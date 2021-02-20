Mitsubishi kablosuz CarPlay teknolojisine artık sıcak bakıyor

Mitsubishi kablosuz CarPlay teknolojisini benimsemeye başladı. Japon otomobil üreticisi bu hafta CarPlay özelliğine sahip ilk aracını tanıttı. 2022 Outlander olarak isimlendirilen model yeniden tasarlanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor.

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Kablosuz CarPlay yaygınlaşmaya devam ediyor

Mitsubishi CarPlay teknolojilerini araçlarına taşımakta geç kalan firmalardan bir tanesi. Gelişen teknolojiler ve artan taleplerle birlikte kullanıcılar araçlarında yeni şeyler görmek istiyor. Dolayısıyla bu taleplere cevap vermek isteyen şirket yeni modelinde CarPlay teknolojisini kullanacak.

Kablosuz CarPlay, bluetooth ve wifi üzerinden çalışan bir sistem. Dolayısıyla iPhone cihazının kablo olmadan araç sistemine bağlanmasına izin veriyor. Analist Ming–Chi Kuo lightining bağlantısı olmayan iPhone cihazlarının çıkacağıyla ilgili tahminlerini belirtmişti. Bu kablosuz bağlantı sistemi kullanışlı olmanın yanında ileri teknoloji cihazlar için daha önemli hale gelecek.

Outlander dördüncü nesil olarak karşımıza çıkıyor. Hem kablosuz CarPlay hem de Android Auto sistemine erişim sağlayan 9 inç dokunmatik ekrana sahip. USB-A ve USB–C şarj bağlantı noktaları ve kablosuz telefon şarj sistemi de araçta bulunuyor.

Farklı donanım seçenekleri olan araç 20 inç’e kadar jantlar sunabiliyor. Ön camda 10.8 inç bir baş üstü ekranı, 10 hoparlörlü bir Bose ses sistemi, panoramik sunroof seçeneklerden bazıları olarak sunuluyor. Ayrıca 2.5 litrelik 4 silindirli motordan güç alan araç standart donanımında 3 sıralı oturma düzeni sunuyor.

Mitsubishi, 2022 Outlander‘ın Nisan 2021’den itibaren Kuzey Amerika bayilerinde satışa sunulacağını açıkladı. Ayrıca ABD fiyatlarının 25.795 $ ‘dan başlayacağı belli oldu.

Özetle kablosuz CarPlay nihayet daha geniş bir şekilde benimsenmeye başlıyor. Hyundai, Honda, Ford, GM, Chrysler, BMW ve Mercedes-Benz gibi markalar özelliği kullanan markalar arasında . Alpine ve Pioneer gibi otomobil ses markaları, kendin yap kurulumu için satış sonrası kablosuz CarPlay alıcıları da sunuyor.