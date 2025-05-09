AMD, 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Şirket, yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 7,44 milyar dolarlık gelirle tüm zamanların en yüksek çeyrek performansını yakaladı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor. AMD’nin güçlü geliri; veri merkezi çözümleri, üst segment Ryzen işlemciler ve yapay zeka hızlandırıcıları sayesinde gerçekleşti.

İçindekiler AMD 2025 ilk çeyrek gelirinde tarihi zirveye ulaştı

AMD 2025 ilk çeyrek gelirinde tarihi zirveye ulaştı

İlk çeyrek finansal sonuçlarına göre AMD’nin net karı da önemli ölçüde arttı. Geçen yılın aynı döneminde 123 milyon dolar olan net kar, bu çeyrekte 709 milyon dolara yükseldi. Yüzde 476’lık bu artış, şirketin doğru yatırım stratejilerini ve ürün geliştirme süreçlerini yansıttı.

İstemci ve oyun bölümü toplamda 2,9 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu bölümde masaüstü segmentinde Ryzen 9000 X3D işlemciler, mobil tarafta ise Ryzen AI 300 serisi öne çıktı. Ancak oyun kategorisindeki tablo biraz daha karmaşık: AMD, Xbox ve PlayStation gibi konsollar için ürettiği özel çiplerin satışında düşüş yaşadı. Bu da oyun bölümünde yüzde 30 gelir kaybına neden oldu.

Öte yandan, Radeon RX 9070 ekran kartlarının yeni nesil RDNA 4 mimarisiyle masaüstü pazarında olumlu bir etki yaratması bekleniyor. Şirketin bu alandaki ürünlerine olan güveni, gelecek çeyreklerde bu kaybın telafi edilebileceğini gösteriyor.

Veri merkezi segmenti ise şirketin en çok büyüme gösteren bölümü oldu. 5. nesil EPYC işlemcilerin ve Instinct MI300 serisi hızlandırıcıların etkisiyle bu bölümün geliri yüzde 57 artışla 3,7 milyar dolara çıktı. Bu artış, yapay zeka ve kurumsal sunucu pazarındaki taleple doğrudan ilişkili.

Ancak AMD, bu büyümeye rağmen temkinli. ABD’de yıl içinde yürürlüğe giren yeni gümrük tarifelerinin, şirketin toplam gelirine yaklaşık 1,5 milyar dolarlık olumsuz etkisi olabileceği belirtiliyor.

AMD’nin 2025 yılına bu güçlü başlangıcı, teknoloji sektöründe hem yatırımcıların hem de rakiplerin dikkatini çekmiş durumda. Özellikle veri merkezleri ve yapay zeka donanımı alanındaki ilerlemeler, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinde önemli bir rol oynuyor.

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