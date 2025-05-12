Xiaomi Box 5 serisi, evde sinema keyfini üst seviyeye taşımak isteyen kullanıcılar için piyasaya sürüldü. Peki Xiaomi Box nedir? En güncel Xiaomi Box olan Xiaomi Box 5 ve Xiaomi Box 5 özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler.

Xiaomi Box 5 özellikleri neler?

Serinin temel modeli olan Xiaomi Box 5, kompakt yapısı ve agresif fiyat politikasıyla öne çıkıyor. 2 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesi sunan cihaz, günlük medya tüketimi ve akıllı TV deneyimi için yeterli güce sahip. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile görüntü ve ses tarafında sınıfına göre fazlasıyla iddialı.

HyperOS işletim sistemi sayesinde kullanıcı arayüzü de oldukça akıcı ve modern. NFC desteği sayesinde ekran yansıtmak ise sadece bir dokunuşla mümkün.

Xiaomi Box 5 teknik özellikleri

Dört çekirdekli ARM Cortex-A55 işlemci

2 GB RAM / 32 GB dahili depolama

Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X destekli ses ve görüntü

HyperOS işletim sistemi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantı

NFC ekran yansıtma desteği

USB 2.0 portu ve HDMI çıkışı

Xiaomi Box 5 Max özellikleri neler?

Xiaomi Box 5 Max, aynı işlemci mimarisine sahip olmasına rağmen, daha geniş RAM ve depolama alanıyla performans anlamında fark yaratıyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sayesinde daha fazla uygulama, daha akıcı geçişler ve daha yüksek çözünürlüklü medya deneyimi sunuyor.

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Bu model de Dolby Vision ve Dolby Atmos ile sinema kalitesinde ses ve görüntü sunarken, yapay zekâ destekli HyperOS arayüzü sayesinde kullanıcı deneyimini bir adım ileri taşıyor.

Xiaomi Box 5 Max teknik özellikleri

Dört çekirdekli ARM Cortex-A55 işlemci

4 GB RAM / 64 GB dahili depolama

Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X destekli medya deneyimi

HyperOS işletim sistemi

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 bağlantı

NFC ekran yansıtma desteği

USB 2.0 portu ve HDMI çıkışı

Xiaomi Box 5 fiyatı ne kadar?

Xiaomi Box 5 fiyatı Çin’de 299 yuan (yaklaşık 42 dolar), Xiaomi Box 5 Max fiyatı ise 499 yuan (yaklaşık 70 dolar) olarak açıklandı. Bu fiyatlarla, her iki cihaz da kendi segmentinde oldukça rekabetçi bir konumda yer alıyor.

Xiaomi Box 5 çıkış tarihi ne zaman?

Her iki model de 15 Mayıs 2025 tarihinde Çin’de satışa sunulacak. Küresel lansman için henüz resmi bir takvim açıklanmadı ancak önceki yıllarda olduğu gibi Xiaomi’nin bu modelleri Avrupa pazarına da getirmesi bekleniyor.

Xiaomi Box nedir?

Xiaomi Box, televizyonları akıllı hale getiren, Android tabanlı bir medya oynatıcıdır. HDMI üzerinden TV’ye bağlanarak internet üzerinden içerik izlemeye, uygulama yüklemeye ve ekran yansıtma gibi özellikleri kullanmaya olanak tanır. Kompakt yapısıyla Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video gibi popüler platformlara erişim sağlar. Dolby Vision ve Dolby Atmos gibi gelişmiş ses-görüntü teknolojileriyle de evde sinema deneyimi sunar.