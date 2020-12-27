iCloud oturum açma ve etkinleştirme hatası, 36 saat sonra çözüldü!

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan ve birçok kullanıcının olumsuz etkilenmesine yol açan iCloud sorunu, Apple tarafından ancak 36 saat sonra çözüme kavuşturulabildi. Apple aygıtlarında oturum açmak ve etkinleştirme yapmak artık mümkün.

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AppleInsider tarafından fark edilen ve haberleştirilen hatanın iCloud tarafında yaşandığı biliniyordu. Yeni bir Apple cihaz alan kullanıcılar ya da cihazını sıfırlamak isteyenler iCloud üzerinden hesaplarına erişemiyorlardı. HomePod kullanıcılarından iPhone sahiplerine de ürün fark etmeksizin kullanıcıların yaşadığı sıkıntı, tam da Noel kutlamalarına ve tatile denk gelmişti. Noel’le aynı gün yaşanan hatayı, birçok kullanıcı can sıkıcı olarak tanımlamış ve sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerini dile getirmişlerdi. Bulut servisi üzerinden oturum açarak verilerini eşitlemek ya da yeni kurulum ile cihaz kaydı yapmayı deneyen kullanıcılar hatayla karşılaşıyorlardı. Apple Destek sayfasına durumun bildirilmesi ardından destek birimi ise kullanıcılara bir süre beklemelerini ve işlemlerini daha sonra tekrar denemelerini rica etmişti.

Apple Destek Ekibi, yoğunluğu sebep gösteriyor

The Verge tarafından paylaşılan haber göre Apple kullanıcılarının yaşadığı sıkıntı Türkiye saatiyle 12:45’te çözüme kavuşturuldu. Cuma günü fark edilen hatanın çözümü için çalıştıklarını belirten Apple Destek ekibi ise sorunun sistemdeki aşırı yoğunluktan kaynaklandığını belirtti. Şu anda ise herhangi bir Apple servisinde sıkıntı bulunmuyor. Kullanıcılar rahatlıkla hesaplarına giriş yaparak yeni cihaz etkinleştirmelerini ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilirler.