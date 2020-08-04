Hangi telefonun ekranı daha güzel, daha doğru sorusunun cevabını aradığımız bu videoda; Realme 6 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Huawei P40 Lite ve Oppo A91’i karşılaştırıyoruz.

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RGB nedir? Ne işe yarar?

Testimize başlamadan önce RGB nedir, biraz bahsetmek istiyorum. RGB aslında bir kısaltmadır. İngilizce’de Red, Green ve Blue, yani Kırmızı, Yeşil ve Mavi kelimelerinin kısaltmasıdır. Monitörlerden tutun, yazıcılara kadar birçok alanda kullanılan RGB renk skalası bu üç rengin birbirine karıştırılması ile elde edilir. Yani telefonunuzda herhangi bir görsele baktığınızda bu görselin oluşmasını sağlayan RGB standartlarıdır.

Kıyasladığımız akıllı telefonların ekran panelleri nedir?

Huawei P40 Lite: LTPS IPS LCD

Realme 6 Pro: IPS LCD

Oppo A91: AMOLED

Xiaomi Mi Note 10 Lite: AMOLED

Xiaomi Redmi Note 9 Pro: IPS LCD

RGB renk alanları ve renk doğruluğu testi:

İki aşama halinde yaptığımız testimizin ilk aşamasında RGB renk alanının temel renkleri olan kırmızı (red), yeşil (green) ve maviyi (blue) akıllı telefonlarımızda açıp, sizlere gösteriyoruz. Aynı zamanda testimiz dahilinde akıllı telefonların ekran parlaklık (nit) değerlerine de videomuzdan erişebilirsiniz. Sizce, hangi telefonun ekranı daha güzel ve daha doğru değerleri verebiliyor? Lütfen yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin.

Hangi telefonun ekranı daha iyi?

Tabii ki bu konuya öznel bir yorum getirebilmek mümkün. Fakat ekran tarafında kullanılan panellere bakıldığı zaman hangi telefon daha canlı gösteriyor, sorusunun cevabını Oppo A91 olarak verebiliyoruz. Bununla birlikte en yüksek parlaklık oranı sunan ekrana da Oppo A91 sahip. Testimizde renkleri kıyaslarken diğer fark ettiğimiz detay ise Redmi Note 9 Pro’nun ekranının daha koyu gösterdiği ve diğer ekranlara göre biraz daha düşük parlaklık oranı sunduğu.

60 Hz ve 90 Hz karşılaştırma testi

İlk aşamada testini gerçekleştirdiğimiz Oppo A91 ve Realme 6 Pro’nun ekran tazeleme hızlarını kıyaslıyoruz. Realme 6 Pro 90 Hz’e kadar destekliyken Oppo A91, 60 Hz’e kadar destekli bir ekran ile geliyor. Aralarındaki farkı videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…