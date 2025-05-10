Google yapay zeka aramaları alanında uzun süredir yürüttüğü çalışmalarda önemli bir eşik daha aştı. ABD’de başlayan yapay zeka özetleri Google AI Overview, Türkiye’deki kullanıcılar tarafından da deneyimlenmeye başladı. Bu sistemle birlikte, arama sonuçlarının doğası temelden değişiyor. Peki Google yapay zeka arama özeti nedir, Türkiye’de nasıl kullanılabilir?

Google yapay zeka arama özeti nedir?

Google yapay zeka arama özeti, kullanıcıların arama sorgularına yönelik özetlenmiş ve üretken yapay zekayla oluşturulmuş cevaplar sunan yeni bir sistem diyebiliriz. Google AI Overview ile artık sadece web sayfalarından alıntılar değil, doğrudan yapay zekanın derlediği özet bilgiler sunuluyor.

Bu yapı, geleneksel snippet sisteminden çok daha kapsamlı ve yönlendirici. Örneğin; bir kullanıcı “Galaxy S25 kaç yıl güncelleme alacak” gibi bir sorgu yaptığında artık herhangi bir bağlantıya tıklamadan cevabı doğrudan arama sayfasında görebiliyor.

Bu değişim, Google yapay zeka aramaları için devrimsel bir nitelik taşıyor. Çünkü kullanıcı artık bir “arama motoru”ndan ziyade bir “yanıt motoru”yla karşı karşıya. Bu dönüşüm, bazı internet sitelerinin trafiğini olumsuz etkileyebilirken, kullanıcı deneyimini daha hızlı ve verimli hale getiriyor.

Bu nedenle HWP gibi takip ettiğiniz web sitelerine destek vermek isterseniz, bu siteleri ziyaret etmenizi öneriyoruz, bu sayede trafik kaybı en aza inecektir.

Google AI Overview Türkiye’de nasıl kullanılabiliyor?

Google AI Overview şu anda yalnızca masaüstü cihazlarda sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test ediliyor. Google yapay zeka aramaları şu an için mobil cihazlardan yapılan sorgularda aktif değil. Ayrıca her arama için Google yapay zeka arama özeti gösterilmiyor; bu özellik yalnızca belirli, sık sorulan ve anlamlı cevaplar oluşturulabilen konularda devreye giriyor.

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Henüz resmi bir açıklama gelmese de, test sürecinin sonuçlarına göre Google AI Overview özelliğinin daha geniş kitlelere açılması bekleniyor. Google’ın bu özelliği tam anlamıyla hayata geçirmesi, kullanıcı alışkanlıklarını yeniden şekillendirebilir.

Google’ın kısa süre önce yaptığı resmi açıklamaya göre, Google AI Overview özelliği halihazırda dünya genelinde aylık 1.5 milyar kullanıcıya ulaşıyor. Bu sayı, Google yapay zeka aramalarının ne denli hızlı büyüdüğünü ve kullanıcılar tarafından benimsendiğini ortaya koyuyor. Özelliğin Türkiye’de test edilmeye başlanması da, global genişlemenin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.