Apple WWDC online olarak yapılacak!

Dünya genelinde etkisini gösteren Koronavirüs salgını, toplulukları bir araya getiren etkinlikleri tehlikeli hale getiriyor. Çoğu firma bu tehlike karşısında kalabalıkları bir araya getirmek yerine etkinliklerini internet üzerinden canlı olarak yapma yoluna gidiyor. Her yıl gerçekleştirilen Apple WWDC (World Wide Developer Conference) etkinliği de tarihinde ilk defa fiziksel olarak yapılmayacak.

WWDC etkinliği Apple’ın her yıl uygulama ve oyun geliştiricilerini bir araya getirdiği, yeni araç, uygulama ve servis duyurularının da yapıldığı bir etkinlik. Bu yılın Haziran ayında Amerika’nın California eyaletinde yapılacak olan etkinliğin yeri ve zamanı değişmedi. Fakat etkinlik tarihinde ilk defa fiziksel olarak yapılmayacak. İnternet üzerinden canlı yayınlanacak olan etkinlikte her yıl olduğu gibi pek çok duyuru ve geliştirici oturumuna yer verilecek. Etkinlik ile ilgili daha fazla ayrıntı önümüzdeki haftalarda geliştiriciler ile paylaşılacak.

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Apple WWDC etkinliğinin fiziksel olarak yapılmaması elbette etkinliğin yapılacağı bölge için oldukça büyük bir ekonomik kayıp olacak. Bunu önlemek amacıyla Apple, San Jose şehrinde bulunan yerel kuruluşlara 1 milyon dolar destek yapacak.

Apple WWDC etkinliğinin internet üzerinden yapılacağı duyurusu kapsamında Koronavirüs kelimesine hiç yer verilmemesi de dikkat çeken bir diğer konu oldu. Apple duyurusunda, güncel sağlık koşulları gereği yeni bir etkinlik formatı yapmamız gerekti gibi bir ifadeye yer verdi. İnternet üzerinden yapılacak etkinliğin ne kadar verimli olacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.