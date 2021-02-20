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Otomotiv

Mitsubishi kablosuz CarPlay teknolojisine artık sıcak bakıyor

Mitsubishi, CarPlay

Mitsubishi kablosuz CarPlay teknolojisini benimsemeye başladı. Japon otomobil üreticisi bu hafta CarPlay özelliğine sahip ilk aracını tanıttı. 2022 Outlander olarak isimlendirilen model yeniden tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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Kablosuz CarPlay yaygınlaşmaya devam ediyor

Mitsubishi CarPlay teknolojilerini araçlarına taşımakta geç kalan firmalardan bir tanesi. Gelişen teknolojiler ve artan taleplerle birlikte kullanıcılar araçlarında yeni şeyler görmek istiyor. Dolayısıyla bu taleplere cevap vermek isteyen şirket yeni modelinde CarPlay teknolojisini kullanacak.

Kablosuz CarPlay, bluetooth ve wifi üzerinden çalışan bir sistem. Dolayısıyla iPhone cihazının kablo olmadan araç sistemine bağlanmasına izin veriyor. Analist MingChi Kuo lightining bağlantısı olmayan iPhone cihazlarının çıkacağıyla ilgili tahminlerini belirtmişti. Bu kablosuz bağlantı sistemi kullanışlı olmanın yanında ileri teknoloji cihazlar için daha önemli hale gelecek.

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Mitsubishi, CarPlay

Outlander dördüncü nesil olarak karşımıza çıkıyor. Hem kablosuz CarPlay hem de Android Auto sistemine erişim sağlayan 9 inç dokunmatik ekrana sahip. USB-A ve USBC şarj bağlantı noktaları ve kablosuz telefon şarj sistemi de araçta bulunuyor.

Farklı donanım seçenekleri olan araç 20 inç’e kadar jantlar sunabiliyor. Ön camda 10.8 inç bir baş üstü ekranı, 10 hoparlörlü bir Bose ses sistemi, panoramik sunroof seçeneklerden bazıları olarak sunuluyor. Ayrıca 2.5 litrelik 4 silindirli motordan güç alan araç standart donanımında 3 sıralı oturma düzeni sunuyor.

Mitsubishi, 2022 Outlander‘ın Nisan 2021’den itibaren Kuzey Amerika bayilerinde satışa sunulacağını açıkladı. Ayrıca ABD fiyatlarının 25.795 $ ‘dan başlayacağı belli oldu.

Özetle kablosuz CarPlay nihayet daha geniş bir şekilde benimsenmeye başlıyor. Hyundai, Honda, Ford, GM, Chrysler, BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar özelliği kullanan markalar arasında . Alpine ve Pioneer gibi otomobil ses markaları, kendin yap kurulumu için satış sonrası kablosuz CarPlay alıcıları da sunuyor.

 

İlgili konular:

Teknoloji, otomobil ve ekonomi

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Genel

30 yaşındaki Jaguar XJ220’nin, 330 km/s’lik talihsiz hız denemesi!

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90’lı yıllar, büyük üreticilerin süper otomobil yarışların sahne olan zamanlardı. Top Gear‘da bu döneme damgasını vuran araçları kullanıldığı bölümünden bir klip yayınladı. Klipte, programın sunucularından Freddie Flintoff, 90’ların hedefini tutturmaya çalışıyor. Söz konusu hedef, saatte 200 mil hız, yani 322 km/s.

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Jaguar XJ220‘nin fabrika çıkışı haliyle, resmi olan en yüksek hızı 342 km/s olarak kayıtlı. Fakat yarış pilotu Martin Brundle, hafif modifiyeli ama caddeye uygun bir versiyon ile 349 km/s hıza çıkmayı başarmıştı.

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Top Gear ekibi ise Brundle’ınki kadar özel ekipmanlı olmayan ve 30 yıldır çalışmanın yorgunluğu bulundan bir Jaguar XJ220 kullanıyor. Güvenlik ekipmanları ise yalnızca bir kasktan ibaret.  Fakat tüm bu dezavantajlara rağmen Flintoff, hedefi tutturmayı başarıyor.

Jaguar XJ220, saatte 200 mil hıza çıktıktan sonra gayet iyi durumdaydı. Fakat Top Gear, aracı sahibinde teslim ettikten sonra araç bir ağaca çarptı. Araçta önemli oranda hasar olduğu bildirildi.

İşin ilginç tarafı bu çekimler esnasında diğer bir sunucu olan Paddy McGuinness, getirdiği Lamborghini Diablo ile kaza yaptı. Bu kazalar silsilesinde hiç kimsenin ciddi yaralanmamasını da güzel bir haber olarak ekleyelim.

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Kaynak: Top Gear

 

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Genel

Porsche Macan’a İtalyan rakip: Maserati Grecale!

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Maserati‘nin kompakt SUV temsilcisi, hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen aracın, birkaç ipucu görüntüsü yayınlandı.

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Markanın güncel SUV modeli olan Levante‘nin altında konumlandırılacak olan Maserati Grecale, Alfa Romeo Stelvio ile aynı mimariyi paylaşacak. Aracın doğrudan BMW X3 ve Porsche Macan  ile rekabet edeceği belirtiliyor.

Maserati, Grecale adını, Akdeniz bölgesindeki güçlü bir kuzeydoğu rüzgarından aldığını söylüyor. Böylelikle İtalyan üretici Ghibli, Bora ve Khamsin gibi modellerinde de olduğu gibi model adlarında rüzgarlardan esinlenmeye devam ediyor.

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Maserati Grecale, FCA‘nın Giorgio mimarisini kullanacak. Haberin başında da söylediğimiz üzere Alfa Romeo Stelvio ile kardeş olacaklar. Bu yüzden araçta, Stelvio’daki dört silindirli 2.0 litrelik motorun temel alındığı bir sistem görme ihtimalimiz var. Fakat Maserati, teknik veriler hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

İtalyan üretici, bir süre önce Grecale’nin elektrikli bir versiyonunu 2022‘de tanıtacağını duyurmuştu. Bu model, markanın ilk %100 elektrikli modeli olacak. Ayrıca 2025 yılına kadar ürün gamındaki her modelin, tamamen elektrikli veya hibrit seçenek sunması planlanıyor.

Alfa Romeo Stelvio QV

Maserati Grecale, İtalya’nın Cassino kentinde Alfa Romeo Stelvio ile yan yana üretilecek. Söz konusu tesis, sırf bu modelin üretimi için 800 milyon €‘luk yatırım alacak.

Maserati Grecale’nin tanıtımının 2021 sonlarında yapılması planlanıyor.

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Kaynak: Carscoops

 

 

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Genel

Porsche, 2022’de sentetik yakıt testlerine başlıyor!

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Porsche, son zamanlarda içten yanmalı motorların ömrünü uzatmak için çalışmalar yürütüyor.  Alman üretici, bu konuda bir adım olarak önümüzdeki yıl sentetik yakıt testlerine başlayacak.

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Bir süredir sentetik yakıtlar konusuna yoğunlaşan Porsche, endüstriyel ölçekte bir sentetik yakıt tesisi kurmayı planlıyor. Hatta bu iş için Siemens Energy, AME, Enel ve Şilili petrol şirketi ENAP ile yaptığı ortaklığı açıkladı. Söz konusu tesis 2022′de faaliyete geçecek. 2024 yılına kadar 55 milyon litre sentetik yakıt üretecek olan bu tesis, 2026’ya kadar bu sayının yaklaşık on katı civarında bir üretim yapacak.

Porsche’nin sentetik yakıtı kabaca şu şekilde elde edilecek. Havadaki hidrojeni yakalan karbon ile metanol elde edildikten sonra araçların kullanabileceği bir yakıta dönüştürülecek.

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Autocar‘a konuşan Porsche CEO‘su Oliver Blume, “Sentetik yakıtların avantajı kullanım kolaylığında yatıyor. E-yakıtları içten yanmalı ve plug-in hibrit araçlarda kullanmak mümkün. Mevcut akaryakıt istasyonu ağında rahatlıkla kullanılabilir olması da bir diğer artısı.” diyor.

Porsche 918 Spyder

Porsche’nin spor otomobil birimi patronu Frank Walliser ise bu konu hakkında, “Bu yola Güney Amerikalı ortaklarımızla çıktık. Elbette 2022’deki denemeler, bu büyük yatırım için oldukça küçük bir hacme sahip olacak. Fakat ulaşım sektöründeki CO2’nin küresel etkisini azaltmanın öneminin farkındayız. Bizim planladığımız sentetik yakıtlar, E10 ve E20’deki gibi motorda herhangi bir değişiklik gerektirmeyecek. Yani bunu herkes ve her tipten araç rahatlıkla kullanabilecek. Performans konusunda çok büyük olmasa da ufak iyileştirmeler olacağını düşünüyoruz. Ayrıca daha az partikül, daha az NOx salınımı olacak.” diyor.

Kaynak: Autocar

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