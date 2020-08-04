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TÜM DETAYLARI İLE GALAXY NOTE 20, TAB S7, GALAXY WATCH 3 VE DAHASI!
Yarın saat 17:00’da tanıtılacak olan Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 2, Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Tab S7+ ve Samsung Galaxy Buds Live ürünlerinin detaylarını bu videoda anlatıyoruz.
TÜM DETAYLARI İLE GALAXY NOTE 20, TAB S7, GALAXY WATCH 3 VE DAHASI!
İyi seyirler…
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HANGİ TELEFONUN EKRANI DAHA GÜZEL, DAHA DOĞRU?
Hangi telefonun ekranı daha güzel, daha doğru sorusunun cevabını aradığımız bu videoda; Realme 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P40 Lite ve Oppo A91’i karşılaştırıyoruz.
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RGB nedir? Ne işe yarar?
Testimize başlamadan önce RGB nedir, biraz bahsetmek istiyorum. RGB aslında bir kısaltmadır. İngilizce’de Red, Green ve Blue, yani Kırmızı, Yeşil ve Mavi kelimelerinin kısaltmasıdır. Monitörlerden tutun, yazıcılara kadar birçok alanda kullanılan RGB renk skalası bu üç rengin birbirine karıştırılması ile elde edilir. Yani telefonunuzda herhangi bir görsele baktığınızda bu görselin oluşmasını sağlayan RGB standartlarıdır.
Kıyasladığımız akıllı telefonların ekran panelleri nedir?
Huawei P40 Lite: LTPS IPS LCD
Realme 6 Pro: IPS LCD
Oppo A91: AMOLED
Xiaomi Mi Note 10 Lite: AMOLED
Xiaomi Redmi Note 9 Pro: IPS LCD
RGB renk alanları ve renk doğruluğu testi:
İki aşama halinde yaptığımız testimizin ilk aşamasında RGB renk alanının temel renkleri olan kırmızı (red), yeşil (green) ve maviyi (blue) akıllı telefonlarımızda açıp, sizlere gösteriyoruz. Aynı zamanda testimiz dahilinde akıllı telefonların ekran parlaklık (nit) değerlerine de videomuzdan erişebilirsiniz. Sizce, hangi telefonun ekranı daha güzel ve daha doğru değerleri verebiliyor? Lütfen yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.
Hangi telefonun ekranı daha iyi?
Tabii ki bu konuya öznel bir yorum getirebilmek mümkün. Fakat ekran tarafında kullanılan panellere bakıldığı zaman hangi telefon daha canlı gösteriyor, sorusunun cevabını Oppo A91 olarak verebiliyoruz. Bununla birlikte en yüksek parlaklık oranı sunan ekrana da Oppo A91 sahip. Testimizde renkleri kıyaslarken diğer fark ettiğimiz detay ise Redmi Note 9 Pro’nun ekranının daha koyu gösterdiği ve diğer ekranlara göre biraz daha düşük parlaklık oranı sunduğu.
60 Hz ve 90 Hz karşılaştırma testi
İlk aşamada testini gerçekleştirdiğimiz Oppo A91 ve Realme 6 Pro’nun ekran tazeleme hızlarını kıyaslıyoruz. Realme 6 Pro 90 Hz’e kadar destekliyken Oppo A91, 60 Hz’e kadar destekli bir ekran ile geliyor. Aralarındaki farkı videomuzda görebilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
2K, 165 HZ VE 1 MS KAVİSLİ MONİTÖR! TUF Gaming VG27WQ
TUF Gaming VG27WQ monitör incelemesiyle karşınızdayız. Asus‘un tam bir üstün özellikli fiyat/performans oyuncu monitörü konumundaki VG27WQ’nun detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
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2K, 165 HZ VE 1 MS KAVİSLİ MONİTÖR! TUF Gaming VG27WQ
İyi seyirler…
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ORTA DÜZEYİN EN İYİ TWS KULAKLIĞI HANGİSİ?
En iyi TWS kulaklığı aradığımız bugünkü videomuzda, realme Buds Air, oppo Enco W31 ve Huawei Freebuds 3i arasından galip kim olacak?
