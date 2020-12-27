Apple
iCloud oturum açma ve etkinleştirme hatası, 36 saat sonra çözüldü!
Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan ve birçok kullanıcının olumsuz etkilenmesine yol açan iCloud sorunu, Apple tarafından ancak 36 saat sonra çözüme kavuşturulabildi. Apple aygıtlarında oturum açmak ve etkinleştirme yapmak artık mümkün.
İlginizi çekebilir: iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!
AppleInsider tarafından fark edilen ve haberleştirilen hatanın iCloud tarafında yaşandığı biliniyordu. Yeni bir Apple cihaz alan kullanıcılar ya da cihazını sıfırlamak isteyenler iCloud üzerinden hesaplarına erişemiyorlardı. HomePod kullanıcılarından iPhone sahiplerine de ürün fark etmeksizin kullanıcıların yaşadığı sıkıntı, tam da Noel kutlamalarına ve tatile denk gelmişti. Noel’le aynı gün yaşanan hatayı, birçok kullanıcı can sıkıcı olarak tanımlamış ve sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerini dile getirmişlerdi. Bulut servisi üzerinden oturum açarak verilerini eşitlemek ya da yeni kurulum ile cihaz kaydı yapmayı deneyen kullanıcılar hatayla karşılaşıyorlardı. Apple Destek sayfasına durumun bildirilmesi ardından destek birimi ise kullanıcılara bir süre beklemelerini ve işlemlerini daha sonra tekrar denemelerini rica etmişti.
Apple Destek Ekibi, yoğunluğu sebep gösteriyor
The Verge tarafından paylaşılan haber göre Apple kullanıcılarının yaşadığı sıkıntı Türkiye saatiyle 12:45’te çözüme kavuşturuldu. Cuma günü fark edilen hatanın çözümü için çalıştıklarını belirten Apple Destek ekibi ise sorunun sistemdeki aşırı yoğunluktan kaynaklandığını belirtti. Şu anda ise herhangi bir Apple servisinde sıkıntı bulunmuyor. Kullanıcılar rahatlıkla hesaplarına giriş yaparak yeni cihaz etkinleştirmelerini ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Akıllı Telefonlar
iPhone telefonunuzun etraf sesi tanıma özelliği nasıl aktifleştirilir?
iPhone telefonlarının ayarlar kısmında biraz saklı bir şekilde duran Ses Tanıma özelliği oldukça kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Etraftaki sesleri algılayıp kullanıcıya ekran üzerinden bir mesaj gösteren özellik, belirli durumlarda kullanıcıya kolaylık sağlayabiliyor.
İlginizi çekebilir: Apple iPhone modelleri arasında hala en çok kullanılanı o!
Bu işlevle birlikte iPhone cihazınız, etrafınızdaki sesleri duyup size bildiri olarak iletiyor. Özellikle duyma sorunları yaşayan insanlara oldukça yararlı olan özellik; aynı zamanda örneğin kulağınızda kulaklık takılı olması ve seslere erişiminizin olmaması durumlarında da fayda sağlıyor.
Ayarlar içerisinde biraz saklanmış bir durumda olan bu özelliğe iPhone Erişilebilirlik ayarları üzerinden kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Böylelikle üzerinde kişiselleştirmeler de yapabileceğiniz özelliği bir dakikadan az bir sürede aktifleştirebiliyorsunuz. Özelliğin daha çok günlük kullanım için olduğu ve sitesinde de belirtildiği gibi riskli ortamlarda veya yol bulmak için kullanılmaması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. İşlevi aktifleştirmek için şu adımları izlemek gerekiyor:
- Telefonunuzun Ayarlar bölümüne gidin
- Erişilebilirlik kısmına gelin
- Ses Tanıma bölümüne gidin
- Ses Tanıma’yı aktifleştirin
- Ardından Sesler kısmına dokunun
- Sonrasında ise iPhone cihazınızın tanımasını istediğiniz sesleri açabilirsiniz
Menü üzerinde oldukça fazla seçenek bulunuyor. Ateş, duman, su sesi, kapı çalışı, alarmlar, farklı hayvanlar, ev içerisindeki çeşitli eşyalar, bebek ağlaması sesleri gibi birçok seçenek mevcut. İstenilen seçenekler ayarlandıktan sonra ise aktifleştirilen sesler telefonunuz tarafından duyulduğunda size bildirim gelecektir.
Apple
Apple, App Store komisyon oranlarını düşürmeye başladı!
Apple, %15’e indirilen App Store komisyon oranının, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini belirten e-postaları ilgili kişilere göndermeye başladı.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 için en kullanışlı MagSafe aksesuarı piyasaya sürüldü!
