzalı Dolby Atmos dörtlü hoparlör, kablosuz DeX desteği ve Android 10 işletim sistemi ise serinin kilit özellikleri arasında bulunuyor. Tablet serisinin Plus sürümünde ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu konuşlandırılırken, düz versiyonda ise parmak izi sensörü güç butonuna entegre edilecek.
5 Ağustos tarihinde gerçekleşecek lansman ile Samsung’un pek çok yeni cihazı gün yüzüne çıkacak. Özellikleri sayesinde iPad’in Android tarafındaki en yakın rakibi olması beklenen Galaxy Tab S7 serisinin fiyatı da bu lansmanda netlik kazanacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, ekran özellikleriyle sızdırıldı!
ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen Huawei, yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bugün, Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntıdan önce Mate 40’ın boyutu ve kamera tasarımıyla ilgili önemli gelişmeler mevcuttu. Lansman tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla şey görebiliriz.
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Huawei Mate 40 serisi nasıl bir ekrana sahip olacak?
Bir Twitter kullanıcısı Mate 40 serisi hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Söylediğine göre Huawei Mate 40, 6.7-6.8 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu, selefi olan Huawei Mate 30‘da bulunan 6.53 inçlik ekrana göre önemli bir yükseltme olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte bu telefonun Pro model olma ihtimali de olabilir. Mate 30 serisinde ilginç bir şekilde Pro model daha küçük bir ekran boyutuna sahipti. Ekran boyutu haricinde Mate 40 ve Pro model kavisli bir ekran ile satışa sunulacak. Pro modelin taban modelden daha kavisli olması bekleniyor.
Mate 40 series have around 6.7-6.8" screens +-0
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 25, 2020
Mate 40 serisinde beklenen başka bir önemli özellik ise ekran tazeleme hızı tarafında karşımıza çıkıyor. Raporlara göre Mate 40 serisi, 90 Hz veya 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.
Bazı raporlarda, cihazların ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası kullanacağı belirtiliyor. Mate 40 ve Pro model, arka tarafta bir daire içinde kamera kurulumunu bulunduracak. Ekim ayında tanıtılması beklenen seri hakkında yakın zamanda daha fazla şey duyabiliriz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yeni videosuyla görüntülendi!
Samsung‘un yeni amiral gemisi serisi olan Samsung Galaxy Note 20 akıllı telefon serisinin resmi olarak tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Cihazın tanıtılmasına bu kadar az kalmışken ortaya pek çok yeni video ve detay çıkıyor. Bu kez serinin en pahalı modeli olan Galaxy Note 20 Ultra’nın canlı görüntüleri ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy Note 20 Ultra kim tarafından görüntülendi?
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, popüler bir Youtube kanalı olan Sakitech tarafından canlı fotoğraflarıyla görüntülendi. Sakitech, fotoğrafların Johnny Trevino isimli izleyicisi tarafından ona ulaştığını belirtti. Fotoğraflar, hem önde hem arkada açık durumda çalışan bir Galaxy Note 20 Ultra‘yı gösteriyor. Görüntüler her ne kadar biraz bulanıkta olsa cihazın genel tasarımı hakkında bilgi veriyor. Telefonun kamera ünitesinin tasarımı ile geçmişte paylaşılan renderlar uyuşuyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler ve özellikle alt taraftaki çerçevelerin oldukça ince olduğu göze çarpıyor.
Cihazın duyurusuna bu kadar az kalmışken ortaya çıkan bu görsellerin doğru olduğuna emin olabiliriz. Bu görseller, Ben Geskin tarafından da onaylandı.
Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelinin resmi duyurusu 5 Ağustos’ta Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşecek. Satışların ise 27 Ağustos tarihinde başlaması bekleniyor. Yeni Galaxy Note 20 serisi cihazların fiyatları hakkında ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.
Oyun Konsolu
Destiny 2, genişleme paketiyle beraber Gamepass’e geliyor
Microsoft, en büyük kozlarından biri olan Gamepass‘in kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Eylül ayında, büyük bir fan kitlesi bulunan Destiny 2 de Gamepass‘e geliyor, ayrıca oyunun yeni genişleme paketi Beyond Light da Gamepass üyelerine ücretsiz sunulacak.
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Microsoft, Bungie ile yaptığı anlaşma ile Destiny 2‘yi Gamepass‘e getiriyor. Xbox Store‘da 170,99 TL fiyatla satışa sunulan oyunun yeni genişleme paketi de ana oyun gibi Gamepass‘e gelecek ve oyuncuların ek bir ücret ödemesine gerek kalmayacak.
Destiny 2, 22 Eylül‘de çıkış yapacaktı ancak oyunun çıkışı pandemi sürecinde yaşanan aksaklıkların sonucu olarak 10 Kasım‘a ertelenmişti. Eylül ayında Gamepass‘e gelecek Destiny 2’nin genişleme paketi Beyond Light da çıkış tarihinden itibaren Gamepass’te olacak.
Bungie ayrıca Destiny 2‘yi Xbox Series X için de optimize edecek ve oyun Microsoft‘un yeni nesil konsolunda 4K çözünürlükte 60 FPS olarak oynanabilecek. Oyun bu neslin güçlü oyun konsolu Xbox One X‘te 4K çözünürlükte ancak 30 FPS olarak çalışabiliyor.