iPhone 9 tanıtımı ve WWDC 2020 ertelenebilir!

Tüm dünyayı etkileyen Coronavirus salgını, pek çok uluslararası teknoloji etkinliğinin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Gelen son haberler, ay sonunda yapılacak olan iPhone 9 tanıtımının yanı sıra Apple WWDC 2020 etkinliğinin iptal edileceğini ortaya koyuyor!

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Apple, iPhone 9 lansmanı ve WWDC 2020 etkinliğini gözden geçiriyor!

Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde I/O 2020 etkinliğinin yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Apple ise iPhone 9 ve diğer yeni ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Marka kaynaklarına göre, Mart sonunda yapılması planlanan etkinliğin süresiz olarak iptal edildiği bildiriliyor. Apple’ın dev kampüsünün bulunduğu Santa Clara bölgesinde 1.000’den fazla davetlinin katılacağı organizasyonların yasaklanması da kararı bir anlamda doğruluyor.

Duyurunun ertelenmesine sebep olan kararın Çin’deki üretim tesislerinin kapatılmasından kaynaklı olduğu da öne sürülüyor. Şirket içindeki kaynaklar, iPhone 9 için Hindistan’da üretim seçeneğinin masaya yatırıldığını fakat maliyet durumunun bu seçeneği ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Dolayısıyla Apple’ın elinde etkinliği ertelemek dışında farklı bir seçenek kalmıyor.

Öte yandan, Apple’ın yaz aylarında gerçekleştirilecek WWDC 2020 etkinliğini de iptal etmeyi düşündüğü bildiriliyor. Haziran ayında düzenlenecek olan etkinliğe, dünyanın her yerinden binlerce Apple geliştiricisi katılıyor. Bu da Coronavirus salgınının yayılması açısından oldukça riskli görünüyor. WWDC 2020’nin yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilmesi de bir seçenek olarak masada yer alıyor.

31 Mart’ta düzenlenmesi öngörülen etkinlikte iPhone 9 modelinin yanı sıra yeni iPad Pro’nun da duyurulması bekleniyordu. Son olarak konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir resmi duyuru yapılmadığını da belirtelim.