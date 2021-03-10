Apple
iCloud Fotoğraflar, Google Fotoğraflar’a nasıl aktarılır?
Apple bu hafta, iCloud üzerine depolanan fotoğrafların ve videoların Google Fotoğraflar’a aktarımını hızlandırmak ve kolaylaştırmak için tasarlanmış yeni bir hizmet başlattı.
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iCloud Fotoğraflar’dan Google Fotoğraflar’a geçiş işlemi
Apple destek belgesinde belirtildiği gibi ilk önce Apple’ın gizlilik web sitesine giriş yapıp oturum açmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra “Verilerinizin bir kopyasını aktarın” seçeneğini karşımıza çıkıyor. Bu seçeneği seçer ve tüm adımları uygularsanız, Apple iCloud’taki fotoğraf ve videolarınızı Google Fotoğraflar’a aktarmaya başlıyor.
iCloud’tan fotoğraf ve video aktarmak, Apple’da sakladığınız içeriği kaldırmaz. Bunun yerine yeni bir yedekleme yöntemi sağlar ve içeriğin bir kopyasını Google Fotoğraflar’da depolar.
İşlemi gerçekleştirdikten sonra ilk olarak Apple, talebin sizin tarafınızdan yapıldığını onaylamanızı ister. Bu işlemden sonra aktarım süreci 3 ila 7 gün sürer. Aktarımı yapmak için, Apple Kimliği hesabınız için iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmış olmanız gerekiyor. Bununla beraber aktarımı tamamlamak için yeterli depolama alanına sahip bir Google Fotoğraflar hesabı gerekli.
Akıllı Albümler, Live Fotoğraflar, fotoğraf akışı içeriği ve bazı RAW fotoğraflar Google Fotoğraflar’a aktarılamaz. Ancak sistem .jpg, .png, .webp, .gif, bazı RAW dosyaları, .mpg, .mod,. mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts ve .mkv ile uyumludur.
Hizmet, orijinal sürüm yerine yalnızca fotoğrafın düzenlenen son halini aktarır . Bununla birlikte kopyalar tek bir fotoğraf olarak gözükür. Mümkün olduğunda görüntüleri albümlerine aktarırken, videoları ayrı olarak aktarır.
Apple’ın transfer hizmeti şimdilik Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki müşterilere sunulmaktadır.
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Apple
Apple Watch, akıllı saat pazarını domine etmeye devam ediyor!
Apple Watch serisi çıktığı günden bu yana piyasaya hakim olan bir model. Her yeni modeliyle sektöre öncülük eden saat, geçtiğimiz sene de Series 6 ile iddialı gelmişti. Bu, tabi ki de, satış rakamlarına da yansımıştı. Görünüşe göre, Apple’ın akıllı saatlerinin rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Öyle ki, raporlara göre geçen yıl da Apple Watch’un yılıydı…
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Apple Watch, daralan pazara rağmen büyümeye devam etti
Aslında, pandemiyle geçen yıl, akıllı saat ürün grubu için beklenilen kadar da iyi olmadı. Counterpoint Technology Market Research şirketinin araştırmasına göre, akıllı saat pazarı geçtiğimiz yıl sadece %1,5 büyüdü. Hatta, yılın son çeyreğine baktığımızda, dünyada yaşanan Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle akıllı saat pazarında az da olsa bir daralma vardı. Ancak, tüm bu olumsuz şartlara rağmen, Apple Watch 2019 yılının aynı çeyreğine kıyasla 2020 son çeyreğinde pazar payını %6 genişletmeyi başardı. Belki de daha etkileyici olan ise, Apple’ın sattığı Watch sayısının 12,9 milyon olmasıydı. Yani, bu, Apple’ın 2020 son çeyreğinde pazarın %40’ına hakim olduğu anlamına geliyor. Akıllı saat pazarındaki oyuncuların her geçen gün arttığını düşündüğümüzde bu gerçekten de büyük bir başarı.
Apple’a ek olarak, 2020 son çeyreğinin diğer başarısı da Samsung’dan geldi. Galaxy Watch 3’ün bu çeyrekteki çıkışı şirkete pazarda %1’lik büyüme getirdi. Son olarak, 2020 yılına genel olarak baktığımızda Huawei’in de Amerikan ambargolarına rağmen, başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Zira, Çinli elektronik devi sattığı saat sayısını 2020’de %26 arttırdı.
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2020, üst segment saatlerin yılı oldu
Pandemiyle geçen yıldan beklenenin aksine, 2020, yüksek fiyatlı akıllı saatlerin tercih edildiği bir sene oldu. 2019’un en popüler segmenti olan 101-200 ABD doları arası saatler kan kaybederken, 300 ABD doları ve üstü fiyatlı saatler %8 büyüdü. Salgın nedeniyle, insanların kemer sıkmalarına rağmen, akıllı saat pazarının büyümeye devam etmesi gerçekten de etkileyici. Dahası, insanların yüksek fiyatlı üst segment saatler tercih etmesi de pazarda üreticileri gelecek için ümitlendiren cinsten…
Kaynak: MobileSyrup, CounterpointResearch
Apple
iPhone 6 ay gölün dibinde kaldıktan sonra çalışmaya devam etti!
