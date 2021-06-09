WWDC21’de tanıtılan yeni iOS 15 neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde WWDC21 etkinliğinde Apple, sonbaharda piyasaya sürülecek olan iOS işletim sisteminin en son sürümü olan iOS 15’i tanıttı. iOS 15, FaceTime aramaları için yeni özellikler, dikkat dağınıklığını azaltan araçlar, yeni bir bildirim penceresi, ek gizlilik özellikleri, Safari, Hava Durumu ve Haritalar için yeniden tasarlanan arayüz ve daha fazlasını geliştiriciler için tanıttı. Bakmakta fayda var: Milyarder yatırımcı Marc Lasry Bitcoin konusundaki pişmanlığını anlattı!

iOS 15 güncellemesinin bir sonraki iPhone ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2020 sonbaharda yeni iPad Air ve sonrasında iPhone 12 ailesini tanıtan Apple, yine her zamanki tanıtım tarihine geri dönerse, iPhone 13 veya yeni iPhone modelleri 7 Eylül’de tanıtılabilir ve bu da iOS 15 ‘in çıkış tarihinin de 9 veya 10 Eylül olacağı düşünülebilir. Tabii ki, henüz resmi olarak herhangi bir bilgi bulunmuyor. Apple yalnızca iOS15’in final halinin “Sonbaharda” kullanılabileceğini açıkladı. 7 Haziran’dan itibaren iOS 15’in geliştirici beta sürümü kullanıma sunuldu. Herkese açık beta, Temmuz ayından itibaren de kullanıma sunulacak.

iOS 15’teki yenilikler neler?

Facetime

FaceTime, iOS 15 ile bazı büyük iyileştirmeler alıyor. Apple’ın Spatial Audio özelliği, aramaları daha doğal hale getirmek amacıyla iOS görüntülü mesajlaşma hizmetine geliyor. Ayrıca, sesinize daha fazla odaklanmak için ortam gürültüsünü engelleyerek daha net ses sunan Ses Yalıtımı ve ortam gürültüsünü içeren Geniş Spektrum dahil, aramaları daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak birkaç yeni özellik daha vardır. Bir düğmeye dokunarak ikisi arasında geçiş yapabileceksiniz.

Ayrıca Apple, FaceTime Links ile birlikte FaceTime’a bir Izgara görünümü ve Portre modu ekliyor. FaceTime Bağlantıları, herkesin bir Android veya Windows cihazındaki web tarayıcısından FaceTime aramasına katılmasına izin vermek için bir bağlantı oluşturmanıza ve bunu Mesajlar, Takvim, Posta veya üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanıyor. Ek olarak kullanıcıların Apple Music aracılığıyla Şarkıları birlikte dinleme, senkronize olarak bir TV programı veya filmi izleme veya uygulamaları birlikte görmek için ekranlarını paylaşma gibi deneyimleri paylaşmalarını sağlayacak SharePlay adlı bir özellik de olacak.

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Find My

Find My uygulaması, iOS 15’te, kullanıcıların kapatılmış veya silinmiş bir aygıtı bulabilmeleri ve bir AirTag, Apple aygıtı veya Find My ağ aksesuarını bir yerde bırakırsanız size bildiren Ayırma Uyarıları da dahil olmak üzere bazı yeni yetenekler alıyor.

Çeviri

Çeviri için iOS 15, konuşmanın iki dil arasında akmasını sağlayan bir Canlı Çeviri özelliği getirecek. Yazılım ayrıca iPhone’un herhangi bir yerindeki metne sistem çapında da çeviri getirecek.

App Store

Uygulamalarınızı App Store’da daha iyi keşfedilmesini sağlamak için en son yetenekleri kullanmanızı ve yüksek kaliteli uygulama ve uygulama içi satın alma deneyimleri sunmanızı sağlıyor. Uygulama geliştiricilerin etkinliklerini doğrudan App Store’da sergilemelerini de sağlıyor. Ayrıca ürün sayfalarının her biri benzersiz bir URL’ye sahip ek sürümlerini oluşturmanıza olanak tanıyor. Ürün sayfanızda farklı meta veriler deneyin ve kullanıcıların en çok neyi beğendiğini anlamak için performansını karşılaştırabilirsiniz. StoreKit 2 ve güçlü yeni sunucu API’leri ve bildirimleri ile daha da iyi uygulama içi satın alma ve abonelik desteği sağlayabilirsiniz.

Odaklanma ve bildirimler

Focus ile, kullanıcılar kendileri için en uygun zamanlarda bildirimlerin gelmesini sağlayabilir ve Kesinti Düzeyleri API’si ile dört kesinti düzeyinden (yeni Pasif ve Zamana Duyarlı düzeyler dahil) biriyle daha ayrıntılı teslimat sağlayabilirsiniz. İletişim uygulamalarından gelen bildirimler artık ayırt edici bir görünüme sahip oldular ve bu uygulamalar – kullanıcı izniyle – mevcut sistem düzeyinde Odak durumunu yansıtacak şekilde durumlarını da senkronize edebilir hale geldi.