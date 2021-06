WWDC21’de tanıtılan yeni iOS 15 neler sunuyor?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple yazılım tarafında yaptığı gelişmeleri duyurdu. Peki macOS tarafında macOS 12 Monterey ile birlikte neler değişti? Gelin yeni detaylara birlikte göz atalım.

İlginizi çekebilir: Xiaomi, Mi Fanları ile 1.000’inci Xiaomi Mağazasını kutluyor!

Apple, her yıl ivmesini daha da fazla artırmak istiyor

27 inçlik iMac ve MacBook Air özelindeki güncellemelere ek olarak; yeni bir MacBook Pro ailesini de (14 ve 16 inç olmak üzere) görmeye başlayacağız. Ve bu cihazların, Apple’ın çok büyük sükse yaratan işlemcileri M1X veya M2 ile geleceği konuşulmakta. Apple adına ufukta görünen çok fazla donanım geliştirmesi olsa da; Apple bunlarla sınırlı kalmayarak yazılım tarafında da elini güçlendirmeyi ve şirket olarak ivmesini daha da fazla artırmayı amaçlıyor. Bu atılımın en önemli unsurlarından biri de tabi ki Monterey olarak bildiğimiz macOS 12. Monterey, WWDC 2021’de duyuruldu. Peki yeni macOS bakalım neler içeriyor?

Tam adıyla macOS 12 Monterey, adını California’nın bir sahil şeridinden alıyor. Peki macOS 12 Monterey ne zaman kullanıma açık olacak? macOS 12 için Beta sürümü geliştiriciler için şimdiden (7 Haziran 2021’de) yayınlanmış olsa da; son kullanıcı için yayınlanma zamanının 2021 yılının sonbaharında olması bekleniyor. macOS 12 Açık Beta’nın da, Beta sürecine dahil olmak isteyen son kullanıcılara Temmuz ayında açılması bekleniyor. Beta sürecine katılmak istemeyen kullanıcılar da muhtemelen Ekim ayında macOS 12 güncellemelerini stabil bir şekilde alabilecekler.

reklam

Hangi Mac cihazlar macOS 12 Monterey güncellemesini alabilecek

Intel tabanlı Mac cihazlar da macOS 12’ye dahil olmak üzere,

iMac: 2015 ve sonrası

2015 ve sonrası iMac Pro: 2017 ve sonrası

2017 ve sonrası MacBook Air: 2015 ve sonrası

2015 ve sonrası MacBook Pro: 2015 ve sonrası

2015 ve sonrası Mac Pro: 2013 ve sonrası

2013 ve sonrası Mac mini: 2014 ve sonrası

2014 ve sonrası MacBook: 2016 ve sonrası

Peki yeni macOS’te yenilikler neler?

AirPlay

AirPlay Mac cihazlarda da kullanıma açık. Böylelikle Mac’inizi veya MacBook’unuzu bir hoparlör veya bir monitör gibi kullanabileceksiniz. Daha açık konuşmak gerekirse; iPhone’unuz veya iPad’inizde anlık olarak yaptığınız her şeyi Mac’inizle de paylaşabileceksiniz.

FaceTime

iOS 15 gibi macOS 12 Monterey de, birtakım yeni FaceTime güncellemelerine kavuştu. Apple’ın “Spatial Audio” adını verdiği teknolojiyle artık FaceTime’daki konuşmacının sesi, bulunduğu pozisyondan gelecek. Yani kameraya karşı aldığınız pozisyona göre, sesiniz de karşı tarafa o yönden gidecek. Ayrıca yeni gelen “Voice Isolation” eklentisiyle de, geri plandaki gürültüler ve seslerin önüne geçilebilecek. Bu sayede FaceTime üzerinden yaptığınız görüşmelerde herhangi bir şekilde çevre gürültüsüne maruz kalmayacaksınız.

Focus, iOS 15’te olduğu gibi macOS 12’nin de bir parçası olacak. Bir şeye odaklandığınız zaman herhangi bir bildirim görmenize ve işinize odaklanmanıza yardımcı olan Focus özelliği, bildirimleri filtreleyebilmenizi de sağlıyor. Baktığımız zaman Focus’un, “Rahatsız Etmeyin” modunun daha gelişmiş bir versiyonu olduğunu da söyleyebiliriz. Ayrıca Focus, bütün Apple cihazlarınızla senkronize olarak; bütün cihazlarınızı aynı anda bu moda alabilmenizi sağlıyor.

Notes tarafındaysa yine birtakım yenilikler mevcut. Bunların en çok öne çıkanı da “Quick Notes” tarafında. Hızlı ve pratik bir şekilde notlar alabilmenizi sağlayan Quick Notes not tutma alışkanlıklarınızı geliştirebilmeniz için de sizlere yardımcı olacaktır. Ayrıca Safari’den ve Maps’ten de herhangi bir linki veya lokasyonu not defterinize gömülü hale getirebiliyorsunuz. Yeni “Colloborative Mod’la” da aynı anda birçok kişi aynı not defterini kullanabildiği gibi; hangi kullanıcının not defteri üzerinde ne değişiklik yaptığı da görülebiliyor.

Safari

Safari’deyse tasarım anlamında bir takım değişiklikler var. Özellikle sekmeler kısmında yapılan değişiklikle gezinmekte olduğunuz web sayfasını daha geniş bir şekilde görebilmeniz amaçlanmış.

Universal Control

Nihayet Universal Control, Mac cihazları ve iPad’leri birbiri üzerinden kontrol edebilmemizi sağlayabilecek. macOS üzerinde farenizi oynatarak; iPad’inizi 2. bir ekran gibi de kullanabileceksiniz. Böylelikle 2 cihaz da eş zamanlı olarak birbirine senkronize olarak çalışabilecek. Sürükle – bırak özelliğiyle de hızlı bir şekilde bütün dosyalarınızı cihazlarınız arasında kolaylıkla aktarabileceksiniz. Üstelik bütün bunlar için herhangi bir kurulum vesaire bir işlem yapmanıza gerek de yok.