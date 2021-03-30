Apple
Apple WWDC 2021 etkinliği 7 Haziran’da gerçekleştirecek!
Apple WWDC 2021 etkinliğini gerçekleştireceği tarihi açıkladı. İşte Apple’ın WWDC 2021‘in gerçekleştirileceği tarih ve detaylar.
Apple tarafından her yıl gerçekleştirilen WWDC etkinliği, bu yıl da gerçekleştirilecek. Apple’ın yeni yazılımlarını ve teknolojilerini tanıttığı WWDC 2021 etkinliği için tarih belirlendi. Şimdi gelin önce WWDC nedir onu kısaca özetleyelim. Daha sonra da Apple’ın WWDC 2021’de tanıtabileceği yazılım ve teknolojilere göz atalım.
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WWDC (Dünya Geliştiriciler Konferansı) nedir?
Worldwide Developers Conference (WWDC) veya Türkçe adıyla Dünya Geliştiriciler Konferansı, Apple tarafından her sene gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu etkinlikte genellikle Apple yeni yazılımlarını ve tekolojilerini tanıtır. 4 gün süren etkinliklerde kodlama ve tasarım atölyeleri, Keynote sunumları ile yeni teknolojiler tanıtılır.
WWDC 2021 ne zaman, nasıl gerçekleşecek?
Apple her sene gerçekleştirdiği WWDC etkinliğini bu sene 7 Haziran’da başlatacak. Az önce de söylediğimiz gibi dört gün süren bu etkinlik 7-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs nedeniyle bir süredir sanal ortamda gerçekleşen etkinlik, 2021’de de böyle devam edecek. Yani WWDC 2021 online ortamda gerçekleşecek. Bu nedenle tüm geliştiricilerin katılması ücretsiz olacak.
WWDC 2021’de neler olacak?
İlk olarak herkesin merak ettiği konu iOS 15 ve macOS 12. Geçtiğimiz yıllarda WWDC etkinlikleri kapsamında iOS ve macOS‘un yeni sürümlerini tanıtan Apple, bu sene de böyle bir sürpriz yapacak. Apple’ın bu etkinlik kapsamında iOS 15, macOS 12 ve watchOS 8 işletim sistemlerini tanıtacağı biliniyor.
Hatta geçtiğimiz günlerde iOS 15’i alacak cihazlar da açıklanmıştı. O cihazlara da haberin devamında ulaşabilirsiniz. Ek olarak iPadOS ve tvOS işletim sistemlerinin yeni versiyonları da bu etkinlik kapsamında tanıtılabilir. Ancak şimdilik kesin bir bilgi yok.
Öte yandan tanıtım görseline baktığımızda görseldeki memojinin gözlüğünün normal bir gözlük olmadığını görüyoruz. Burada bir süre önce sızıntıları gelen AR gözlük hakkında bir mesaj olabilir. Yani Apple bu tanıtımda bir artırılmış gerçeklik gözlüğü modeli tanıtabilir.
Geliştiricilere geldiğimizde WWDC 2021‘e katılan tüm geliştiriciler Apple mühendisleri ve tasarımcıları ile etkileşim kurabilecek. Ayrıca genç geliştiriciler gerçekleşecek öğrenci yarışmasına katılabilecekler. Şimdi gelin az önce bahsettiğimiz iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara göz atalım.
iOS 15 güncellemesi hangi cihazlara gelecek?
Herkesin merak ettiği iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar daha önce belli olmuştu. Bu cihazların en başında 2021’de tanıtılacak olan iPhone modelleri yer alıyor. Daha sonra güncellemeyi alacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE (2. nesil)
iOS 15 güncellemesini alacak cihazlara baktığımızda iPhone 7’nin bile bu güncellemeyi aldığını görüyoruz. Ne yazıkki daha önceki güncellemeleri alan iPhone 6S, 6S Plus ve SE 2016 artık iOS güncellemelerini alamayacak. Yani bu cihazlara iOS 15 gelmeyecek. Ancak şimdiye kadar güncelleme almaları bile Apple’ın cihaz desteğindeki uzun solukluluğunu gösteriyor.
Genel olarak baktığımızda Apple tarafından gerçekleştirilen WWDC 2021 geliştiriciler için verimli bir etkinlik olacak. Kullanıcılar ise iOS 15 ve macOS 12 için gün sayıyor diyebiliriz. Bakalım WWDC 2021’de iOS 15 hakkında ne gibi bilgiler verilecek? Sizce iOS 15 güncellemesi ülkemize ne zaman gelecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Apple
Apple bulunan güvenlik açığı için acil bir güncelleme yayınladı
Google ve Microsoft’un tespit ettiği sistem açığı ile cihazlara kod girişi yapmak mümkün idi. Apple firması da iOS ve macOS için görülen bu güvenlik açığına yönelik bazı güncellemeler yayınladı. Böylelikle yeni gelen iOS 14.4.1 ve macOS 11.2.3 versiyonlarıyla; Safari ve diğer tarayıcılarda kullanılan WebKit’teki açığa çözüm getiriliyor. Tehlikenin potansiyelini de göz önünde bulundurarak Apple; kullanıcıların cihazlarını hemen güncellemeleri gerektiğini söylüyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 908-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Apple firması güncelleme paylaşımında konuyla ilgili kısa bilgiler verse de firmanın sitesi konuyu aydınlatıyor. Sitede hafıza sorunu olarak geçen sistem açığı sorununun hemen çözüldüğünden bahsediliyor. Apple aynı zamanda sorunun çözümlenmediği durumda; siber suçluların etkilenen cihazlarda kötü amaçlı kod yazılımı yapabileceğini de not düşüyor. Sistem açığının Common Vulnerability Scoring System (CVSS) tarafından aldığı puan ise 7.7/10 olarak karşımıza çıkıyor.
