Apple, IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6’yı Yayınladı

Apple, iPhone ve iPad’iniz için IOS 15 ve iPadOS 15 beta 6’yı paylaştı. Güncelleme işlemini yalnızca geliştiriciler yapabilir. Eğer sizde bir geliştirici iseniz hemen haberimize devam edelim.

IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6 Daha Fazla Hata Düzeltmesi ve İyileştirmeyle Geliyor

Artık IOS 15 ve iPadOS 15’in tam ve son sürümlerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Cupertion şirketi, Apple’ın mobil cihazlar için yeni yazılımını test eden kullanıcılara yazılımın beta 6’sını gönderdi. Önceki özelliklerine bakarak değişiklikten ziyade bu güncelleme de hata düzeltmelerine ve performansa ağırlık verilmiş.

Güncellemeleri sizde iPhone ve iPad’inize indirip yüklemek için cihazlarınızda önceki beta sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer sürüm yüklü ise cihazınızı şarj edin ve hemen aşağıdaki işlemleri uygulayın:

Wi-Fi ağınıza bağlanın. (Mobil veride tercih edebilirsiniz.)

Şarjınızın en az %50 olduğundan emin olun.

Ayarlar’ı açın, Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.

Sayfanın düzgün bir şekilde yenilenmesine izin verin ve ardından çıkan ekranda İndir ve Yükle butonuna dokunun.

Güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şarjınızın bitmemesine özen gösterin. Güncelleme bittiğinde telefonunuzu veya tabletinizi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Apple TV için tvOS 15 Beta 6’yı Yükleyin

Yukarda bahsedilen güncellemenin yanı sıra Apple, kayıtlı geliştiricilere tvOS Beta 6‘yı da sundu. Aşağıda ki işlemleri uygulayarak tv’nizi de IOS 15 Beta 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz: