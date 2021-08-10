Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Xiaomi‘nin yeni tablet modeleri Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı. İşte Xiaomi’nin yeni tabletlerinin tüm özellikleri.
Xiaomi tarafından bir süredir tanıtılması beklenilen Xiaomi Mi Pad 5 serisi bugün gerçekleşen bir lansman ile birlikte tanıtıldı. Mi Pad 5 serisi bünyesinde yer alan Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro modellerini tanıtan Xiaomi, yeni tablet modelleri ile büyük beğeni topladı. Gelin Xiaomi‘nin yeni tablet modelleri Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro’nun tüm özelliklerini inceleyelim.
İlginizi Çekebilir: PUBG: Battlegrounds Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
İçindekiler
Xiaomi Mi Pad 5 tüm özellikleri!
İlk olarak Xiaomi Mi Pad 5’in özelliklerin başlarsak, bu tablet gücünü Snapdragon 860 yonga setinden alıyor. 6GB RAM bellek ile performansını destekleyen Mi Pad 5, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor.
Ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5, bu ekranda 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. Aynı zamanda 500 nit‘e kadar parlaklık sunan TrueTone teknolojili bu ekran 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca cihaz bu ekranın üzerinde 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyor.
Arka tarafında 13MP‘lik bir adet arka kamera taşıyan Mi Pad 5, elektriksel anlamda gücünü 8720mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 33W hızlı şarj desteği ile dolduran Xiaomi Mi Pad 5, işletim sistemi kanadında Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanıyor. Aynı zamanda cihaz ekran kalemi, klavye desteği ve Dolby Atmos desteği de sunuyor.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro tüm özellikleri!
Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘nun özelliklerine baktığımızda ise performans tarafında bizleri yine Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga seti karşılıyor. Bu sefer 6GB ve 8GB olmak üzere iki farklı RAM seçimi sunan Xiaomi, depolama tarafında yine 128GB ve 256GB seçenekleri yer alıyor. Yani Mi Pad 5 Pro‘yu diğer modelden ayıran ilk özellik performans tarafında ortaya çıkıyor.
Mi Pad 5 gibi ön tarafında 11 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyan Mi Pad 5 Pro, aynı şekilde 2560×1600 piksel çözünürlük sunuyor. 500 nit‘e kadar parlaklık sunan bu ekran TrueTone, 10 bit panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. 8MP‘lik bir ön kameraya sahip olan Mi Pad 5 Pro bu tarafta da bir alt modeli ile aynı özelliğe sahip.
Arka kamera tarafında Mi Pad 5’ten oldukça ayrılan Mi Pad 5 Pro ana kamera olarak 50MP‘lik bir sensör kullanıyor. Bunun yanında bir de 5MP‘lik geniş açılı sensör taşıyan Mi Pad 5 Pro, bence diğer modelden en büyük farkını burada ortaya koyuyor.
Elektriksel anlamda gücünü Mi Pad 5’in bataryasından biraz daha küçük olan 8600mAh‘lik pilinden alan Mi Pad 5 Pro, 67W hızlı şarj desteği ile arada oluşan ufak farkı kapatıyor. Ayrıca 67W hızlı şarj desteği şimdiye kadar bir tablette sunulan en yüksek Watt değeri olarak biliniyor. Yine Android tabanlı MIUI arayüzünü kullanan Mi Pad 5 Pro, iki üstte iki altta toplam dört Dolby Atmos ayarlı hoparlöre sahip.
Xiaomi Mi Pad 5 Serisi’nin fiyatları!
Toplamda iki farklı model ile sunulan Xiaomi Mi Pad 5‘in 6GB RAM ve 128GB depolamalı versiyonu 310 Dolar (2670 TL) fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Pad 5’in 6GB RAM ve 256GB depolamalı versiyonu ise 355 Dolar (3058 TL) fiyat etiketine sahip.
Xiaomi Mi Pad 5 Pro‘ya baktığımızda ise karşımıza üç farklı versiyon çıkıyor. Mi Pad 5 Pro’nun ilk versiyonu olan 6GB RAM ve 128GB‘lık sürüm 385 (3316 TL) Dolar fiyat etiketi taşıyor. Cihazın 6GB RAM ve 256GB depolaması versiyonu 430 Dolar (3704 TL) fiyat etiketine sahipken, 8GB RAM ve 256GB depolamalı modeli ise 540 Dolar (4651 TL) fiyat etiketine sahip.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Tablet/Notebook/Laptop
realme Book için lansman tarihi açıklandı!
realme‘nin ilk dizüstü bilgisayarı olacak olan realme Book için tarih verildi. İşte realme Book’un lansman tarihi.
Akıllı telefon modelleri ile bildiğimiz realme, tüm rakipleri gibi ürün gamını genişletmek için elinden geleni yapıyor. Bunun en iyi örneği ise realme’nin yakın zamanda tanıtacağı dizüstü bilgisayar modeli. realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli olacak olan realme Book, çok yakın bir tarihte geliyor. Peki ne zaman? Gelin haberin detaylarına bakalım.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Buds 2’nin fiyatı Amazon’da ortaya çıktı!
realme Book geliyor!
Akıllı telefon modelleri ile insanlara kendisini sevdiren realme, şimdi bir laptop modeli ile geliyor. realme Book olarak adlandırılan Realme’nin ilk dizüstü bilgisayar modeli için lansman tarihi açıklandı.
18 Ağustos‘ta Çin’de gerçekleşecek olan lansman ile ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sürecek olan realme, duyuruyu Weibo üzerinden yaptı. Lansman tarihi ile birlikte cihazın posterlerini de paylaşan realme, bu görseller ile şimdiden insanların beğenisini topladı. Peki realme Book ne sunuyor? Gelin realme Book hakında bilinenlerden bahsedelim.
Realme Book ne gibi özellikler sunacak?
realme’nin ilk laptop modeli olacak olan realme Book‘un görsellerine baktığımızda metal bir kasa tasarımı kullanıldığını görüyoruz. İncecik çerçeve ile gelen ekran görsellere göre ekran aydınlatması tarafında yüksek performans sunuyor. Yine aydınlatmalı bir klavyeye sahip olan realme Book, üzerinde bir adet parmak izi tarayıcı da taşıyor.
Söylentilere göre 11. Nesil Intel Core i5-1135G7 işlemci ile gelecek olan Realme Book, 16GB DDR4 RAM, 512GB PCIe depolama birimi ve 65W hızlı şarj destekli 54Wh pili içerisinde taşıyacak. Yine söylentilere göre 14 inç büyüklüğünde 2K ekran ile gelecek olan Realme Book, çift Harman Kardon hoparlör, üçlü mikrofon, iki USB-C 3.1, bir USB ve 3.5mm ses jakını da üzerinde taşıyacak.
Realme’nin birçok ülkede satışa sunacağı Realme Book çok yakında tüm özellikleri ile karşımızda olacak. Birden fazla versiyon ile karşımıza çıkması beklenilen realme Book, bu söylenilen özellikleri hangi modelinde bulunduracak bilinmiyor. Ancak realme Book‘un bu özelliklere ya da buna yakın özelliklere sahip olacağı biliniyor.
Hatta söylentilere göre cihazın fiyatı da 739 Dolar gibi duruyor. Ancak tüm bu bilgilerin doğruluğu 18 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda belli olacak. Bakalım Realme cihazın daha ne gibi özelliklerini bizlere sunacak. Sizce Realme dizüstü bilgisayar modelleri ile başarı sağlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri sızdırıldı!
Xiaomi‘nin yeni tablet modeli Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri ve canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte lansman öncesi Mi Pad 5‘in tüm detayları.
2021 yılına damgasını vuran firma Xiaomi yeni bir tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde pazarda Samsung’u da geçerek birinciliğe yükselen Xiaomi, şimdi yeni modelleri ile yerini korumaya çalışıyor. Bu modellerin başında da Xiaomi Mi Pad 5 geliyor.
Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan Mi Pad 5, sadece klavye ve kalem desteği ile görüntülenmişti. Şimdi Xiaomi Mi Pad 5’in kutusunun ve klavyesinin resimleri de ortaya çıktı. Ayrıca cihazın birçok özelliği de iddialar altında olsa da ortaya çıktı. Şimdi gelin önce Mi Pad 5‘in özelliklerine, sonra da kutusuna göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Redmi 10’un tüm özellikleri yanlışlıkla ortaya çıktı!
Xiaomi Mi Pad 5’in özellikleri!
Xiaomi Mi Pad 5‘in tanıtımına kısa bir süre kala birçok özelliği ortaya çıktı. Daha doğrusu iddialar ortaya atıldı. Ancak cihazın tanıtılmasına çok kısa bir süre kaldığı için bu özelliklerin çoğunluğunun doğru olduğu düşünülüyor. Gelin bakalım Xiaomi Mi Pad 5 ne gibi özellikler sunuyor.
Ekrandan başlamak gerekirse Mi Pad 5 ön kısmında 10,95 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir IPS LCD ekran taşıyor. Ön kamera hakkında hiçbir bilgi taşımayan Mi Pad 5 arka tarafında muhtemelen 48MP’lik çift kamera sistemine yer verecek.
Öte yandan performansını GeekBench raporlarına göre Snapdragon 870‘den alacak olan cihaz, Adreno 650 GPU’yu bünyesinde barındıracak. 6GB RAM bellek ile performansını güçlendirecek olan Xiaomi Mi Pad 5, Android 11 işletim sistemi ile çalışacak. Elektriksel anlamda gücünü 8750mAh‘lik devasa pilinden alacak olan Xiaomi Mi Pad 5, bu koca pili 67W hızlı şarj desteği ile kolayca dolduracak.
Xiaomi Mi Pad 5‘in hakkında bilinenler şimdilik bu kadar. Cihazın Snapdragon 860 yonga setine sahip başka bir versiyonunun olduğu da söylentiler arasında. Ancak bu bilgilerın tamamının doğruluğu lansmanda kesinleşecek.
Xiaomi Mi Pad 5’in kutusu ve klavyesi!
Xiaomi Mi Pad 5‘in sızdırılan resimlerine bakacak olursak ilk olarak bir poster ile karşılaşıyoruz. Bu posterde iki farklı kutu bulunuyor. Beyaz kutuya baktığımızda ilk olarak gayet şık ve zarif bir tasarım kullanıldığını görüyoruz. Kutunun sağ üst köşesine bir adet “Mi” logosu yerleştirilmiş ve kutunun birkaç yerinde de “Xiaomi Mi Pad 5” ismi yazılı. Kutunun inceliği her ne kadar ürünü zarif gösterse de, kutu içerisinde 67W hızlı şarj destekli bir adaptör bulunduğunu hissettirmiyor.
Ek olarak beyaz kutunun arkasındaki siyah kutu ise cihazın diğer versiyonlarından birisi olan Mi Pad 5 Pro‘nun kutusu. Keza gelen diğer resimde kutunun üzerinde “Pro” yazdığını görüyoruz. Son olarak klavyenin canlı olarak görüntülendiğini resme bakarsak burada hem klavye hem kılıf tasarımında bir ürün görüyoruz. Ayrıca ürünün rengi de çok güzel gözüküyor.
Xiaomi Mi Pad 5 hakkında lansman öncesi bilinen her şeyi sizlere aktardık. 11 Ağustos‘ta Çin’de piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi Pad 5 serisi, bakalım toplam kaç model olarak ortaya çıkacak. Sizce Xiaomi, Mi Pad 5 modelleri için ne kadar fiyat biçti? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
PUBG: Battlegrounds Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Samsung Galaxy Z Fold 3 ‘Note Pack’ Lansmandan Önce Sızdırıldı!
TikTok 2020’nin En Çok İndirilen Uygulaması Seçildi!
Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı! Xiaomi’den ekran altı kameralı telefon!
Aynı Fiyata Amiral Gemisi Mi, Orta Seviye Mi? | Poco F3 vs Galaxy A72 Karşılaştırma
SOLANA İnceleme | Ethereum’u Yerinden Edebilir Mi?
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
Aynı Fiyata Amiral Gemisi Mi, Orta Seviye Mi? | Poco F3 vs Galaxy A72 Karşılaştırma
SOLANA İnceleme | Ethereum’u Yerinden Edebilir Mi?
DYNABOOK-C-50-H-126 Vatan Bilgisayar’da
1000 TL CEBİNİZDE KALSIN! | Samsung Galaxy A52 vs Samsung Galaxy A72
DYNABOOK C50-H-11-F Vatan Bilgisayar’da
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.