Akıllı Telefonlar
WWDC 2020 etkinliğinin tarihi açıklandı!
Apple, WWDC 2020 etkinliğinin merakla beklenen tarihini açıkladı. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirmeye karar veren Apple, tarihini de nihayet kesinleştirdi.
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Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı için geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Şirket bu yıl Covid-19 riski nedeniyle etkinliği internet üstünden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Amerikalı teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden sanal olarak düzenlenecek. Ayrıca konferans, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak.
Bu etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ve watchOS 7 gibi yeni işletim sistemlerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni donanım ve servislerin de WWDC 2020 kapsamında piyasaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.
Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” dedi.
Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise “Geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Apple bazen yeni ürünlerini de bu etkinlikte tanıtabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Mac Pro’nun yenilenmiş halini ve HomePod olarak adlandırılan akıllı hoparlörünü WWDC etkinliklerinde tanıtmıştı.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone sıra dışı tasarımı ile ortaya çıktı!
Lenovo‘nun oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkan Legion Phone hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son gelişmelere göre telefonun sıra dışı tasarımı sızdırıldı.
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Lenovo Legion Phone ilginç bir arka panel tasarımına sahip!
Akıllı telefon piyasasının yeni bir konu başlığı olarak hayatımıza giren oyuncu telefonları, gelişmeye devam ediyor. Mobil oyun sektörünün gelişmesi ile birlikte önem kazanan bu cihazları her yerde görebilir olduk. İşte bu yönde atılım yapan firmalardan Lenovo da yeni telefonu Legion Phone için geri sayıma başladı. Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı telefon hakkında yeni bir sızıntı ortaya atıldı. XDA-Developers isimli internet sitesinde ortaya çıkan sızıntıya göre cihazın tasarımı belli oldu. Sızıntı da yer alan görsellere baktığımız zaman, Lenovo biraz radikal bir tasarım anlayışı benimsemiş gibi gözüküyor. Çift arka kamera ile bizleri karşılayacak cihazın kameraları görünüşe göre arka panelin tam ortasına konumlandırılacak. Aynı şekilde cihazın ön kamerasının da pop-up özellikli olacağı ve standart tasarımların aksine cihazın yan tarafından çıkacağı da ortaya çıkmış oldu.
Oyuncu telefonu olarak düşünüldüğü için yatay kullanımın artacağını düşünen firma, bu tarz bir anlayışla herkesi şaşırtmışa benziyor. Her ne kadar oyuncu telefonu olsa ve mobil oyunları daha performanslı oynamak isteyen kullanıcılar için yapılsa da cihazın günün sonunda bir “telefon” olduğunu unutmamak gerek. Tüm bunların dışında 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak cihazın 90W hızlı şarj özelliğine sahip olacağı da öğrenildi. Bakalım Lenovo Legion Phone bu atılımları ile bir farklılık yaratıp piyasaya yön verebilecek mi.
Akıllı Telefonlar
Nubia Red Magic 5G ile ilgili gizli özellikler bulundu!
Nubia bu yılın başında Nubia Red Magic 5G isimli telefonunu piyasaya sürdü. Telefon, dünyanın ilk 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip telefonu oldu. Bununla birlikte kullanıcı arayüzünde sadece 60 Hz, 90 Hz ve 144 Hz arasında geçiş bulunuyor. 120 Hz seçeneği bu sekmede bulunmuyor.
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Nubia Red Magic 5G, hangi gizli özelliklere sahip?
XDA-Devolopers tarafından Nubia Red Magic 5G de bazı gizli özellikler olduğu keşfedildi. Bu gizli özellikler arasında ekrana daha fazla renk ayarı yapılması ve daha farklı modlar kullanılabilmesi, tema içerisinde yuvarlak simgeler kullanabilme ve ekran kaydının kalitesinin değiştirilmesi yer alıyor. Bu gizli özellikler Etkinlik Başlatıcı gibi uygulamalar aracılığı ile bulunabiliyor. Yani her ne kadar gizli olarak geçselerde ulaşılabilir özellikler olarak karşımıza çıkıyorlar.
Red Magic 5G‘de bulunan tema özelliği, önceden yüklenmiş tüm temaları gösteriyor ve simgeleri dairesel hale getiriyor. Oldukça güzel ve kullanışlı bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde telefon ekran kaydını SD formatında ve depolama alanına kaydediyor. Bunu HD çözünürlüğüne getirebilmekte yine etkinlik başlatıcıdan arayarak mümkün hale geliyor. Bir başka özellik, normalde üç olan renk modu sayısını gizli bir menü ile 8 farklı renk moduna çıkarıyor.
Bu özelliklerin Red Magic 5G de beklendiği gibi çalışmadığı için mi yoksa farklı bir sebeple mi gizlendiği henüz bilinmiyor. Bildiğimiz tek şey bu özellikler telefonu daha ilgi çekici ve kullanışlı hale getiriyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo A9 2020 incelemesi | 2.099 TL’ye değer mi?
Bugünkü inceleme konuğumuz yüksek pil ömrüyle dikkat çeken Oppo’nun A9 2020 modeli olacak.
