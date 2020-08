En iyi TWS kulaklığı aradığımız bugünkü videomuzda, realme Buds Air, oppo Enco W31 ve Huawei Freebuds 3i arasından galip kim olacak?

TWS kulaklıkların 01.08.2020 itibarıyla (Hepsiburada) güncel fiyatları şöyle;

Huawei Freebuds 3i: 699 TL

Realme Buds Air: 449 TL

Oppo Enco W31: 549,99 TL

Kulaklık karşılaştırmamızın aşamaları neler?

1- Ses kalitesi testi

2- Mikrofon testi

3- Gerçek Zamanlı Şarj Testi

4- Ses Gecikme Testi

TWS kulaklıkların tasarımları nasıl?

oppo Enco W31’in şarj ünitesinin tasarımı deniz kabuğu tipinde. Yuvarlak yapıda dizayn edilmiş. Mat bir malzeme hissiyatı var. Her ne kadar çok leke tutsa da kaliteli bir yapısı mevcut. FreeBuds 3i’nin kutusu uzun ve ince olarak bizi karşılıyor. Parlak malzemeden imal edilmiş bir kutuda kulaklıkları taşıyorsunuz. Realme Buds Air’da ise Airpods’lardan aşina olduğumuz bir tasarım çizgisi var. Fakat Airpods’lardan biraz daha tombik ve küçük.

Üçü de Type-C bağlantı noktasından şarj ediliyor. Şarj sürelerini şarj testinde aktaracağım efendim. Teknik ölçü birimleriyle çok anlaşılmadığı için, 1 TL’ler ile kalınlık değerlerini belirtmek istedim. FreeBuds 3i’nin kalınlığı 1 TL ile hemen hemen aynı. Haliyle cepte en çok potluk yapan kulaklık FreeBuds 3i iken en az Enco W31 oluyor. Buds Air’da ise ekrana yansıdığı haliyle boyutu, kıyasladığım iki kulaklığın arasında diyebiliriz.

Kulaklıkların tasarımı ise kısaca, Buds Air “açık tasarım”, Enco W31 ve Freebuds 3i kulak içi silikonlu tasarım kullanılmış. Yapısal bütünlük açısından üçünde de ince uzun bir yapı bulunuyor.

Ses Kalitesi Testi:

Kerem abinin yapmış olduğu “GÖRMEDEN PUAN VER” serisinin en son bölümünde de aslında kulaklıkların ses performansını test etmiştik. Fakat gözlerimiz kapalıydı. Şimdi ise gözlerim açık vaziyette 10 dakika süreyle ekranda görmüş olduğunuz parçayı dinleyeceğim ve sonuçlarını aktarmış olacağım.

Mikrofon Testi:

Mi 9T ile arama yapıldı ve kulaklıklardan ses kaydına alındı. Hem iç ortamda hem de dış ortamda hwp.com.tr’den bir metin okundu.

Gerçek Zamanlı Şarj Testi:

Gerçek zamanlı şarj testimizde, gündelik kullanımda kulaklıklar kaç saatte şarj oluyor? Hangisi daha hızlı şarj oluyor. Bunu göstermek istiyoruz. Testimize başlamadan önce üç kulaklığın da şarjını komple bitirdik. Kulaklıkların içinde mevcut olan şarjlar dahil.

Haliyle, Şarj ünitelerin ve kulaklıkların içinde mevcut olan amper değerlerini toplamda şarj ediyoruz. Realme Buds Air’ın batarya kapasitesi 400 mAh, kulaklıkların her biri için kapasite değerleri ise 43mAh. Yani toplamda 486 mAh’i şarj etmiş olacağız. Freebuds 3i’nin batarya kapasitesi şarj ünitesi için 410 mAh, her iki kulaklığımız için ise 37 mAh olarak belirlenmiş. Toplamda 484 mAh’i şarj etmiş olacağız. Son olarak aynı değerler Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığımızda, şarj kutusu için 350 mAh, her iki kulaklık için ise 25 mAh. Toplamda 400 mAh.

Ses Gecikme Testi:

Gecikme için iki ayrı kıstasımız var. Video ve oyun. Video için YouTube (https://youtu.be/ucZl6vQ_8Uo) üzerinde bulunan gecikme test videolarını ve halihazırda kanalımızda yüklü olan videolardan birini kullanacağız. PUBG kısmında ise, oyun içinde silah ile atış yapıp sesin ne kadar geç geldiğini gözlemleyeceğiz. Bu testleri yaparken kulaklıklar, mikrofonun yanında olacak.