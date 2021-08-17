Akıllı Telefonlar
Apple, IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6’yı Yayınladı
Apple, iPhone ve iPad’iniz için IOS 15 ve iPadOS 15 beta 6’yı paylaştı. Güncelleme işlemini yalnızca geliştiriciler yapabilir. Eğer sizde bir geliştirici iseniz hemen haberimize devam edelim.
IOS 15 ve iPadOS 15 Beta 6 Daha Fazla Hata Düzeltmesi ve İyileştirmeyle Geliyor
Artık IOS 15 ve iPadOS 15’in tam ve son sürümlerine yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Bugün Cupertion şirketi, Apple’ın mobil cihazlar için yeni yazılımını test eden kullanıcılara yazılımın beta 6’sını gönderdi. Önceki özelliklerine bakarak değişiklikten ziyade bu güncelleme de hata düzeltmelerine ve performansa ağırlık verilmiş.
Güncellemeleri sizde iPhone ve iPad’inize indirip yüklemek için cihazlarınızda önceki beta sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Eğer sürüm yüklü ise cihazınızı şarj edin ve hemen aşağıdaki işlemleri uygulayın:
- Wi-Fi ağınıza bağlanın. (Mobil veride tercih edebilirsiniz.)
- Şarjınızın en az %50 olduğundan emin olun.
- Ayarlar’ı açın, Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin.
- Sayfanın düzgün bir şekilde yenilenmesine izin verin ve ardından çıkan ekranda İndir ve Yükle butonuna dokunun.
Güncellemenin indirilmesi ve yüklenmesi biraz zaman alabilir. Şarjınızın bitmemesine özen gösterin. Güncelleme bittiğinde telefonunuzu veya tabletinizi normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.
Apple TV için tvOS 15 Beta 6’yı Yükleyin
Yukarda bahsedilen güncellemenin yanı sıra Apple, kayıtlı geliştiricilere tvOS Beta 6‘yı da sundu. Aşağıda ki işlemleri uygulayarak tv’nizi de IOS 15 Beta 6 sürümüne güncelleyebilirsiniz:
- Kablosuz ağa bağlanın.
- Ayarlar > Sistem bölümüne gidin.
- Yazılım Güncellemesi bölümünü açın ve mevcut güncellemeyi yükleyin.
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Akıllı Telefonlar
Google Pixel 6 Şarj Cihazı İle Gelmeyecek
Google, Pixel 5A‘nın kutularında şarj adaptörlerinin son olduğunu belirterek kutu içerisinde şarj adaptörlerini çıkararak Apple ve Samsung’a katılıyor. Buradan sonbaharda çıkması beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘nun kutularında şarj adaptörü olmayacağı anlamına geliyor.
Google, kullanıcıların çoğunda hali hazırda bir Usb Type C şarj kablosuna ve bunun adaptörüne sahip olduğunu ve bu yüzden kutulara eklemeye gerek olmadığını söylüyor. Apple ve Samsung, kutu içeriklerine şarj adaptörü koymayacaklarını açıkladıkları zaman da Google tarafından benzer söylentiler gelmişti. Bir şarj cihazı dahil etmemenin maliyet tasarrufunun bu kararlarda büyük rol oynaması muhtemeldir.
Şarj aletlerini kutulardan çıkarmak için çevresel bir söylenti mevcut: Müşterilere gönderilen daha az yedekli şarj cihazı teorik olarak elektronik israfı azaltacaktır.
Kesin olan şey ise; Apple, Samsung ve Google gibi üç büyük telefon üreticisi şarj cihazını çıkarmaya böye kararlı olmasıyla, daha küçük şirketlerinde aynı şeyi takip ederek şarj cihazlarını kutulardan çıkarmasına örnek olacaktur. Bu olay küçük şirketler için kolay olmasada uzun bir zaman içerisinde uygulayacaklardır.
Bu durumlar tabii ki de orijinal ürünlerin fiyatını arttıracaktır ve daha fazla çakma ürün çıkartılmasına olanak sağlayacaktır. Elinizde olan şarj kablolarına ve adaptörlerine şimdiden gözünüz gibi bakmaya başlayın.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A52s tanıtıldı! İşte Galaxy A52s’in tüm özellikleri ve fiyatı!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Samsung Galaxy A52s tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy A52s tüm özellikleri ve fiyatı.
Samsung‘un bir süredir beklenilen modeli Galaxy A52s sonunda tüm özellikleri ile birlikte tanıtıldı. Birkaç gündür muhtemel özelliklerini duyduğumuz Samsung Galaxy A52s, bugün yani 17 Ağustos’ta İngiltere‘de gerçekleşen bir etkinlik ile duyuruldu. İşte karşınızda Samsung’yun yeni orta-yüksek özellikli modeli Galaxy A52s.
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İçindekiler
Samsung Galaxy A52s tüm özellikleri!
Samsung‘un son zamanlarda merak edilen modellerinden birisi olan Galaxy A52s bugün gerçekleşen lansmanda tüm özellikleri ile duyuruldu. İlk olarak 6.5 inç büyüklüğündeki Infinity-O AMOLED ekranı ile karşımıza çıkan Galaxy A52s, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. Yine ön tarafında 32MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Samsung Galaxy A52s, gerçekten kaliteli görüntüler kaydetmenize olanak sağlıyor.
Arka tarafında dörtlü kamera grubunu taşıyan Galaxy A52s, ana kamera olarak 64MP‘lik OIS destekli bir sensör kullanıyor. Bu sayede gündüzleri daha net, geceleri daha parlak fotoğraflar çekebilen bu kamera, hemen yanında 12MP‘lik 123 derece ultra geniş açılı sensörü taşıyor. Ek olarak 5MP‘lik bir makro kamera ve yine 5MP‘lik bir telefoto kameraya sahip olan Galaxy A52s, eğlence modu, tek çekim, gece modu gibi birçok özellik ile kusursuza yakın bir kamera deneyimi sunuyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 778G yonga setinden alan Samsung Galaxy A52s, bu işlemciyi 6GB RAM bellek ile destekliyor. 128GB depolama ile birlikte gelen Galaxy A52s, elektriksel anlamda gücünü 4500mAh‘lik bataryasından alıyor. Bu bataryayı 25W hızlı şarj desteği ile kolayca doldurabilen Galaxy A52s, işletim sistemi tarafında Android 11 tabanlı OneUI 3.1 sürümünü kullanıyor.
5G, NFC, Dolby Atmos gibi birçok özellik ile birlikte gelen Galaxy A52s, aynı zamanda IP67 sertifikası ile suya (30 dakika boyunca 1 metreye kadar) ve toza dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca cihazın 8GB RAM ve 256GB depolamaya sahip başka bir modelinin olduğu da söyleniliyor.
Samsung Galaxy A52s fiyatı!
Gelelim bu kadar ilgi çeken Galaxy A52s‘in fiyatına. Awesome Black, Awesome White, Awesome Mint ve Awesome Violet olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile gelen Samsung Galaxy A52s, 409 Euro fiyat etiketine sahip. Anlık kura göre 4000 TL civarı bir fiyatla tanıtılan Galaxy A52s, ülkelerin vergi dilimlerine göre fiyatında değişiklik gösterecek.
24 Ağustos’ta Samsung’un resmi web sitesinde ön sipariş ile satılacak olan Galaxy A52s, 3 Eylül‘den itibaren dağıtılmaya başlanılacak. Genel olarak Galaxy A52s çok çok yeterli özellikler sunuyor. Siz Galaxy A52s‘i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Galaxy A52s teknik özellikleri!
- Ekran: 6.5 inç, Infinity-O AMOLED, 120Hz, FHD+
- İşlemci: Snapdragon 778G
- RAM: 6GB
- Depolama: 128GB
- Ön Kamera: 32MP
- Arka Kamera: 64MP + 12MP + 5MP + 5MP
- Batarya: 4500mAh
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OneUI 3.1
- Diğer: 5G, NFC, IP67, Dolby Atmos
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