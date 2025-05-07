Piyasanın yeni nesil ekran kartlarından biri olan RTX 5060 merakla bekleniyordu. Peki RTX 5060 özellikleri ne, fiyatı ne kadar olacak, ne zaman çıkacak?

RTX 5060 özellikleri ne?

NVIDIA, uzun süredir konuşulan RTX 5060 modelini resmen duyurdu. Ada Lovelace mimarisiyle tanınan serinin devamı olan bu kart, Blackwell mimarisi üzerine inşa edilerek hem performans hem de enerji verimliliği açısından önemli adımlar atıyor.

CUDA çekirdek sayısı: 3840

3840 Bellek tipi: GDDR7

GDDR7 Bellek kapasitesi: 8 GB

8 GB Bellek arayüzü: 128-bit

128-bit Temel saat hızı: 2280 MHz

2280 MHz Boost saat hızı: 2500 MHz

2500 MHz Toplam Ekran Kartı Gücü: 145W

RTX 5060, DLSS 4 teknolojisiyle birlikte ray tracing performansında önceki modellere kıyasla hissedilir bir artış sunuyor. Bu da özellikle AAA oyunlarda daha gerçekçi görseller ve daha stabil FPS anlamına geliyor. Aşağıdaki grafikte, eski nesil ekran kartları ve RTX 5060’ın günümüzün popüler oyunlarındaki performans karşılaştırmasını görebilir ve RTX 5060’ın çığır açan performansı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Türkiye pazarı için değerlendirdiğimizde, RTX 5060‘ın fiyat-performans dengesi sunma potansiyeli oldukça yüksek. Ancak döviz kurlarındaki dalgalanma fiyatlamada belirsizlik yaratabilir.

Nvidia’nın bu DLSS 4.0 ve yeni Çoklu Kare Oluşturma teknolojileriyle öne çıkan yeni ekran kartı Geforce RTX 5060, yapay zeka özellikleriyle iyi performans sergilese de, bu yazılım özellikleri aktifleştirilmediğinde ve sadece donanımsal gücünü kullanıldığında verdiği FPS testleri bakımından zayıf görünüyor.

RTX 5060 ne zaman çıkacak?

NVIDIA’nın açıklamasına göre RTX 5060, global olarak 19 Mayıs 2025 tarihinde satışa sunulacak. Türkiye’deki teknoloji mağazalarının stok durumuna göre bu tarih birkaç gün ileriye kayabilir.

Oyuncuların ve sistem toplamak isteyen kullanıcıların RTX 5060‘ı tercih etme nedenlerinden biri de sunduğu güç tüketimi-performans dengesi. RTX 4060’tan gelen kullanıcılar için büyük bir sıçrama olmasa da, yeni sistem kurmak isteyenler için cazip bir seçenek olabilir.

RTX 5060 fiyatı ne kadar olacak?

ABD satış fiyatı 279 dolar olarak belirlenen RTX 5060, Türkiye’de vergiler ve kur farkıyla birlikte yaklaşık 13.000 – 15.000 TL bandında olabilir. Fiyat segmenti itibarıyla orta seviye oyunculara hitap eden model, performans anlamında da güçlü bir alternatif sunuyor.

RTX 5060 ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Özellikleri beklentinizi karşıladı mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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