Samsung’un yeni arayüz güncellemesiyle ilgili sızıntılar teknoloji dünyasında büyük bir merak uyandırmış durumda. Peki One UI 8 beta ne zaman çıkacak? Yeni sürüm Türkiye’deki Galaxy sahipleri için ne zaman erişilebilir olacak? Bu soruların yanıtı, dikkat çeken yeni bilgilerle şekillenmeye başladı.

One UI 8 beta ne zaman çıkacak? Samsung Android 16 hazırlıklarına başladı!

One UI 8 beta programının Haziran 2025 gibi başlayacağı iddia ediliyor. One UI 8 beta çıkış tarihi için ortaya çıkan bu bilgi, Samsung’un yeni sürüm için önceki yıllara kıyasla daha erken harekete geçtiğini gösteriyor. Beta sürecinin ardından kararlı sürümün Ekim 2025 gibi yayınlanması bekleniyor.

One UI 8 ile ilgili bilinen ilk detaylar arasında Samsung’un sistem uygulamalarında yapacağı kapsamlı yenilikler öne çıkıyor. Özellikle Samsung Internet, My Files ve Hızlı Ayarlar bölümlerinde ciddi arayüz ve performans iyileştirmeleri bekleniyor.

Samsung Android 16 beta aşamasında bu değişikliklerin test edilmesi ve kullanıcı geri bildirimleriyle şekillenmesi hedefleniyor. Beta programına ilk katılması beklenen cihazlar arasında 2025’in amiral gemisi Galaxy S25 serisi dikkat çekiyor.

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Samsung Android 16 güncellemesinin bu modellerle test sürecine girmesi güçlü bir olasılık. Ancak Samsung’dan henüz resmi bir açıklama gelmediği için bu bilgiler şimdilik sızıntı düzeyinde kalmaya devam ediyor. Kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen çok sayıda yenilik de yolda.

Yepyeni Samsung arayüzü ile daha yumuşak geçiş efektleri, sistem performansında artış ve kişiselleştirme seçeneklerinde genişleme hedefleniyor. Ayrıca Samsung Android 16 tabanlı yapı sayesinde gelişmiş gizlilik kontrolleri, uygulama izinleri ve yapay zekâ destekli öneri sistemleri de bu sürümde yer alacak.

Peki siz yeni One UI hakkında ne düşünüyorsunuz? Beta süreci ilginizi çekiyor mu? Samsung Android 16 beta programına katılarak deneyimlemek ister misiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!