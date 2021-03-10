iCloud Fotoğraflar, Google Fotoğraflar’a nasıl aktarılır?

Apple bu hafta, iCloud üzerine depolanan fotoğrafların ve videoların Google Fotoğraflar’a aktarımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir hizmet başlattı.

İlgili haber: 3. nesil Apple Pencil geliyor!

reklam

iCloud Fotoğraflar’dan Google Fotoğraflar’a geçiş işlemi

Apple destek belgesinde belirtildiği gibi ilk önce Apple’ın gizlilik web sitesine giriş yapıp oturum açmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” seçeneğini karşımıza çıkıyor. Bu seçeneği seçer ve tüm adımları uygularsanız, Apple iCloud’taki fotoğraf ve videolarınızı Google Fotoğraflar’a aktarmaya başlıyor.

iCloud’tan fotoğraf ve video aktarmak, Apple’da sakladığınız içeriği kaldırmaz. Bunun yerine yeni bir yedekleme yöntemi sağlar ve içeriğin bir kopyasını Google Fotoğraflar’da depolar.

reklam

İşlemi gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Apple, talebin sizin tarafınızdan yapıldığını onaylamanızı ister. Bu işlemden sonra aktarım süreci 3 ila 7 gün sürer. Aktarımı yapmak için, Apple Kimliği hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmış olmanız gerekiyor. Bununla beraber aktarımı tamamlamak için yeterli depolama alanına sahip bir Google Fotoğraflar‌ hesabı gerekli.

Akıllı Albümler, Live Fotoğraflar, fotoğraf akışı içeriği ve bazı RAW fotoğraflar Google Fotoğraflar’a aktarılamaz. Ancak sistem .jpg, .png, .webp, .gif, bazı RAW dosyaları, .mpg, .mod,. mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts ve .mkv ile uyumludur.

Hizmet, orijinal sürüm yerine yalnızca fotoğrafın düzenlenen son halini aktarır . Bununla birlikte kopyalar tek bir fotoğraf olarak gözükür. Mümkün olduğunda görüntüleri albümlerine aktarırken, videoları ayrı olarak aktarır.

Apple’ın transfer hizmeti şimdilik Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müşterilere sunulmaktadır.