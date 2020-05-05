WWDC 2020 etkinliğinin tarihi açıklandı!

Apple, WWDC 2020 etkinliğinin merakla beklenen tarihini açıkladı. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle WWDC 2020 etkinliğini iptal etmek zorunda kalmıştı. Etkinliği, internet üzerinden gerçekleştirmeye karar veren Apple, tarihini de nihayet kesinleştirdi.

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Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştiriciler konferansı için geçtiğimiz aylarda önemli bir karar almıştı. Şirket bu yıl Covid-19 riski nedeniyle etkinliği internet üstünden düzenleyeceklerini açıklamıştı. Amerikalı teknoloji devinin yaptığı açıklamaya göre, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nı 22 Haziran’dan itibaren Apple Developer uygulaması ve Apple Developer web sitesi üzerinden sanal olarak düzenlenecek. Ayrıca konferans, tüm geliştiriciler için ücretsiz olacak.

Bu etkinlikte iOS 14, iPadOS 14, macOS 10.16, tvOS 14 ve watchOS 7 gibi yeni işletim sistemlerinin tanıtılması bekleniyor. Aynı zamanda yeni donanım ve servislerin de WWDC 2020 kapsamında piyasaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Apple’ın Global Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, “23 milyondan fazla geliştiriciden oluşan küresel topluluğumuzu Apple platformlarımızın geleceği hakkında bilgi edinmeleri için benzersiz bir yolla bir hafta boyunca bir araya getireceğimiz WWDC20, bugüne kadar düzenlediğimiz en büyük konferans olacak” dedi.

Apple’ın Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi ise “Geçtiğimiz yıl WWDC’ye 37 farklı ülkeden öğrenimine devam eden 350 geliştiricinin katıldığını gördük. Yenilikçi düşüncelere sahip yeni neslin Swift Student Challenge aracılığıyla düşüncelerini gerçeğe dönüştürdüklerini görmeyi dört gözle bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Apple bazen yeni ürünlerini de bu etkinlikte tanıtabiliyor. Şirket, geçtiğimiz yıllarda Mac Pro’nun yenilenmiş halini ve HomePod olarak adlandırılan akıllı hoparlörünü WWDC etkinliklerinde tanıtmıştı.