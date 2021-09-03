Kripto Para
Binance.US 2023 Yılında Halka Arz Başlatmayı Planlıyor!
Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance borsasının Amerikan kolu Binance.US 2023 yılında halka arz yoluyla halka açık bir şirket haline gelebilir.
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Binance CEO’su Changpeng Zhao, yakın bir zamanda verdiği röportajda Binance.US’in muhtemelen ABD’de doğrudan bir listeleme yoluyla halka açılan ilk kripto ticaret platformu olan Coinbase Global’in ayak izlerini takip edeceğini kaydetti.
Sosyal ağlarda CZ olarak bilinen Changpeng Zhao’ya göre işlem maliyetleri yaklaşık 5 kat daha ucuz olduğu için firmanın ABD kolu Coinbase’e göre bir avantaja sahip.
“Binance.US kullanan kullanıcılar Coinbase’de ödedikleri ücretlerin yaklaşık beşte birini ödüyorlar. Bu yüzden yaklaşık beş kat daha ucuz.”
Halka açılmak çoğu şirket için çok önemlidir ve hatta kripto borsaları gibi firmalar için benzeri görülmemiş bir dönüm noktasıdır. Bir İlk Halka Arz (IPO) yürütme hamlesine yönelik geniş hazırlıkta, CZ, ABD kolunun yatırımcılardan fon toplama yolunda olduğunu kaydetti. Halka arz planlarının önümüzdeki iki ay kadar erken bir tarihte gelecek olan bağış toplama etkinliğini takip edeceğini açıkça belirtti.
“İş önümüzdeki üç yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyüyebilirse, halka arz için üç yıl yeterli olacaktır, ancak uzun bir ayı piyasası varsa, bilmiyorum. Belki üç ya da beş yıl, o zaman biraz daha uzun olabilir.”
Binance, son zamanlarda İngiltere, Malezya, Almanya, Japonya, Hong Kong, İtalya ve Singapur da dahil olmak üzere dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından ateş altına alındı. Birçok kişi Binance’in yasa dışı çalıştığını iddia etti. Ancak borsa, operasyonlarını bir fintech merkezine kaydırma teklifinde düzenleyicilerle çalışma konusundaki gelecek planlarını netleştirdi.
Bunlara ek olarak CZ, son zamanlarda ABD şubesinin CEO’su olarak Brian Brooks‘un ayrılmasıyla birlikte firmanın üst düzey personeli arasında bir değişikliğin önümüzdeki haftalarda onaylanabileceğini kaydetti.
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Kripto Para
Galatasaray, Türkiye’nin İlk NFT Koleksiyonunu Arz Ediyor !
Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi olan Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca çeşitli koleksiyonlar yayınlayacağını duyurdu. Bu koleksiyonlarda kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan anlar ve kişiler konu edilecek. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonundan sonra sezon boyunca kulüp için önem arz eden tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek.
Galatasaray Futbol Kulübü’nün tarihini ve elde ettiği başarıları vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupaları konu edinecek. Bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün hatıraları tekrardan anılacak ve aynı zamanda kulübe katkıda bulunulacak.
Galatasaray Futbol Kulübü, hayata geçireceği bu projeyi sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile duyurdu. Galatasaray, “Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu” projesini gerçekleştirmek için global ve alanında başarılı markalarla iş birliğine gitti. Bu markalardan biri NFT ve futbol konularında iddialı projelerle kendinden söz ettiren Shirtum. Shirtum, dünya çapında kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini ve değerli anlarını çeşitli görsel içeriklerle paylaşıp bunları dijital ortamda toplayan yeni bir NFT projesiyle gayet iddialı adımlar atan bir marka. Bir diğeri ise blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block. Bu işbirlikleriyle piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de bir spor kulübü tarafından piyasaya sürülecek ilk NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünya çapında da alanındaki ilklerden.
İlk olarak 1 Ekim’de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic olarak 3 bölümden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT’nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölümlere bağlı olarak içerikler çeşitlenecek. Her bir paket, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT’lerin arz tarihleri ise şöyle:
Legendary: 1 Ekim 2021
Mythical: 8 Ekim 2021
Iconic: 15 Ekim 2021
Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT’nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT’yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem eşsiz bir anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.
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Kripto Para
SEC, Merkeziyetsiz Borsa Uniswap’ın Şirketi Uniswap Labs’i Radarına Aldı!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük merkeziyetsiz borsalarından (DEX) biri olan Uniswap’ın arkasındaki şirket Uniswap Labs’i radarına aldı. Bir rapora göre konuyu bilen kişiler, SEC’in Uniswap’ın arkasındaki girişimi araştırdığını ve kullanıcılar tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koydu.
Wall Street Journal tarafından bildirildiğine göre SEC, merkeziyetsiz borsa olan Uniswap’ın arkasındaki geliştirici şirket Uniswap Labs’i incelemeye aldı ve şirket hakkında soruşturma başlattı. SEC çalışanlarının Uniswap’ın pazarlama ve yatırımcı hizmetleri hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi. Uniswap Labs sözcüsü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Kripto para piyasasını yöneten yasa ve yönetmeliklere uymaya ve herhangi bir soruşturmada onlara yardımcı olacak düzenleyicilere bilgi sağlamaya çalışacağız.”
Soruşturma şu anda çok erken bir aşamada. Bununla birlikte, soruşturma SEC’in çeşitli DeFi ekosistemini araştırmalarına yardımcı olmak için bir blockchain analitik firması ile bir anlaşma imzalamasının hemen ardından geldi. SEC başkanı Gary Gensler, geçmiş röportajlarında DeFi piyasasını düzenleme ihtiyacını yeniden gündeme getirmişti.
SEC Başkanı Gary Gensler, geçtiğimiz ay merkeziyetsiz finans projelerinin düzenlenebileceğini söylemişti. Gensler, tokenların veya benzer teşviklerle ödüllendiren DeFi projelerinin ne kadar merkeziyetsiz olsalar bile düzenlenebileceğini ifade etmişti. Bunlara ek olarak Gensler, bu DeFi platformlarının her ne kadar merkeziyetsiz olduklarını iddia etseler de, ödül olarak değerli tokenlar sundukları için SEC’in aşırı gözetimi altında kalabileceklerini söylemişti. Ayrıca Gensler; ETF, DeFi ve IDO veya ICO‘ların da düzenlenmelere ihtiyacı olduğunu belirtmişti.
Uniswap, günlük işlem hacminde 1 milyar doları aşan lider DEX platformu ve SEC’in en büyük DEX platformuna olan ilgisi, DeFi pazarına yönelik artan incelemeyi gösteriyor.
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