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Oppo A9, isminde 2020 kelimesinin geçmesine rağmen geçtiğimiz senenin eylül ayında çıkan akıllı telefon modellerinden biri. A9 isminin zikredildiği selef model ise sadece 4 ay önce çıkmıştı.
Oppo A9 teknik özellikleri neler?
A9 2020 modelimizin inceleme detaylarına hep birlikte giriş yapalım. 6.5 inç boyutlarında IPS LCD ekrana sahip cihazımızda HD+ çözünürlük bulunuyor. Bu çözünürlük böylesine geniş bir ekran için biraz yetersiz gelebiliyor. Özellikle inç başına düşen piksel oranın 270 olunca bu etki daha hissedilebilir oluyor. Ana ekranda gezinirken simgelerin altındaki yazılardan bile çamurlaşma etkisi anlaşılabiliyor.
Artık orta seviyenin bel kemiği haline gelen bir adet damla çentiğimiz ve içerisinde 16 MP çözünürlüklü özçekim kameramız var.
Üst tarafta daha ince bir boşluk tercih edilirken çene bölümünde daha geniş boşluk bırakılmış. Genişliğin alt tarafta olması, genişlik algısını çok etkilemiyor. Gözünüzü pek rahatsız etmiyor.
Oppo’nun akıllısının plastik yan çerçeveleri selef modele göre daha kalın. En kalın noktası 9.1 mm. Yine de kenarları yuvarlatıldığı için elinize tam oturuyor. Bu çok kalınmış elime sığmıyor demiyorsunuz. Sol çerçevemizde ses tuşlarımız ve sim slotumuz ki içerisinde SIM 2 slot bulunmasına rağmen üzeri kapatılmış. Yani çift sim desteği maalesef ki kullanılamıyor. Hemen yanında ise arttırılabilir sd kart yuvası yer alıyor. Sağ çerçevemizde güç tuşumuz var.Üst tarafta herhangi bir giriş göremiyoruz. Üst tarafta göremediğimiz detaylar alt tarafa dahil edilmiş. Tam ortaya yerleştirilmiş Type-C girişimiz var. Sol kısımda 3.5 mm’lik jakımız ve mikrofonumuz sağ kısmında da hoparlörümüz var.
Oppo A9 yazılım ve oyun performansı nasıl?
Yazılım ve oyun detaylarında, Oppo A9 2020, Daha çok giriş seviyesinde aşina olduğumuz Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemci Adreno 610 grafik birimiyle taçlandırılıyor. Aynı zamanda 4GB RAM’imiz var. UFS 2.1 hızlı veri aktarım teknolojisinin de bu işlemciye eşlik etmesiyle beraber arayüz içindeki gezinirken uygulamalar herhangi bir donmaya neden olmuyor. Akıllı cihazınızın hafızasını ne kadar doldurursanız doldurun bu telefonu sıfırlamam lazım çok takılıyor demiyorsunuz. Oppo’nun senelerdir kararlı hale getirdiği ColorOS’un, bu durumda payı fazlasıyla mevcut olduğunu düşünüyorum. Böylece, yakın zamana kadar “Android telefonların amiral gemisinin bile arayüzü şişebiliyor” inancının ortadan kalktığını çok net bir şekilde anlayabilirsiniz.
Giriş seviyesi telefonların en büyük problemlerinden biri bildiğiniz gibi kullanılan işlemciden dolayı çabuk ısınmaları. Isınma testlerinde PUBG, Hearthstone LifeAfter ve Call of Duty’i sırasıyla oynadık. Kılıf kullanmadığımız halde elimizi yakacak kıvama gelmedi. Orta ayarlarda gayet kararlı performans gösteriyor.
A9 2020’nin kamerası yeterli mi?
Kamera performansında, ön ve arka tarafta kullanılan kameralar giriş segmenti cihazlarla benzer noktalara sahip. Işığı bol bulduğu zaman detayları göz önüne seren, karanlığa maruz bıraktığınızda detayları kaybeden bir yapıya sahip. Özellikle ön ve arka tarafta portre çekimler yaptığınızda renklerde pastelleşmelere rastlayabiliyorsunuz. Ama yapay zeka teknolojileri aktif olarak kullanıldığı için yüzü ve çevre elementlerini güzel ayırt ediyor. Makroda çok başarılı değil kare içine aldığınız objeyi iyi seçemiyor. Kamera yazılımı güzel tasarlanmış. Gece Modu ile çekilen fotoğraflar biraz olsun detaylanabiliyor. Detayların daha çok seçilebilir hale gelmesi sağlanabiliyor. Ama yine de grenlenme var. Bu konuda biraz daha gelişime ihtiyaç var açıkçası. Manzara ve geniş açılı fotoğraflarda özellikle çok detay almanız gerekiyorsa fotoğrafta bulanıklaşmaya oluşabiliyor. Kamera yazılımında güzel Giriş seviyesi cihazlarda kamera özelliklerinden çok genel performansa bakmak gerekiyor diyerek durumu özetleyelim.