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TWS kulaklıkların 01.08.2020 itibarıyla (Hepsiburada) güncel fiyatları şöyle;
Huawei Freebuds 3i: 699 TL
Realme Buds Air: 449 TL
Oppo Enco W31: 549,99 TL
Kulaklık karşılaştırmamızın aşamaları neler?
1- Ses kalitesi testi
2- Mikrofon testi
3- Gerçek Zamanlı Şarj Testi
4- Ses Gecikme Testi
TWS kulaklıkların tasarımları nasıl?
oppo Enco W31’in şarj ünitesinin tasarımı deniz kabuğu tipinde. Yuvarlak yapıda dizayn edilmiş. Mat bir malzeme hissiyatı var. Her ne kadar çok leke tutsa da kaliteli bir yapısı mevcut. FreeBuds 3i’nin kutusu uzun ve ince olarak bizi karşılıyor. Parlak malzemeden imal edilmiş bir kutuda kulaklıkları taşıyorsunuz. Realme Buds Air’da ise Airpods’lardan aşina olduğumuz bir tasarım çizgisi var. Fakat Airpods’lardan biraz daha tombik ve küçük.
Üçü de Type-C bağlantı noktasından şarj ediliyor. Şarj sürelerini şarj testinde aktaracağım efendim. Teknik ölçü birimleriyle çok anlaşılmadığı için, 1 TL’ler ile kalınlık değerlerini belirtmek istedim. FreeBuds 3i’nin kalınlığı 1 TL ile hemen hemen aynı. Haliyle cepte en çok potluk yapan kulaklık FreeBuds 3i iken en az Enco W31 oluyor. Buds Air’da ise ekrana yansıdığı haliyle boyutu, kıyasladığım iki kulaklığın arasında diyebiliriz.
Kulaklıkların tasarımı ise kısaca, Buds Air “açık tasarım”, Enco W31 ve Freebuds 3i kulak içi silikonlu tasarım kullanılmış. Yapısal bütünlük açısından üçünde de ince uzun bir yapı bulunuyor.
Ses Kalitesi Testi:
Kerem abinin yapmış olduğu “GÖRMEDEN PUAN VER” serisinin en son bölümünde de aslında kulaklıkların ses performansını test etmiştik. Fakat gözlerimiz kapalıydı. Şimdi ise gözlerim açık vaziyette 10 dakika süreyle ekranda görmüş olduğunuz parçayı dinleyeceğim ve sonuçlarını aktarmış olacağım.
Mikrofon Testi:
Mi 9T ile arama yapıldı ve kulaklıklardan ses kaydına alındı. Hem iç ortamda hem de dış ortamda hwp.com.tr’den bir metin okundu.
Gerçek Zamanlı Şarj Testi:
Gerçek zamanlı şarj testimizde, gündelik kullanımda kulaklıklar kaç saatte şarj oluyor? Hangisi daha hızlı şarj oluyor. Bunu göstermek istiyoruz. Testimize başlamadan önce üç kulaklığın da şarjını komple bitirdik. Kulaklıkların içinde mevcut olan şarjlar dahil.
Haliyle, Şarj ünitelerin ve kulaklıkların içinde mevcut olan amper değerlerini toplamda şarj ediyoruz. Realme Buds Air’ın batarya kapasitesi 400 mAh, kulaklıkların her biri için kapasite değerleri ise 43mAh. Yani toplamda 486 mAh’i şarj etmiş olacağız. Freebuds 3i’nin batarya kapasitesi şarj ünitesi için 410 mAh, her iki kulaklığımız için ise 37 mAh olarak belirlenmiş. Toplamda 484 mAh’i şarj etmiş olacağız. Son olarak aynı değerler Oppo Enco W31 tam kablosuz kulaklığımızda, şarj kutusu için 350 mAh, her iki kulaklık için ise 25 mAh. Toplamda 400 mAh.
Ses Gecikme Testi:
Gecikme için iki ayrı kıstasımız var. Video ve oyun. Video için YouTube (https://youtu.be/ucZl6vQ_8Uo) üzerinde bulunan gecikme test videolarını ve halihazırda kanalımızda yüklü olan videolardan birini kullanacağız. PUBG kısmında ise, oyun içinde silah ile atış yapıp sesin ne kadar geç geldiğini gözlemleyeceğiz. Bu testleri yaparken kulaklıklar, mikrofonun yanında olacak.