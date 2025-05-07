Skoda, Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olacak sıfır araba fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan yeni Skoda Mayıs fiyat listesi, markanın otomobil modelleri için bir dizi zam içeriyor. Bu durum, yeni bir Skoda sahibi olmayı düşünen potansiyel müşterilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek gibi görünüyor. Peki Skoda Mayıs fiyat listesi nasıl? Skoda Octavia zamlandı mı? Skoda Superb ne kadar?

Skoda Mayıs Fiyat Listesi

Skoda’nın yayınladığı kapsamlı Skoda Mayıs fiyat listesi, her bir modelin farklı motor, donanım ve şanzıman seçeneklerine göre değişiklik gösteren fiyatlarını içermekte. Aşağıda, Fabia’dan Kodiaq’a kadar tüm modellerin Mayıs 2025 dönemine ait güncel fiyat tablolarını ve bazı popüler opsiyonların maliyetlerini bulabilirsiniz.

Skoda Fabia Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Skoda Fabia, markanın kompakt sınıftaki pratik ve ekonomik çözümü olarak öne çıkıyor. Yeni Skoda Mayıs fiyat listesi ile birlikte Fabia’nın güncel fiyatları şu şekilde:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.549.900 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.849.900

Fabia Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Elite, Premium Exclusive Renk 40.000 Elite, Premium

Skoda Scala Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Skoda Scala, güncellenen Skoda Mayıs fiyat listesi içinde çeşitli seçeneklerle yer alıyor. İşte Scala’nın yeni fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.724.900 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.959.900 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.079.900 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.249.900

Scala Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Elite, Premium, Monte Carlo Exclusive Renk 40.000 Elite, Premium, Monte Carlo Panoramik Cam Tavan 70.000 Elite, Premium, Monte Carlo

Skoda Octavia Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Skoda Octavia, hem sedan hem de Combi versiyonlarıyla markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Skoda Mayıs fiyat listesi ile Octavia’nın fiyatları şu şekilde güncellendi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 2.049.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.379.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 2.679.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 2.679.900 2.0 TSI 265 PS, Benzinli RS, Otomatik 4.349.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Sportline, Otomatik 2.759.900 2.0 TSI 265 PS, Benzinli Combi RS, Otomatik 4.429.900

Octavia Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS Exclusive Renk 40.000 Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS

Skoda Superb Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Markanın amiral gemisi Skoda Superb, lüks ve konforu bir arada sunuyor. Skoda Mayıs fiyat listesi Superb için de yeni rakamlar:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.994.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.399.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 3.724.900 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 L&K Crystal, Otomatik 5.499.900 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4 L&K Crystal, Otomatik 5.559.000 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 3.499.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 3.824.900 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 Combi L&K Crystal, Otomatik 5.599.900 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4 Combi L&K Crystal, Otomatik 5.659.900

Superb Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal Exclusive Renk 40.000 Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal

Skoda Kamiq Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Skoda‘nın kompakt SUV segmentindeki oyuncusu Kamiq, şehir içi kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Güncel Skoda Mayıs fiyat listesi ile Kamiq fiyatları:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.834.900 1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.069.900 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.189.900 1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.359.900

Kamiq Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Elite, Premium Exclusive Renk 40.000 Elite, Premium Panoramik Cam Tavan 70.000 Elite, Premium

Skoda Karoq Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Daha geniş bir SUV arayanlar için ideal bir seçenek olan Skoda Karoq, fonksiyonelliği ve konforu birleştiriyor. Skoda Mayıs fiyat listesi Karoq için fiyatlar şu şekilde:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.499.400 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 2.899.900 1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Sportline, Otomatik 2.999.900

Karoq Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Elite, Prestige, Sportline Exclusive Renk 40.000 Elite, Prestige, Sportline Panoramik Cam Tavan 75.000 Elite, Prestige, Sportline

Skoda Kodiaq Mayıs 2025 Fiyat Listesi

Skoda‘nın en büyük SUV’u olan Kodiaq, geniş aileler ve macera tutkunları için ideal. 7 kişilik versiyonu da bulunan Kodiaq’ın Skoda Mayıs fiyat listesi:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat (TL) 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 3.049.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.569.900 1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 3.669.900 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 Prestige, Otomatik 5.349.900 2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4 Sportline, Otomatik 5.549.900 2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4 RS, Otomatik 5.899.900

Kodiaq Opsiyon Fiyatları

Opsiyon Türü Fiyat (TL) Paket Metalik Renk 30.000 Prestige, Premium Exclusive Renk 40.000 Prestige, Premium 7 Kişilik Versiyon 100.000 Prestige, Premium

Yukarıda detayları verilen Skoda Mayıs fiyat listesi, araçların standart donanımlı versiyonları için geçerlidir. Ek opsiyonlar ve aksesuarlar fiyata ayrıca eklenecektir. Skoda yetkili satıcılarından en güncel ve kişiye özel teklifleri almanız tavsiye edilir. Bu Skoda Mayıs fiyat listesi, piyasa koşullarına göre ilerleyen dönemlerde değişiklik gösterebilir.

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Siz Skoda Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.