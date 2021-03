Apple WWDC 2021 etkinliği 7 Haziran’da gerçekleştirecek!

Final Fantasy’nin yaratıcısı tarafından Apple Arcade orijinal Fantasian beklenirken, Square Enix ilk defa Final Fantasy VIII Remastered’ı iPhone ve iPad’e getirdi.

1999 klasiği oyun dünya çapında 9,6 milyondan fazla sattı. Şimdi ise Final Fantasy VIII’i iPhone ve iPad’de yenilenen CG karakteriyle oynamak mümkün.

” Savaş zamanı. Büyücü Edea’nın etkisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer milletlerine karşı seferber eder. Squall ve seçkin paralı asker güçlerine sahip olan SeeD’nin diğer üyeleri, Galbadia’nın zalim kurallarına karşı savaşmak ve Edea’nın nihai amacına ulaşmasını engellemek için bir direniş savaşçısı olan Rinoa ile el ele verir. ”

Oyun aynı zamanda Guardian Force’u da hesaba katıyor. Guardian Force, kahramanları korumak için kullanılan çağrılmış yaratıklardır. Güçlerini açığa çıkarmak ve oyuncu karakterlerinin yanında güçlerini artırmak için onları savaşa çağırmanız yeterli.

Surprise! #FinalFantasy VIII Remastered is available today and discounted for a limited time through Google Play and the App Store.

iOS: https://t.co/MhrmZbEdUh

Android: https://t.co/XtKEv8qKew pic.twitter.com/jTvLRBhtON

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) March 25, 2021