iPhone, etkileyici özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sefer ki konumuz ise dayanıklılık. Daha doğrusu, su geçirmezlik. Her ne kadar iPhone’ların belli bir süre ve belli koşullarda suya dayanıklılığı IP sertifikalarıyla kanıtlı olsa da, geçtiğimiz günlerde Kanada’da yaşanan olay “yok artık” dedirtti. Öyle ki, bir iPhone 11 gölün dibinde tam 6 ay kaldı ve hiçbir şey olmamışçasına çalışmaya devam etti. İşte o iPhone’un hikayesi…
Hazır konumuz telefonlarken, sizler için özenle seçtiğimiz telefon aksesuarlarını içeren listeyi sizlere paylaşmak isteriz.
iPhone 6 ay boyunca suya meydan okudu
Her şey, Kanada’nın British Columbia eyaletinde yaşayan Fatameh Ghodsi’nin geçtiğim yılın eylül ayında arkadaşlarıyla göl turuyla başladı. Ghodsi, katıldığı göl üstündeki çarpışan botlar etkinliğinde telefonunu suya düşürdü. Bundan sonra, gölün de içinde bulunduğu parkın yetkililerine durumu bildirdi. Ancak, aldığı cevap “Telefonunuzu bulmamız imkansız, üzgünüz.” şeklinde oldu. Bunun üstüne, telefondan ümidini kesen Ghodsi, kendisine yeni bir telefon alıp hayatına devam etti. Dahası, hikayenin belki de en ders verir nitelikteki tarafı, Ghodsi fotoğrafları ve diğer bilgileri yedeklememişti. Dolayısıyla, tüm kişisel verilerini de telefonuyla birlikte gölün dibine uğurladı.
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Telefonu 6 ay sonra bir YouTuber kurtardı
Aslında, hikayenin en ilginç yanı ise telefonun kurtarılma tarafında yatıyor. Öyle ki, suyun dibini boylayan iPhone’u, kanalı suyun derinliklerinde kaybolmuş eşyaları bulmak üzerine olan bir YouTuber buldu. Clayton Helkenber isimli YouTuber, yıllardır dalma sporuyla uğraşan bir kişi. 2020 yılının başlarında pandemi nedeniyle işten çıkarıldıktan sonra ise hobisini YouTube’a taşımaya karar verdi. Kanalında su altında bulduğu eşyaları sergileyen Helkenberg’ün son buluşu ise Ghodsi’nin 6 ay önce kaybettiği iPhone’u oldu. Bu hafta başı Vancouver şehri yakınlarındaki Harrison Göl’ünde rutin dalışlarından birini yapan Helkenberg’ün dikkatini bir iPhone çekti. Evet, bu Ghodsi’nin iPhone’uydu. Helkenberg’ü şaşırtan ise telefonun açma tuşuna basınca çalışması oldu. Helkenberg, olayı “Normalde bulduğum telefonları özel bir kumda bekletiyorum onarmak için. Bu telefonda ise, kuma koymadan açma tuşuna bastım şansımı denemek için. Telefon direkt çalıştı. Açıkçası, şoka uğradım desem abartmış olmam.” şeklinde özetledi. Bundan sonra, Helkenberg telefonu sahibi Ghodsi’ye ulaştırdı. Ghodsi, hoparlörlerdeki küçük sorun ve mikrofonun çalışmaması dışında telefonunda bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.
Hikayenin tamamını telefonu bulan Clayton Helkenberg’ün aşağıdaki videosundan izleyebilirsiniz:
Kaynak: CBC
Apple
Apple iMac Pro satışlarını sonlandırıyor
9to5Mac tarafından gelen bilgilere göre Apple iMac Pro bilgisayar satışlarını sona erdiriyor. Apple firmasının hepsi bir arada iş istasyonu site üzerinden hala satın alınabiliyor. Ancak 10 çekirdekli Xeon işlemcili versiyonunu içeren bilgisayarın ulaşılabilirliği için “stoklar tükenene kadar geçerlidir” yazısı görülebiliyor. Aynı zamanda siparişlerin gelme sürecinin de bir hayli sürdüğünü belirtelim.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 882-4.410TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Bunun nedeni ise Engadget tarafından toplanılan bilgilere göre bilgisayarın nispeten eskiliğinden kaynaklı. Öyle ki Apple firmasına göre birçok profesyonel kullanıcı için SSD diskleri standart hale getiren, daha yeni grafikler sunan ve 128GB’a kadar RAM barındıran 2020 model iMac bilgisayarlar daha uygun bir deneyim sağlıyor. Bunun dışında nano doku özellikli ekran da önemli bir eklenti sağlıyor. Firmaya göre daha da fazlasına ihtiyacı olanlar ise Mac Pro kasalarını tercih edebiliyorlar.
Bilgisayarların stok yenilemesinin olup olmayacağı net olmasa da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü iMac Pro 2017 model bir bilgisayar olduğundan ve Apple firması işlemci sekiz çekirdeğini on çekirdeğe çıkartmaktan başka bir donanım güncellemesi yapmadığından dolayı iş odaklı kullanıcılar daha yeni cihazlara yönelebiliyorlar.
Dediğimiz gibi cihazın geleceği şu anda netleşmiş değil. Ancak firmanın kendi işlemcilerine de geçmesiyle birlikte böyle bir düzenlemenin gelmesi muhtemeldi. Yeni gelen 16 çekirdeğe kadar iMac cihazlar ve mini Mac Pro masaüstü sızıntılarıyla da doğruysa; iMac Pro cihazlarına gerek kalmayabilir gibi.
Forumdan Son Mesajlar
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 gün önce
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 3 hafta önce
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Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
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