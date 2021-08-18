Apple, IOS 15 ile Bazı Özelliklerini Kaldırıyor

Apple, FaceTime’da gerçek zamanlı medya paylaşımı, yeniden tasarlanmış bir Safari, Odak modu ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yeni özellikle Haziran ayında WWDC 2021‘de IOS 15’i duyurdu. Ancak iOS 15 büyük ihtimalle önümüzdeki ay herkesin kullanımına sunulacak olsa da, kullanıcıların ilk günden kullanamayacağı bazı özellikler var.

Her yıl, son beta aşamasında, iOS’un yeni bir sürümünün resmi olarak yayınlanmasından önce kaldırılan ve önceden duyurulan bazı özellikler var. Çoğu zaman Apple yeni sürümünde düzgün çalışmadığı için bazı özelliklerini kaldırır.

Resmi IOS 15 sürümünde nelerin kullanılamayacağını yazdığımız haberi okumaya devam edin:

SharePlay

SharePlay, kullanıcıların bir şarkıyı, videoyu ve hatta cihazın ekranını FaceTime aracılığıyla diğer kişilerle paylaşmasına olanak tanıdığı için IOS 15’in en önemli özelliklerinden birisidir. Apple’ın WWDC 2021‘de sahnede gösterdiği ilk özellikti ve şimdiye kadar geliştiriciler ve diğer beta kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu.

IOS 15 beta 6 sürümünde Apple SharePlay’ın devre dışı bırakıldığı onayladı ve IOS 15 sürümünden bu özellik çıkartıldı. Bunun üzerine şu şekilde bir açıklamada bulundu;

SharePlay, IOS 15, iPadOS 15 ve tvOS 15’in geliştirici beta 6 sürümlerinde kullanım için devre dışı bırakıldı ve macOS Monterey’in gelecek beta 6 sürümünde devre dışı bırakılacak. SharePlay, gelecekteki geliştirici beta sürümlerinde tekrar kullanılmak üzere etkinleştirilecek ve bu sonbaharda yazılım güncellemelerinde kullanıcılarına sunulacaktır.

ID Cards (Kimlik Kartları)

IOS 15, Cüzdan uygulamasında kimlik kartları için yeni bir destek ekleyecekti. Bu şekilde kullanıcılar, ehliyetleri gibi belgeleri iPhone’lerinde saklayabileceklerdi. Ancak bu özelliği de IOS 15’in ilk sürümlerinden kaldırıldı.

Kimlik kartları desteği WWDC 2021‘de duyuruldu, ancak beta kullanıcıları için hiçbir zaman sunulmadı. Apple, bu özelliğin bu yıl IOS 15 kullanıcıları için başka bir güncellemeyle ayrı olarak yayınlanacağını web sitesinde duyurdu. Cüzdan uygulamasındaki kimlik kartlarının yalnızca ABD’deki kullanıcılara sunulacağını da belirtmek gerekir.

Uygulama Gizlilik Raporu

Apple, işletim sistemine daha fazla gizlilik kontrolü eklemeye devam ediyor ve şirket, IOS 15 ile yeni bir Uygulama Gizliliği Raporu duyurdu. Bu rapor, her uygulamanın son yedi yılda hangi verilere ve sensörlere eriştiğiyle ilgili ayrıntılarla birlikte Ayarlar uygulamasında bulunabilir.

Ne yazık ki, Uygulama Gizlilik Raporu, Apple’ın raporun lansman sırasında kullanılamayacağını söylediğinden, gelecekteki bir iOS 15 güncellemesi ile getirecek. IOS 15 beta kullanıcıları raporu metin dosyası halinde alabilecek ancak grafikler henüz eklenmiş değil.

Özel E-Posta Alanı

Apple, web sitesinde kullanıcıların iCloud e-posta adreslerini özelleştirmek için kendi alan adlarını kullanabileceklerini duyurdu. Yeni seçenek, iCloud Aile Paylaşımı aracılığıyla aile üyeleriyle de çalışmaktadır.

Şimdiye kadar, bu seçenek IOS 15 beta kullanıcıları için mevcut değil. Apple, özel e-posta etki alanı seçeneği hakkında bir açıklama yapmıyor, ancak bazı iCloud+ özelliklerinin bu yıl içinde geleceğini söylemekte.

CarPlay 3D Ayrıntılı Navigasyon

Apple, WWDC 2021‘de Haritalar uygulamasını, artık 3B etkileşimli bir dünya, yeni sürüş özellikleri, iyileştirilmiş arama, özel hazırlanmış kılavuzlar ve bazı şehirlerde ayrıntılı binalar içeren IOS 15 arayüzünü gösterdi.

Özellik şu anda iOS 15 beta sürümünde mevcut ancak Apple CarPlay’de aynı özellik bulunmuyor. Apple, bir sonraki güncellemelerde CarPlay için geçerli olacağını söylemekte.

Universal Control (Evrensel Kontrol)

Evrensel Kontrol, IOS 15’in en çok beklenen özelliklerinden biri. WWDC’de tanıtılan, Mac kullanıcılarının ana bilgisayarlarının klavye ve faresini kullanarak bir iPad’i veya hatta başka bir Mac’i kontrol etmelerini sağlıyor.

Apple, Evrensel Kontrol’ün gelecekteki bir sürümle geleceğini söylemedi, ancak şimdiye kadar bu özellik IOS 15 beta’ya hiç eklenmedi, bu da kullanıcıların Mac’lerini kullanarak bir iPad’i kontrol etmek için biraz daha beklemeleri gerektiğini gösteriyor.