Meizu 18, 44 MP selfie kamera ile gelecek!

Kısa bir süre önce Meizu, 2 Mart’ta Flyme 9 konferansını ve 3 Mart’ta ise Meizu 18 serisinin lansmanını gerçekleştireceğini duyurdu. Paylaşılan posterler aracılığıyla standart modelin Snapdragon 8XX yonga seti ile geleceğini öğrendik. Serinin pro modeli ise Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca pro modelde bulunan UFS 3.1 depolama birimi ve LPDDR5 bellek ile cihazın tam bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise ortaya çıkan yeni poster, cihazın selfie kamerası ile ilgili önemli detayları gösterdi.

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Meizu 18 serisi, nasıl bir ön kameraya sahip olacak?

Bugün, Meizu Technology resmi olarak Meizu 18 Pro‘nun 44 MP çözünürlüklü ön kamerasını bir posterle paylaştı. Weibo‘da paylaşılan bu posterin ardından, kameranın 3.8 mm çapında olduğu da şirketin onayından geçti. WHYLAB kaynakları, pro modelin selfie kamerasının Rainbow Soft algoritması tarafından destekleneceğini söyledi. Cihazın ön kamerasının yüksek MP’e sahip olmasının yanı sıra kaliteli bir sensör ile gelmesi oldukça önemli. Bu iki özelliğin dengelenmesi halinde gerçekten kaliteli bir ön kamera deneyimi kullanıcılara sunulacak.

Meizu 18 serisi hakkında ortaya çıkan bilgiler her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz gün serinin pro modelinin 6.2 inçlik 2K çözünürlüklü bir ekran ile geleceği ortaya çıktı. Bununla birlikte taban modelin de aynı boyutta olacağı paylaşılan posterle kesinleşti. Qualcomm‘un 3D Sonic adını verdiği yeni nesil ultrasonik parmak izi okuyucusu da cihazlarda mevcut.

Son resmi açıklalara göre standart model, 36W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya ile gelecek. Pro model ise 40W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya bulunduracak. Bununla birlikte, cihazın kutusundan herhangi bir şarj cihazı çıkmayacak. Kamera tarafında ise cihazın 48MP+48MP+8MP+ToF sensör kamera dizilimi ile gelmesi muhtemel. 3 Mart tarihinde gerçekleşecek lansman ile cihaz hakkındaki bütün detaylar ortaya çıkacaktır.