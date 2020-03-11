Akıllı Telefonlar
iPhone 9 tanıtımı ve WWDC 2020 ertelenebilir!
Tüm dünyayı etkileyen Coronavirus salgını, pek çok uluslararası teknoloji etkinliğinin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Gelen son haberler, ay sonunda yapılacak olan iPhone 9 tanıtımının yanı sıra Apple WWDC 2020 etkinliğinin iptal edileceğini ortaya koyuyor!
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Apple, iPhone 9 lansmanı ve WWDC 2020 etkinliğini gözden geçiriyor!
Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde I/O 2020 etkinliğinin yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Apple ise iPhone 9 ve diğer yeni ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Marka kaynaklarına göre, Mart sonunda yapılması planlanan etkinliğin süresiz olarak iptal edildiği bildiriliyor. Apple’ın dev kampüsünün bulunduğu Santa Clara bölgesinde 1.000’den fazla davetlinin katılacağı organizasyonların yasaklanması da kararı bir anlamda doğruluyor.
Duyurunun ertelenmesine sebep olan kararın Çin’deki üretim tesislerinin kapatılmasından kaynaklı olduğu da öne sürülüyor. Şirket içindeki kaynaklar, iPhone 9 için Hindistan’da üretim seçeneğinin masaya yatırıldığını fakat maliyet durumunun bu seçeneği ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Dolayısıyla Apple’ın elinde etkinliği ertelemek dışında farklı bir seçenek kalmıyor.
Öte yandan, Apple’ın yaz aylarında gerçekleştirilecek WWDC 2020 etkinliğini de iptal etmeyi düşündüğü bildiriliyor. Haziran ayında düzenlenecek olan etkinliğe, dünyanın her yerinden binlerce Apple geliştiricisi katılıyor. Bu da Coronavirus salgınının yayılması açısından oldukça riskli görünüyor. WWDC 2020’nin yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilmesi de bir seçenek olarak masada yer alıyor.
31 Mart’ta düzenlenmesi öngörülen etkinlikte iPhone 9 modelinin yanı sıra yeni iPad Pro’nun da duyurulması bekleniyordu. Son olarak konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir resmi duyuru yapılmadığını da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi 10 Pro’nun 108 MP kamerasını uzaya fırlattı!
Xiaomi‘nin Twitter ve Youtube kanallarında yayınlanan en son reklam, Mi 10 Pro‘nun 108 MP kamerasıyla bir uzay uydusundan çekilen Dünya görüntülerini içeriyor. Xiaomi, Mi 10 Pro‘ların 108 MP kameralarıyla 2019‘da bir uydu programı başlatmıştı. Şimdi ise o görüntülerle bir reklam filmi çekildi.
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Xiaomi bu reklam filmi ile nelerden bahsediyor?
Görüntüler gerçekten etkileyici bir şekilde hazırlanmış. Fakat bu harika görüntüler 1 dakika 27 saniyelik reklamın yalnızca 8 saniyesinde gözüküyor. Mi 10 Pro‘nun uzayla ilgili örneklerini görmek istiyorsanız videonun 0:54’teki haline bakabilirsiniz. Belki de reklam, akıllı telefon kameralarının dünyanın fotoğraflarını uzaydan çekmek için iyi bir fikir olmadığını söylüyordur fakat tabii ki reklam bu amaçla çekilmedi. Gerçekten yapılabilecek bir şey değil fakat reklamın kısa açıklaması oldukça zekice. “Dünyanızı 108 megapiksel olarak görür.”
Xiaomi ile ilgili bir başka söylenti daha var. Xiaomi‘nin 2020‘de dünya çağında 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermeyi hedeflediği söyleniyor. Bunlar haricinde firmanın hızla yükselen ivmesi kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Mi 10 ve Mi 10 Pro, Çin‘de zaten mevcut olarak bulunuyor. Ancak şirket yeni akıllı telefonlarının uluslararası lansmanını 27 Mart tarihinde yapacak. Ulaşan bazı sonuçlar arasında, Xiaomi tarafından ilk flaş satış, Mi 10 ikilisi popüler olduğu için onların arasından seçilecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 Pro, iki zoom kameraya sahip olacak!
Leakster @RODENT950, Huawei P40 Pro kamerası hakkında bilgiler paylaştı. Arkadaki ana modulün Sony IMX700 “Hecadeca Bayer” sensörü olacağını belirtiyor. Bu, terim yunancadaki on altı anlamına geliyor ve muhtemelen ocak ayında duyduğumuz “Quad Quad Bayer” sensörüne bir atıfta bulunuyor.
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Huawei P40 Pro kameraları hakkında neler biliniyor?
P40 Pro, 52 MP çözünürlüğüne ve 1/1.28 diyafram aralığına sahip büyük bir sensör ile gelecek. Bu bir tur atmadan sonra 13 MP, iki tur atmadan sonra 3.25 MP ile sonuçlanır.(Muhtemelen gece modu için ayrılmış bir özellik.) “Bayer” adına rağmen, sensör aslında normal RGGB yerine bir RYYB renk filtresine sahip olacak şekilde ayarlanmış durumda.
P40 Pro, ultra geniş açılı kamera konusunda oldukça büyük bir sensörle gelecek. 40 MP çözünürlüğe sahip 1/1.5 diyafram değerine sahip Sony IMX650 (ve bir RGGB filresi ile) kullanılacak. En ilgi çekici olanı ise telefonda iki zoom kamera bulunması. Cihazda 10x optik zoomlu periskop ve 3x zoomlu normal telefoto kamera bulunacak.
Yaklaşan Huawei amiral gemisi, arkadaki kamera modüllerine yardımcı olacak şekilde bir Time of Flight 3D sensör ve renk sıcaklığı sensörüne sahip olacak. Tüm bunlar, Ocak ayı başındaki söylentiler olarak geçiyor. Cihaz hakkındaki söylentiler Huawei P40 Pro Premium Edition‘a oldukça benziyor. Huawei, 26 Mart‘ta resmi olarak P40 serisini tanıtacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Pro lansmanı mart ayı sonunda yapılacak
Redmi K30 Pro modelinin bu ay içerisinde tanıtılacağı daha önceden biliniyordu. Ancak şirket yetkilileri tarafından resmi bir lansman tarihi açıklanmamıştı. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing‘in Weibo üzerinden yapmış olduğu paylaşım, yeni amiral modelin mart ayının sonuna doğru tanıtılacağını gösteriyor.
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Redmi K30 Pro, çentiksiz bir sonsuz ekran ile karşımıza çıkabilir
Resmi olmayan bilgilere göre Redmi K30 Pro‘nun, pop-up ön kamera sistemi sayesinde çentiksiz bir sonsuz OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. Modelin işlemci tarafından gücünü Snapdragon 865′ten alması ise pek muhtemel. Telefonda ayrıca 33W hızlı şarj, 4700 mAh batarya, 5G desteği ve 64 MP çözünürlük sunan Sony IMX686 kamera sensörünün bulunması bekleniyor.
Android 10 işletim sistemi ile gelecek olan yeni amiral modelin, nisan ayının başlarında ilk olarak Çin’de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.