Hepsiburada.com Nasdaq halka arz oluyor!

Bloomberg’in yaptığı habere göre Türkiye’nin pazar payına göre en büyük ikinci online alışveriş platformu Hepsiburada, ülkenin gelişen start-up sahnesine yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu bir ortamda Nasdaq’taki hisselerini listelemek için başvurdu.

Bakmakta fayda var: Bitcoin paranın yerini alabilir mi? | Nedir bu Bitcoin!

Resmi olarak D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. olarak bilinen Hepsiburada.com, şirketin 28 Mayıs’ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunduğu izahnameye göre, teknoloji ağırlıklı ABD hisse senedi göstergesindeki hisselerini satmayı planlıyor. Ancak şirket, yüzde kaç hisseyi ne zaman satmayı planladığını belirtmedi.

reklam

Verilerde görülen, koronavirüs önlemlerinin çevrimiçi alışverişte bir artışa yol açması nedeniyle Hepsiburada’nın geçen yılın iki katından fazla geliri olduğunu gösteriyor. Ve son yıllarda milyarlarca dolara ulaşan değerlemelerle güçlü uluslararası ilgi çeken bir dizi Türk teknoloji anlaşmasını takip ediyor. Bir Türk oyun üreticisi olan Peak, geçen yıl 1.8 milyar dolara Zynga Inc.’e satılmıştı. Çinli çevrimiçi devi Alibaba Group Holding Ltd. tarafından desteklenen Türkiye’nin en büyük e-ticaret pazarı Trendyol, bu yılın başında 9,4 milyar dolardan 15 milyar doların üzerine çıkabilecek yeni fonlar için yatırımcılarla görüşüyor.

Hepsiburada.com, anlaşmayı düzenlemek için Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Securities, UBS Investment Bank ve Goldman Sachs Group Inc.’i ile görüşüyor. Şirketin yüzde 75’i iş adamı Aydın Doğan’ın dört kızına ait. %24,6’sı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin kurucusu olan Hanzade Doğan Boyner’e ait. Geri kalan %25 ‘lik hisse de Franklin Resources Inc.’e şirketinin.

Hepsiburada hakkında bilinmesi gerekenler: