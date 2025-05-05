Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha hareketlendiren yeni uygun fiyatlı iPhone modeli iPhone 16e’yi 2025 yılının başlarında piyasaya sürdü. Cihaz, uzun süredir beklenen iPhone SE serisinin yerini aldı. Ancak bu yeni “e” serisinin geleceği, özellikle merakla beklenen iPhone 17e modeli hakkında belirsizlikler taşıyor. iPhone 17e piyasaya sürülmeyebilir.

iPhone 17e Gelmeyecek, Gözler iPhone 18e’de!

Geçmişte iPhone SE modellerini birkaç yılda bir güncelleyen Apple‘ın, benzer bir yaklaşımı “e” serisi için de benimseyebileceğine dair sinyaller geliyor. Paylaşılan yeni bir rapor, Apple‘ın 2025, 2026 ve 2027 yılları için planladığı iPhone modellerinin bir listesini ortaya koydu. Bu listede dikkat çeken en önemli detay, 2027 baharında piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 18e modelinin yer alması, ancak iPhone 17e‘den hiç bahsedilmemesi oldu.

Bu durum, Apple‘ın iPhone 17e modelini atlayarak doğrudan iPhone 18e modeline geçiş yapabileceği yorumlarına neden oluyor. Raporda, iPhone 18e’nin, mevcut bütçe dostu iPhone olan iPhone 16e’nin halefi olacağı belirtiliyor. Bu da demek oluyor ki, uygun fiyatlı iPhone bekleyen kullanıcıların iPhone 17e yerine bir sonraki modeli, yani iPhone 18e‘yi beklemesi gerekebilir. Apple‘ın bu potansiyel kararı, maliyet optimizasyonu veya üretim süreçlerindeki stratejik değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.

Daha önceki raporlarda Apple‘ın iPhone 17e konusunda henüz kesin bir karar vermediğini belirtmişti. Bugün yayınlanan rapor bu belirsizliği daha da güçlendiriyor ve iPhone 17e‘nin raflarda yer almama olasılığını artırıyor.

Apple‘ın 2027 planları arasında ayrıca güncellenmiş Pro ve Pro Max modelleri, standart iPhone 18 ve merakla beklenen yeni katlanabilir bir iPhone da bulunuyor. Görünen o ki, Apple uygun fiyatlı iPhone segmentinde SE modelindeki gibi daha uzun aralıklarla güncelleme yapma stratejisine geri dönebilir ve iPhone 17e bu stratejinin bir parçası olmayabilir.

Apple‘ın bütçe dostu iPhone pazarındaki rekabet gücünü korumak için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. iPhone 16e‘nin başarısı ve kullanıcı geri bildirimleri, şüphesiz iPhone 17e veya sonraki modellerin kaderini belirlemede önemli bir rol oynayacaktır. Ancak mevcut raporlar ışığında, iPhone 17e beklentisi içinde olanların umutlarını 2027’de çıkması muhtemel iPhone 18e‘ye yöneltmesi daha gerçekçi görünüyor.

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