Şu anda iOS güncellemesi iPhone 6 ve üst modellerinin yanında; iPad Air 2 ile iPad 4 ve üst modelleri için gelmiş durumda. Bunlara ek olarak yedinci nesil iPad touch cihazlarını da sayabiliriz. Mac cihazlar için ise güncelleme macOS Big Sur sisteminde ulaşılabilir halde.
Otomatik olarak elde edilmemesi durumunda iOS kullanıcıları güncellemeleri manuel olarak yapabiliyorlar. Bunun için ise Ayarlar, Genel ve Yazılım Güncellemesi adımlarının izlenmesi gerekiyor. Diğer taraftan Mac sahiplerinin ise Sistem Seçenekleri alanından yine Yazılım Güncellemesi yolunu izlemeleri gerekiyor.
Apple
iPad arızası, Amerika’daki bir kişinin tüm evini yaktı!
Bu yılın mart ayında, Pennsylvania federal mahkemesine giden bir kişi iPad arızası nedeniyle Apple aleyhine büyük bir dava açtı. Davacı Michael Macaluso, iPad’in elektrik ve pil sistemleri nedeniyle tüm evinin yandığını iddia ediyor. Allstate Insurance, Micheal Macaluso‘nun yangından zarar gören evini yenilemek için 142.000 dolardan fazla para ödedi. Ayrıca Apple’dan tazminat istemek için bir hukuk firmasıyla anlaştı.
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iPad arızası nedeniyle açılan davada şikayetçinin ifadesi ne oldu?
Davacı Macaluso, iPad’ini Apple‘ın öngördüğü düzeyde kullandığını belirtti. Herhangi bir kötüye kullanım veya cihaz içerisinde bir değişiklik yapmadığını da ekledi. Benzer bir davayı, New Jersey’de ikamet eden Julia Ireland Meo 2019 yılında Apple aleyhine açmıştı. Julia’nın babası, iPad pilinin arızalanması yüzünden çıktığı iddia edilen bir apartman yangınında öldü. Yangının meydana geldiği konut kompleksinin sahibi, olay sonrası sigorta şirketi aracılığıyla Apple aleyhine ikinci bir dava açtı. Bu davada zararın ödenmesini talep etti. Açılan davalara ilişkin iddialar hala beklemede.
Bu tür kazaların sadece iPad’e özel olmadığını belirtmekte fayda var. Benzer bir durumu daha önce iPhone bataryalarında da görmüştük. Geçtiğimiz günlerde Amy Hall adlı 17 yaşındaki bir kızın iPhone şarj cihazı alev almıştı. Olay ardından gelen açıklamada, şarj cihazının iPhone’a ait olmadığı iddiası öne sürülmüştü. Bütün bu olayların kesin bir sonuca varmadığını ve sadece iddia olduğunu unutmamak gerek.
Apple
Final Fantasy VIII Remastered, iPhone ve iPad’e geldi!
Final Fantasy’nin yaratıcısı tarafından Apple Arcade orijinal Fantasian beklenirken, Square Enix ilk defa Final Fantasy VIII Remastered’ı iPhone ve iPad’e getirdi.
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Final Fantasy VIII Remastered iOS ve iPadOS için çıktı
1999 klasiği oyun dünya çapında 9,6 milyondan fazla sattı. Şimdi ise Final Fantasy VIII’i iPhone ve iPad’de yenilenen CG karakteriyle oynamak mümkün.
” Savaş zamanı. Büyücü Edea’nın etkisi altındaki Galbadia Cumhuriyeti, büyük ordularını dünyanın diğer milletlerine karşı seferber eder. Squall ve seçkin paralı asker güçlerine sahip olan SeeD’nin diğer üyeleri, Galbadia’nın zalim kurallarına karşı savaşmak ve Edea’nın nihai amacına ulaşmasını engellemek için bir direniş savaşçısı olan Rinoa ile el ele verir. ”
Oyun aynı zamanda Guardian Force’u da hesaba katıyor. Guardian Force, kahramanları korumak için kullanılan çağrılmış yaratıklardır. Güçlerini açığa çıkarmak ve oyuncu karakterlerinin yanında güçlerini artırmak için onları savaşa çağırmanız yeterli.
Surprise! #FinalFantasy VIII Remastered is available today and discounted for a limited time through Google Play and the App Store.
iOS: https://t.co/MhrmZbEdUh
Android: https://t.co/XtKEv8qKew pic.twitter.com/jTvLRBhtON
— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) March 25, 2021
Final Fantasy VIII Remastered’da savaş esnasında sihir elde etmek de mümkün. MP yok ve oyuncular sahip oldukları miktar ile sınırlı.
Final Fantasy VIII Remastered, tek seferlik bir satın alma uygulamasıdır. 25Mart‘tan 4 Nisan‘a kadar 159.99 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu tarihten sonra fiyat 219.99 TL‘ye yükselecek.
Oyun yaklaşık 2,55 GB büyüklüğe sahip. Square Enix, bu miktarda indirilebilir verinin oyunda ilerlerken yalnızca bir kez gerekli olacağını söylüyor. Gelecekte şirket, buluta kaydetme ve kontrolcü seçenekleri eklemeyi planlıyor.
Final Fantasy VII Remastered’ın tam anlamıyla tadını çıkarmak için iOS 13 veya iPadOS13’te çalıştırmanız gerekiyor. Oyunu bu bağlantı aracılığıyla App Store’dan indirebilirsiniz.
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