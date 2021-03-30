Apple WWDC 2021 etkinliği 7 Haziran’da gerçekleştirecek!

Apple WWDC 2021 etkinliğini gerçekleştireceği tarihi açıkladı. İşte Apple’ın WWDC 2021‘in gerçekleştirileceği tarih ve detaylar.

Apple tarafından her yıl gerçekleştirilen WWDC etkinliği, bu yıl da gerçekleştirilecek. Apple’ın yeni yazılımlarını ve teknolojilerini tanıttığı WWDC 2021 etkinliği için tarih belirlendi. Şimdi gelin önce WWDC nedir onu kısaca özetleyelim. Daha sonra da Apple’ın WWDC 2021’de tanıtabileceği yazılım ve teknolojilere göz atalım.

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WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) nedir?

Worldwide Developers Conference (WWDC) veya Türkçe adıyla Dünya Geliştiriciler Konferansı, Apple tarafından her sene gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu etkinlikte genellikle Apple yeni yazılımlarını ve tekolojilerini tanıtır. 4 gün süren etkinliklerde kodlama ve tasarım atölyeleri, Keynote sunumları ile yeni teknolojiler tanıtılır.

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WWDC 2021 ne zaman, nasıl gerçekleşecek?

Apple her sene gerçekleştirdiği WWDC etkinliğini bu sene 7 Haziran’da başlatacak. Az önce de söylediğimiz gibi dört gün süren bu etkinlik 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs nedeniyle bir süredir sanal ortamda gerçekleşen etkinlik, 2021’de de böyle devam edecek. Yani WWDC 2021 online ortamda gerçekleşecek. Bu nedenle tüm geliştiricilerin katılması ücretsiz olacak.

WWDC 2021’de neler olacak?

İlk olarak herkesin merak ettiği konu iOS 15 ve macOS 12. Geçtiğimiz yıllarda WWDC etkinlikleri kapsamında iOS ve macOS‘un yeni sürümlerini tanıtan Apple, bu sene de böyle bir sürpriz yapacak. Apple’ın bu etkinlik kapsamında iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemlerini tanıtacağı biliniyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde iOS 15’i alacak cihazlar da açıklanmıştı. O cihazlara da haberin devamında ulaşabilirsiniz. Ek olarak iPadOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni versiyonları da bu etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Ancak şimdilik kesin bir bilgi yok.

Öte yandan tanıtım görseline baktığımızda görseldeki memojinin gözlüğünün normal bir gözlük olmadığını görüyoruz. Burada bir süre önce sızıntıları gelen AR gözlük hakkında bir mesaj olabilir. Yani Apple bu tanıtımda bir artırılmış gerçeklik gözlüğü modeli tanıtabilir.

Geliştiricilere geldiğimizde WWDC 2021‘e katılan tüm geliştiriciler Apple mühendisleri ve tasarımcıları ile etkileşim kurabilecek. Ayrıca genç geliştiriciler gerçekleşecek öğrenci yarışmasına katılabilecekler. Şimdi gelin az önce bahsettiğimiz iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara göz atalım.

iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?

Herkesin merak ettiği iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar daha önce belli olmuştu. Bu cihazların en başında 2021’de tanıtılacak olan iPhone modelleri yer alıyor. Daha sonra güncellemeyi alacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (2. nesil)

iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara baktığımızda iPhone 7’nin bile bu güncellemeyi aldığını görüyoruz. Ne yazıkki daha önceki güncellemeleri alan iPhone 6S, 6S Plus ve SE 2016 artık iOS güncellemelerini alamayacak. Yani bu cihazlara iOS 15 gelmeyecek. Ancak şimdiye kadar güncelleme almaları bile Apple’ın cihaz desteğindeki uzun solukluluğunu gösteriyor.

Genel olarak baktığımızda Apple tarafından gerçekleştirilen WWDC 2021 geliştiriciler için verimli bir etkinlik olacak. Kullanıcılar ise iOS 15 ve macOS 12 için gün sayıyor diyebiliriz. Bakalım WWDC 2021’de iOS 15 hakkında ne gibi bilgiler verilecek? Sizce iOS 15 güncellemesi ülkemize ne zaman gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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