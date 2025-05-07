Skoda, Mayıs 2025 itibarıyla geçerli olacak sıfır araba fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan yeni Skoda Mayıs fiyat listesi, markanın otomobil modelleri için bir dizi zam içeriyor. Bu durum, yeni bir Skoda sahibi olmayı düşünen potansiyel müşterilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmelerini gerektirecek gibi görünüyor. Peki Skoda Mayıs fiyat listesi nasıl? Skoda Octavia zamlandı mı? Skoda Superb ne kadar?
Skoda Mayıs Fiyat Listesi
Skoda’nın yayınladığı kapsamlı Skoda Mayıs fiyat listesi, her bir modelin farklı motor, donanım ve şanzıman seçeneklerine göre değişiklik gösteren fiyatlarını içermekte. Aşağıda, Fabia’dan Kodiaq’a kadar tüm modellerin Mayıs 2025 dönemine ait güncel fiyat tablolarını ve bazı popüler opsiyonların maliyetlerini bulabilirsiniz.
Skoda Fabia Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Skoda Fabia, markanın kompakt sınıftaki pratik ve ekonomik çözümü olarak öne çıkıyor. Yeni Skoda Mayıs fiyat listesi ile birlikte Fabia’nın güncel fiyatları şu şekilde:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.549.900
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|1.849.900
Fabia Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Elite, Premium
|Exclusive Renk
|40.000
|Elite, Premium
Skoda Scala Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Dinamik tasarımı ve geniş iç hacmiyle dikkat çeken Skoda Scala, güncellenen Skoda Mayıs fiyat listesi içinde çeşitli seçeneklerle yer alıyor. İşte Scala’nın yeni fiyatları:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.724.900
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|1.959.900
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.079.900
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|2.249.900
Scala Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Elite, Premium, Monte Carlo
|Exclusive Renk
|40.000
|Elite, Premium, Monte Carlo
|Panoramik Cam Tavan
|70.000
|Elite, Premium, Monte Carlo
Skoda Octavia Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Skoda Octavia, hem sedan hem de Combi versiyonlarıyla markanın en çok tercih edilen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Skoda Mayıs fiyat listesi ile Octavia’nın fiyatları şu şekilde güncellendi:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Elite, Otomatik
|2.049.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|2.379.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|2.679.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|2.679.900
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|RS, Otomatik
|4.349.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi Sportline, Otomatik
|2.759.900
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli
|Combi RS, Otomatik
|4.429.900
Octavia Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
|Exclusive Renk
|40.000
|Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
Skoda Superb Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Markanın amiral gemisi Skoda Superb, lüks ve konforu bir arada sunuyor. Skoda Mayıs fiyat listesi Superb için de yeni rakamlar:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|2.994.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|3.399.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|L&K Crystal, Otomatik
|3.724.900
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4
|L&K Crystal, Otomatik
|5.499.900
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4
|L&K Crystal, Otomatik
|5.559.000
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi Prestige, Otomatik
|3.499.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|3.824.900
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|5.599.900
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4
|Combi L&K Crystal, Otomatik
|5.659.900
Superb Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
|Exclusive Renk
|40.000
|Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
Skoda Kamiq Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Skoda‘nın kompakt SUV segmentindeki oyuncusu Kamiq, şehir içi kullanım kolaylığı ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. Güncel Skoda Mayıs fiyat listesi ile Kamiq fiyatları:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Elite, Otomatik
|1.834.900
|1.0 TSI 115 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.069.900
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.189.900
|1.5 TSI 150 PS, Benzinli
|Monte Carlo, Otomatik
|2.359.900
Kamiq Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Elite, Premium
|Exclusive Renk
|40.000
|Elite, Premium
|Panoramik Cam Tavan
|70.000
|Elite, Premium
Skoda Karoq Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Daha geniş bir SUV arayanlar için ideal bir seçenek olan Skoda Karoq, fonksiyonelliği ve konforu birleştiriyor. Skoda Mayıs fiyat listesi Karoq için fiyatlar şu şekilde:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Premium, Otomatik
|2.499.400
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Prestige, Otomatik
|2.899.900
|1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli
|Sportline, Otomatik
|2.999.900
Karoq Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Elite, Prestige, Sportline
|Exclusive Renk
|40.000
|Elite, Prestige, Sportline
|Panoramik Cam Tavan
|75.000
|Elite, Prestige, Sportline
Skoda Kodiaq Mayıs 2025 Fiyat Listesi
Skoda‘nın en büyük SUV’u olan Kodiaq, geniş aileler ve macera tutkunları için ideal. 7 kişilik versiyonu da bulunan Kodiaq’ın Skoda Mayıs fiyat listesi:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat (TL)
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Premium, Otomatik
|3.049.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Prestige, Otomatik
|3.569.900
|1.5 TSI 150 PS, Hibrit
|Sportline, Otomatik
|3.669.900
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4
|Prestige, Otomatik
|5.349.900
|2.0 TDI 193 PS, Dizel 4×4
|Sportline, Otomatik
|5.549.900
|2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4×4
|RS, Otomatik
|5.899.900
Kodiaq Opsiyon Fiyatları
|Opsiyon Türü
|Fiyat (TL)
|Paket
|Metalik Renk
|30.000
|Prestige, Premium
|Exclusive Renk
|40.000
|Prestige, Premium
|7 Kişilik Versiyon
|100.000
|Prestige, Premium
Yukarıda detayları verilen Skoda Mayıs fiyat listesi, araçların standart donanımlı versiyonları için geçerlidir. Ek opsiyonlar ve aksesuarlar fiyata ayrıca eklenecektir. Skoda yetkili satıcılarından en güncel ve kişiye özel teklifleri almanız tavsiye edilir. Bu Skoda Mayıs fiyat listesi, piyasa koşullarına göre ilerleyen dönemlerde değişiklik gösterebilir.
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Siz Skoda Mayıs fiyat listesi hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.