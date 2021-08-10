Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri

Xiaomi‘nin yeni tablet modeleri Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı. İşte Xiaomi’nin yeni tabletlerinin tüm özellikleri.

Xiaomi tarafından bir süredir tanıtılması beklenilen Xiaomi Mi Pad 5 serisi bugün gerçekleşen bir lansman ile birlikte tanıtıldı. Mi Pad 5 serisi bünyesinde yer alan Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro modellerini tanıtan Xiaomi, yeni tablet modelleri ile büyük beğeni topladı. Gelin Xiaomi‘nin yeni tablet modelleri Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro’nun tüm özelliklerini inceleyelim.

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Xiaomi Mi Pad 5 tüm özellikleri!

İlk olarak Xiaomi Mi Pad 5’in özelliklerin başlarsak, bu tablet gücünü Snapdragon 860 yonga setinden alıyor. 6GB RAM bellek ile performansını destekleyen Mi Pad 5, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.

Ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5, bu ekranda 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 500 nit‘e kadar parlaklık sunan TrueTone teknolojili bu ekran 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz bu ekranın üzerinde 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.

Arka tarafında 13MP‘lik bir adet arka kamera taşıyan Mi Pad 5, elektriksel anlamda gücünü 8720mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduran Xiaomi Mi Pad 5, işletim sistemi kanadında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanıyor. Aynı zamanda cihaz ekran kalemi, klavye desteği ve Dolby Atmos desteği de sunuyor.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro tüm özellikleri!

Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ise performans tarafında bizleri yine Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga seti karşılıyor. Bu sefer 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçimi sunan Xiaomi, depolama tarafında yine 128GB ve 256GB seçenekleri yer alıyor. Yani Mi Pad 5 Pro‘yu diğer modelden ayıran ilk özellik performans tarafında ortaya çıkıyor.

Mi Pad 5 gibi ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5 Pro, aynı şekilde 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. 500 nit‘e kadar parlaklık sunan bu ekran TrueTone, 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. 8MP‘lik bir ön kameraya sahip olan Mi Pad 5 Pro bu tarafta da bir alt modeli ile aynı özelliğe sahip.

Arka kamera tarafında Mi Pad 5’ten oldukça ayrılan Mi Pad 5 Pro ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında bir de 5MP‘lik geniş açılı sensör taşıyan Mi Pad 5 Pro, bence diğer modelden en büyük farkını burada ortaya koyuyor.

Elektriksel anlamda gücünü Mi Pad 5’in bataryasından biraz daha küçük olan 8600mAh‘lik pilinden alan Mi Pad 5 Pro, 67W hızlı şarj desteği ile arada oluşan ufak farkı kapatıyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği şimdiye kadar bir tablette sunulan en yüksek Watt değeri olarak biliniyor. Yine Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan Mi Pad 5 Pro, iki üstte iki altta toplam dört Dolby Atmos ayarlı hoparlöre sahip.

Xiaomi Mi Pad 5 Serisi’nin fiyatları!

Toplamda iki farklı model ile sunulan Xiaomi Mi Pad 5‘in 6GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu 310 Dolar (2670 TL) fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Pad 5’in 6GB RAM ve 256GB depolamalı versiyonu ise 355 Dolar (3058 TL) fiyat etiketine sahip.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘ya baktığımızda ise karşımıza üç farklı versiyon çıkıyor. Mi Pad 5 Pro’nun ilk versiyonu olan 6GB RAM ve 128GB‘lık sürüm 385 (3316 TL) Dolar fiyat etiketi taşıyor. Cihazın 6GB RAM ve 256GB depolaması versiyonu 430 Dolar (3704 TL) fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM ve 256GB depolamalı modeli ise 540 Dolar (4651 TL) fiyat etiketine sahip.