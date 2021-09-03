Binance.US 2023 Yılında Halka Arz Başlatmayı Planlıyor!

Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance borsasının Amerikan kolu Binance.US 2023 yılında halka arz yoluyla halka açık bir şirket haline gelebilir.

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Binance CEO’su Changpeng Zhao, yakın bir zamanda verdiği röportajda Binance.US’in muhtemelen ABD’de doğrudan bir listeleme yoluyla halka açılan ilk kripto ticaret platformu olan Coinbase Global’in ayak izlerini takip edeceğini kaydetti.

Sosyal ağlarda CZ olarak bilinen Changpeng Zhao’ya göre işlem maliyetleri yaklaşık 5 kat daha ucuz olduğu için firmanın ABD kolu Coinbase’e göre bir avantaja sahip.

“Binance.US kullanan kullanıcılar Coinbase’de ödedikleri ücretlerin yaklaşık beşte birini ödüyorlar. Bu yüzden yaklaşık beş kat daha ucuz.”

Halka açılmak çoğu şirket için çok önemlidir ve hatta kripto borsaları gibi firmalar için benzeri görülmemiş bir dönüm noktasıdır. Bir İlk Halka Arz (IPO) yürütme hamlesine yönelik geniş hazırlıkta, CZ, ABD kolunun yatırımcılardan fon toplama yolunda olduğunu kaydetti. Halka arz planlarının önümüzdeki iki ay kadar erken bir tarihte gelecek olan bağış toplama etkinliğini takip edeceğini açıkça belirtti.

“İş önümüzdeki üç yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyüyebilirse, halka arz için üç yıl yeterli olacaktır, ancak uzun bir ayı piyasası varsa, bilmiyorum. Belki üç ya da beş yıl, o zaman biraz daha uzun olabilir.”

Binance, son zamanlarda İngiltere, Malezya, Almanya, Japonya, Hong Kong, İtalya ve Singapur da dahil olmak üzere dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından ateş altına alındı. Birçok kişi Binance’in yasa dışı çalıştığını iddia etti. Ancak borsa, operasyonlarını bir fintech merkezine kaydırma teklifinde düzenleyicilerle çalışma konusundaki gelecek planlarını netleştirdi.

Bunlara ek olarak CZ, son zamanlarda ABD şubesinin CEO’su olarak Brian Brooks‘un ayrılmasıyla birlikte firmanın üst düzey personeli arasında bir değişikliğin önümüzdeki haftalarda onaylanabileceğini kaydetti.