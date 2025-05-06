realme öyle bir şey yaptı ki, batarya konusundaki dertleri tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor. Bugün yapılan açıklamada yeni GT serisinin konsept olarak duyrulan telefonu tam 10.000 mAh bataryaya sahip. Bu kadar büyük bataryayı hem ince hem de hafif bir gövdede birleştirmeleri birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

realme GT 10.000 mAh Concept Teknik Özellikleri:

6.7″ OLED Ekran

MediaTek Dimensity 7300 işlemci

8.5mm kalınlık

210 gram ağırlık

10.000 mAh batarya

100W Hızlı Şarj

23,4 mm genişliğiyle dünyanın en ince Android telefon anakartı

60 global patent

Peki siz realme GT 10.000 mAh Concept hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ne kadar uzun süre boyunca kullanılabilecek bir batarya olur? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#realme #realmeGT7 #realmeGT1000mAhConcept