Apple, geliştiricileri teşvik ediyor
Kısa süre önce Apple, uygulama satışlarından ve uygulama içi satın alımlarından her yıl 1 milyon dolara kadar net gelir elde eden geliştiriciler için App Store komisyon oranını %15’e düşüren Küçük İşletme Programı’nı duyurmuştu. 1 milyon dolar eşiğini aşan geliştiriciler için ise hala Apple’ın standart %30 komisyon oranı geçerli olacak.
Bu haftanın başlarında Apple, şartlara uyan geliştiricilere programa kabulleri hakkında e-posta göndermeye başladı ve %15’e indirilen komisyon oranının 1 Ocak 2021’de yürürlüğe gireceğini belirtti. Buradan da anlaşıldığı gibi Apple, komisyon değişikliği yapmak için uzun süre beklemeyecek. Hatta şu an bazı geliştiriciler kazançlarına uygulanan %15 oranını görmeye başlamış durumda.
İndirimli oran üzerinden komisyon vermeye başlayan geliştiricilerden arasında, iPhone için Tesla araç uygulamasının geliştiricisi Nikola ve Mac için fotoğraf düzenleme uygulaması olan ImageFramer’ın yapımcısı Jacob Gorban bulunuyor.
Fortnite’ın üreticisi Epic Games, geçtiğimiz aylarda geliştiricilerden oldukça fazla komisyon aldığını iddia ederek Apple’a dava açmıştı. Suçlamaların ortasında kalan Apple tamda bu sırada App Store uygulamaları üzerindeki komisyon baskını azaltmak için Küçük İşletme Programı’nı duyurmuştu.
Apple, programın App Store geliştiricilerinin “büyük çoğunluğuna” fayda sağlayacağını söylüyor. Detaylı bilgi için Apple’ın web sitesine giderek, geliştiricilerin kayıt sürecini de başlatabilecekleri Küçük İşletme Programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Apple
iCloud kullanıcıları, oturum açma ve etkinleştirme sıkıntısı yaşıyor!
Son günlerde herhangi bir Apple cihazı aldıysanız ve kurulum esnasında sıkıntı yaşıyorsanız, muhtemelen yalnız değilsiniz. iCloud sisteminde yaşanan bir hata, kullanıcıların oturum açmasına ve yeni cihaz etkinleştirmesine izin vermiyor. Apple kanadından ise henüz hatayla ilgili bir açıklama yapılmış değil.
İlginizi çekebilir: Apple iCloud’a, artık Android’den erişmek çok daha kolay!
iCloud üzerinden cihaz etkinleştirmesi yapılamıyor
Noel ya da Yılbaşı hediyesi olarak herhangi bir Apple cihaz alanlar, aldıkları cihazların kurulumu esnasında sıkıntı yaşıyor. Cihazlarını sıfırlamak isteyenler de benzer servis hatasından muzdarip. iCloud tarafında meydana gelen hata nedeniyle 26 Aralık sabah saatlerinden bu yana sisteme giriş yapmak ve yeni cihaz etkinleştirmek bazı kullanıcılar için imkansız görünüyor.
AppleInsider tarafından da merceğe alınan hatayla alakalı ise resmi bir açıklama şimdilik yok. Birkaç saattir süren hata için ise Apple Destek sayfasında ‘bazı kullanıcılar etkilenebilir’ şeklinde bir bilgilendirme mesajı paylaşıldı. iPhone kullanıcılarından HomePod sahiplerine kadar farklı kullanıcılar hatayla alakalı sosyal medya platformlarında paylaşımlarda bulunuyor. Ancak henüz etkilenen cihaz sayısı ya da hatanın nedeni bilinmiyor. Apple Destek ise sorun yaşayan kullanıcılara bekleyip daha sonra tekrar denemelerini öneriyor.
Diğer servis özelliklerinde aksaklık yok
Aktivasyon ve oturum açma haricinde herhangi bir iCloud servisinde ise hata bulunmuyor. TechRadar, hatanın meydana gelmesiyle alakalı olarak son dönemde tanıtılan Apple cihazlarının artması ve aktivasyon ile etkinleştirme isteklerindeki yoğunluğunu işaret ediyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Senior_can, 1 gün önce
-
Canlı Kripto Para Fiyat Takibi
Yazan: bbozmen, 1 gün önce
-
Yazan: bbozmen, 1 gün önce
-
Okuma Önerisi: Kripto Para Birimlerinin Geçmiş Yıllara Dayanan Tarihi
Yazan: bbozmen, 1 gün önce
-
Yazan: eziodafirenze, 2 gün önce